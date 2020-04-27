據外媒報導指出，法國總理菲力普將在本周28日公布政府正在制定的解除封鎖後的計劃。

根據法國媒體於當地時間周六（25日）晚報導指出，法國總理菲力普（Edouard Philippe）將會在周二（28）公布政府正在制定的解除封鎖後的計劃。法國官員表示，該計劃會在周一由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）拍板定案，之後法國總理會送交至國會表決。

馬克宏的目標是計劃放寬部份防疫的管制措施，如重新開放學校，但法國政府尚未確定一旦放鬆管制後如何能防止疫情再擴散的作法。

法國希望可以在5月11日，中小學重新開學，除了餐館、咖啡店、電影院、博物館等容易群聚的場所繼續停業外，大部分機構和企業將恢復運作。但是，搭乘大眾交通運輸工具戴不戴口罩、學生以什麼樣的方式上學，要分組還是錯開時間，以及商店是全部地區開放，還是只限定特定地區才能營業，這都是法國政府在提出逐步解除鎖封計劃前需要決定的問題。

法國衛生部長重申政府的目標將是每周至少完成對50萬～70萬人的檢測，法國目前的檢測水準是每日5萬人次。檢測的範圍包含所有症狀的人，及所有接觸過患者的人。他也指出法國不會進行全國性的檢測。

不過，法國部份企業準備檢測全體員工。同時，已有不少企業和手工業者磨拳擦掌，準備重新開業。法國商人聯合委員會表示，商家已經做好開店的準備，但要求政府公布明確的「遊戲規則」。

法國衛生單位於當地時間4月25日晚間公布，截至當天，法國累計確診肺炎病例12萬4114例 （Worldometers統計則是累計數達16萬1488例），新增1537例，累計死亡病例達2萬2164例，新增369例，已創一個月來新低。目前法國各地醫院壓力持續減少中，而感染入院者人數也繼續呈現下滑趨勢。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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