未成年開戶在功能上有那些限制？銀行又瞄準那些商機？《數位時代》帶你一次看懂。

年輕的讀者想要線上開戶學理財觀，不必等到18歲。金管會去年放寬條件，開放7歲到18歲未成年人，可以線上開數位帳戶，而台灣數位帳戶市占第一的台新Richart，搶下頭香於本周宣布開放服務辦理。

未成年開戶在功能上有哪些限制？銀行又瞄準哪些商機？《數位時代》帶你一次看懂。

未成年可線上開戶，限制有哪些？

「未成年客戶線上開戶」是金管會今年FinTech施政重點。台新銀行表示，為了配合主管機關政策，本周正式對「年輕人們」開放相關服務。

數位帳戶跟一般儲蓄帳戶功能上並沒有區別，只是沒有實體存摺、所有服務皆透過網路進行。

金管會銀行局指出，7歲以上未成年人開戶前，必須先申請身分證，無法用健保卡辦理；未成年民眾申請時，需同步上傳法定代理人的證件，若是雙親家庭，父母證件都須上傳，若是單親家庭，可只傳一位家長的證件。

未成年數位帳戶活存、定存都可以做，目前全台29家銀行的數位帳戶，以及開業在即的純網銀也都適用。

台新銀行表示，即日起，年滿7歲以上、未滿20歲，並領有國民身分證的未成年客戶，可以直接在手機或電腦上申辦Richart數位存款帳戶。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀指出，未成年民眾線上填好資料後，經過家長（法定代理人）線上身分驗證，就能完成開戶，他點出：「即便是在外地求學的未成年子女，也能自行線上申請，再請家長協助完成驗證即可，申辦方式簡單便利，不受時間與空間限制。」

需要注意的是，因為尚未成年，相較於一般數位帳戶，有許多功能受限無法使用。

限制一： 須由法定代理人升級帳戶

以帳戶功能來說，數位帳戶受限法規，需要經過家長（法定代理人）驗證的一到程序「升級帳戶」，才能開通轉帳功能，以及提升轉帳額度，未成年客戶無法自行升級數位帳戶。

而驗證方法分為「快速驗證」、「完整升級」兩種。

快速驗證： 可以透過信用卡或是其他銀行帳戶驗證，升級後得以轉帳給他人，轉帳限額為 1 萬元／次、3 萬元／日、5 萬元／月。 完整升級： 需透過「自然人憑證 + 讀卡機」、「 台新銀行晶片金融卡」擇一方式驗證，升級帳戶後可轉帳給他人，轉帳限額為5萬元／次、10 萬元／日、20 萬元／月。

限制二：刷卡金額、其他服務受限

金融卡的刷卡額度，也有特別規範，台新表示，7～14歲客戶持Richart簽帳金融卡，每天最多只能刷5,000元；15歲以上客戶則跟一般客戶一樣，每天最多12萬元。

至於投資金融產品，則須具備國中學歷，可以在開戶時同時開立信託帳戶進行投資交易；貸款、保險則需要滿20歲才能使用。

數位帳戶線上開辦、重視手機APP操作的特性，對於年輕用戶來說，吸引力高、進入門檻較低。 台新銀行

搶攻未成年客戶，從小培養品牌忠誠度

根據金管會數據，截至今年第一季，全台數位帳戶市占最高為台新銀行的Richart，達198.8萬戶，接續是國泰世華的KOKO 58.4萬戶、王道銀行43.5萬戶、永豐銀行大戶37.2萬戶、第一銀行iLEO 20.5萬戶。

從數字看，台新拿下5成市占率，率先開辦未成年開戶，也在預料之內。

數位帳戶重視手機App操作的特性，對於年輕用戶來說吸引力高，進入門檻較低。台新Richart主打App操作直覺、消費明細記帳、視覺化消費圖表分析工具等功能，吸引不少年輕用戶。

對於開放未成年開戶的理由，台數位金融處資深副總經理包國儀不諱言說：「希望能幫助更多學生們提早開始透過Richart學習理財，打下理財好基礎。」

銀行數位帳戶的客群因為年齡層下降變得更廣，市場也變得更大；更重要的是，能提早培養客戶忠誠度，一但習慣台新的服務，這群用戶長大後，有更大的機會繼續跟台新往來，是所有開辦數位帳戶服務的銀行，都不願錯過的商機。

純網銀開業倒數，因應市場變革，台新銀行搶頭香服務未成年顧客，擴大部署金融科技，將成為未來10年市場不可或缺的競爭力。

責任編輯：張庭銉