傳出股權之爭的東元與寶佳，今日在股東會上投票表決，寶佳提出的減資案未過、東元提出的董事席次修正案則順利通過，使東元在明年董監事改選前，搶先拿下一城。

東元電機股東會於今（11日）召開，被外界視為東元公司派經營權的首場保衛戰。

大股東寶佳集團近來加快擴大持股，並提出現金減資10%退還股東的提案，對東元公司派步步相逼。東元也不遑多讓，提出將董事及獨董席次從現行15席下修為7至11席、獨董至少3席的公司章程修改案，雙方在股東會上正面對決。

表決結果，寶佳的減資案以37.19%的贊成率不予通過；東元董事會提出的董事席次修正案則以55.52%的贊成率順利通過。至此，東元公司派可說是守住了城池。

東元提出將董事及獨董席次從現行15席下修為7至11席、獨董至少3席的公司章程修改案，獲得5成的贊成率。 蔣曜宇攝影

東元公司派守住城池，明年股東會董事改選成焦點

這場各界矚目的東元股權爭端，源於去年二月起，寶佳集團透過寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資三家公司不斷加碼買進東元股票，截至今年四月底，寶佳合計持有東元4.38億股， 佔東元已發行的股票總額19.67億股中的22.27%，影響力持續擴大。

以建築營造業為本行的寶佳，近年來因大動作插旗台新金、永豐金、華票等金融機構引起金管會的關注，如今又劍指老牌傳產東元，並在東元明年改選董監事前提出減資案。市場分析，透過減資10%，寶佳可以削減公司派的影響力，並拿回更多資金、繼續加碼投資東元。

為何寶佳對東元有興趣？市場推測，作為老牌本土家電大廠，東元在全台擁有超過4萬坪的雄厚土地資產。寶佳身為北台灣推案量逼近800億元的冠軍建商，東元土地與廠房資產的未來發展潛力，自然充滿吸引力。加上東元身為全球第五大馬達生產商，公司經營穩健，不啻為一筆前景可期的投資。

公司派雖然在這次股東會上擋下來勢洶洶的寶佳，但根據表決結果，公司派說不上有壓倒性的支持。以減資案而言，37.19%的贊成率比例不低， 未來寶佳若持續加碼，明年董監事改選恐怕又是一場硬戰。

東元電機董事長邱純枝在股東會後向媒體表示，減資案不通過「早在預期中」。她強調，在全球疫情延燒、基礎工業變得更重要的前提下，用金錢取得經營權雖是股東自由，但如果因而讓經營60年的老公司未來發展受影響，不見得對全體股東、乃至整個國家發展有利。

「我們還是希望股東能認同公司長期的經營理念與策略。當然，不同股東對如何發展企業價值有不同想法，而我們也都能坐下來討論，做一個對社會、對股東、對員工、客戶、供應商都有益的決定。」邱純枝說。

未來展望：中國市場逐漸回穩、全年營收力拼不衰退

在營運方面， 東元第一季營收106.65億元，年減8.4%；稅後純益4.47億元，年減29.5%。 邱純枝表示，受新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，中國地區二、三月受衝擊嚴重，接續著義大利等歐美各國封鎖，加上除了本業以外的投資，也認列一些損失。

進一步照地區分析的話，東元的中國供應鏈狀況逐漸穩定，四月份已回到過去的成長動能。此外，中國市場對呼吸器、口罩機的需求在3～5月擴大，使東元的電控、變頻產品出現顯著的訂單成長，預計接下來在中國市場會有好的回穩趨勢。

東南亞部份，因應中美貿易戰與武漢肺炎疫情， 東元也預計推廣「第二供應鏈」，加碼投資越南、印度市場，滿足異地備援及產能分散的需求 。東元原先預計下半年在印度增設小馬達廠，但印度受疫情影響延後兩週解封。總經理連昭志表示，印度工地合約需在當地簽約，所以還需等政府解封才能後續作業。

北美是東元主要銷售據點，除了受疫情影響外，由於客戶多為油業，油價跌宕也造成不小壓力。連昭志強調，公司目前計劃加速把大馬達的商機從油業轉換到水利、能源及礦業，降低衝擊。

「保守來看，上半年的營收年比衰退5到6%，第三季和第四季的狀況目前真的看不清楚，」連昭志說，「 下半年如果疫情獲得控制，全年可以力拼不衰退。 」

責任編輯：陳映璇