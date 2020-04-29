軟體商訊連第一季表現符合預期，訂閱用戶年增92%，董事長黃肇雄表示，訊連的訂閱制轉型陣痛正式結束了！

推出PowerDVD及威力導演等多項軟體的訊連科技，在2019年將服務轉為訂閱制，年營收減少8.4%。然而來到2020年第一季，訊連年增用戶92%，一次簽一年約的用戶也超過6成，達到原訂的目標。對此董事長黃肇雄開心地說： 「訊連的轉型陣痛正式結束了。」

訊連於今（29）召開第一季法說會，公布營收3.6億元，年增9%，但營業利益4,340萬元，年減20.2%。黃肇雄表示，這是因為訊連看好未來三年內旗下PC軟體及手機App等成長型產品的發展，希望趁現在多投入行銷費用，藉此加速擴大市占率。

封城期間線上商店營收漲，第三季將推企業版App

訊連的產品線主要有四條，第一條為傳統B2B端、供應PC OEM廠及ODD（Optical Disc Displayer，光碟機）軟體產品的業務，另外三條則是高成長型的產品線，分別為B2C的創意編輯軟體業務（PC-Create）、手機App業務，以及雲端商務軟體「U系列」與人臉辨識系統FaceMe的新業務。

訊連三大成長型產品2020年營運重點整理。 訊連

在第一季財報裡，訊連3大成長型產品線合計營收年增43%，優於整體平均。此外，黃肇雄也說，由於疫情影響， 在三月份全球陸續封城後，訊連的線上商店及App的營收皆有跳躍性成長，將反映在第二季的營收數字裡 。

黃肇雄說，第三季旗下產品PowerDirector會出企業專業版，專門服務小型企業。他表示，現在幾乎每個小型企業如餐廳、pub、美容院等，都需要經營自己的臉書頁面，也希望上傳一些設計過的照片、影片，對創意編輯軟體的需求也逐漸上升。

此外，第三季訊連也會推出新款製作行銷影片的企業用App。新產品加上去年年底時PowerDirector上架iOS平台的成效逐漸發酵，黃肇雄預計今年整體營收將是高成長。

人臉辨識系統獲警政署、日本電氣採用，將加快優化線上會議軟體

至於訊連的新事業人臉辨識FaceMe，近來也陸續被公家機關及國外廠商採用。

在國內，於本月初導入FaceMe的警政署，就希望透握人臉辨識及AI車牌辨識等技術，加強警政系統與公共安全的相關應用；在國外，日本電氣公司（NEC）則要用來加強其新款個人電腦的功能，透過FaceMe來辨別使用電腦的家庭成員，藉以啟動專屬使用介面及常用軟體等。

黃肇雄表示，他雖看好臉部辨識商機，但市場何時成熟，還需更多觀察。疫情導致各國科技展覽延期、取消的情況，也對臉部辨識這種新業務的開發有影響，新訂單拓展也會放緩。但由於FaceMe還在成長階段，營收占比不高，不至於影響全年營收。

提供雲端會議等服務的「U系列」軟體，過去在訊連內部並非優先開發的產品。但疫情期間遠端工作需求暴增，加上民眾對龍頭大廠Zoom的資安疑慮也提高，黃肇雄認為現在是加緊推動U系列的好時機。

因此，黃肇雄近來大量調度人力投入U系列，希望可以讓更多人關注到U。他坦言，許多雲端會議大廠有的功能，目前U還沒有，會在未來3到4個月內加快更新的速度。舉例來說，下個月U會議的參與人數可從6人增加至12人、再下個月則會新增分組討論的功能，讓校園用戶可以更方便地使用。

整體而言，訊連第一季的表現合乎預期，今年第二季、第三季的營收數字也都預計會再升高。等訂閱制進一步成熟、人臉辨識的新業務市場開始起飛，明後年的營收可能也會有更好的表現。

責任編輯：陳映璇