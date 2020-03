智聯科技以人工智慧為核心,製作智慧貓砂盆LuluPet,透過鏡頭辨識貓咪的七種排泄物型態,以及拍攝貓咪進入貓砂盆後的影像,協助飼主隨時掌控紀錄貓咪狀況

「其實我原本並不是愛貓人,」以智慧貓砂盆為創業主題的智聯科技創辦人 James 自嘲,之所以開始感受到毛小孩陪伴的溫暖,源自於他獨自於美國求學、工作時與貓咪相依為命的日子。

養貓之初因為不了解貓咪的習性,某天外出回家後發現愛貓排泄物中出現血尿,才察覺貓咪的健康狀況不妙,經歷幾次昂貴的治療後貓咪依舊不幸離世。這次打擊讓 James 開始關注貓咪疾病與日常狀況之間的關聯,他分享:「如果針對家貓前十大常見疾病進行分析,會發現有70%的疾病與其排泄行為有密切相關,在生病前貓咪常會出現頻尿、便秘、腹瀉等七種徵兆。」因此,若能透過長期觀察貓咪排泄,便能隨時掌握寵物健康狀況、及時就醫。

編按:貓咪十大常見疾病包括:泌尿道疾病、甲狀腺亢進、腸道炎症、腎衰竭、糖尿病、腸結炎、胃癌等。

James 回台後於台師大國際企管雙碩士進修,一次與學妹(即是現Lulupet行銷企劃李宜庭)討論專題發想時赫然發現彼此皆為愛貓人士,因此決定將過去軟體工程師的經驗結合企管所學,推出具技術質量亦能改善家貓疾病問題的「智慧貓砂盆——LuluPet」,致力透過AI技術即時分析監控影像、紀錄貓咪的體重、排泄物狀態、上廁所次數,就能有效為貓咪的健康把關。

只要貓咪進入貓砂盆上廁所,APP就會搜集並記錄貓咪的資訊。 LuluPet

為家貓量身定做:進入貓砂盆就像做身體檢查!

智慧貓砂盆LuluPet 以人工智慧技術為核心,內建複合式感應硬體,包括:AI 智慧攝影鏡頭、重量測量儀、紅外線等,愛貓無需配戴藍芽項圈,能於大小號時記錄相關數據。

初次使用APP時,使用者需為家中每隻貓鍵入基本資料,讓貓砂盆透過影像、體重計識別來記錄貓咪行為。爾後,只要貓咪進入貓砂盆上廁所,攝影機便會紀錄排泄物影像,透過後端2D及3D技術模擬推測排泄物的體積,將貓咪年齡、品種、生活型態等 13 萬筆大數據資料與獸醫病理規則交叉比對、進行分析,進而了解貓咪每次排泄狀況是否異常,所得結果則直接記錄於 APP 當中。

針對測量可能產生的誤差,James 說明:「LuluPet 運用的是醫療級的嬰兒測重感應器,能夠檢測出貓咪便便每 1 克的變化,且誤差值在 2.5 克以內。」因此,當愛貓的排泄重量偏離資料庫中健康貓咪的排泄重量時,APP 便能精準察覺,達到監測與提醒的目的。

另外,針對多貓家庭,飼主能為每隻貓咪設定獨立帳號,貓咪資訊會分別記錄於各個帳號中。「至於貓砂盆如何辨別不同的貓咪呢?」Lulupet 行銷企劃李宜庭說,貓砂盆中的重量感測器、攝影機會透過每隻貓不同的體重、貓臉、毛色等來區分不同個體。

團隊花費一年半時間,來來回回修改了11種的貓砂盆設計,做出一款方便清理、貓咪喜愛使用的貓砂盆。 LuluPet

紀錄家貓健康狀態,有助於獸醫判讀病情

「為了方便使用者理解,APP 以友善的圖示來象徵愛貓逐次排泄狀況,一有不對勁之處,系統便會提醒主人及時帶寵物就醫。」James 補充,為協助飼主隨時掌控愛貓的健康資訊,APP 還能連接智慧音箱 Alexa 跟 Google Home,由音箱匯報貓咪健康資訊。

由於貓咪有傲嬌的性格,時常忍耐病痛,一旦發生病變極可能就此回天乏術,對此 James 也提到:「過去家貓最嚴重的問題,除了沒有顯而易見的病徵之外,獸醫也很難再疾病發生之前了解貓咪的問題。」透過 APP 長期、穩定的數據蒐集,建立家貓的專屬數據庫,也能提供獸醫完整的資訊,以便及早發現問題展開治療。

嘖嘖募資達標,擬推訂閱服務

現階段,LuluPet 以 2C 客戶為主要銷售目標,希望透過群從集資擴展知名度、增加品牌信任,並養成第一批使用者,目前在群眾募資平台嘖嘖集資,募資已超達標 300%,銷售成績斐然。

另一方面,除了現有合作的獸醫院(台中興旺動物醫院)之外,團隊也將持續拓展 2B 業務,希望與更多單位共同建立貓咪醫療病理資料庫,幫助飼主更了解寵物,也提供獸醫更準確判病的有效數據,因此,LuluPet也積極尋找尋寵物旅館、獸醫院等合作對象,預計擴大智慧貓砂盆的使用場景。針對海外市場,James表示,日本的養貓族群龐大且對智慧貓砂盆的產品接受度高,因此下階段也計劃將 LuluPet 銷往日本。

創業快問快答

Q:希望提供這個社會什麼價值?希望解決甚麼樣的問題?

人工智慧演算法功能強大, 並且在透過大數據以及 IOT 的資料回傳後, 能夠在多個產業中帶來顛覆式革命。以本次的智慧寵物為例子, 藉由 IOT 的資料回傳 , 並且透過人工智慧長短期記憶遞歸神經網路計算模型偵測貓咪寵物病症。 相同概念,硬體架構、計算模型可用於其他產業如生技醫療,養殖業等。

Q:創業至今,做得最好的三件事為何?

找到一個肯支持我創業的老婆 找到一起志同道合的夥伴 然後一起改變世界

Q:創業,教會了你哪些事?簡單分享創業至今以來的心得感想?

2020/1/5 Lulupet以不到兩百萬台幣的資本額,拿下了2020 CES Innovation Award for Smart Home (最佳智慧家庭發明獎),並以全世界第一個具備AI 排泄物醫療影像 AIOT 商用化消費產品,第一次在世界舞台上公開亮相。 受到了MSNBC, KTLA, USA Today , CBS ,WIRE,PCMAG 等大型國際媒體採訪報導。並且被全球十大最具影響力雜誌《WIRED》,從 CES 2020 14,000+ 個品牌中脫穎而出,獲選為The Best New Gadget from CES.

在電影- Money Ball(魔球)有一句著名的對話。

" I believe that there’s a championship team of twenty five people that we can afford. Because everyone else in baseball under values them. Like and island of misfit toys."

團隊資訊

公司名稱:智聯科技股份有限公司

成立時間:2018/9/24

產品名稱:lulupet AI智慧貓砂盆

上線時間:2019/12/25

團隊人數:9人

官方網站| 新創資料庫|Facebook