以每日一物及雜碎袋，成功聚集網購人氣的「瘋狂賣客」宣佈將歇業！這家老牌電商近年還橫向擴張成立瘋狂賣客旅行社，在激烈競爭的電商戰場中，沒在疫情中撐住。

當我們遇到人生轉折時，透過瘋狂購物，可以為未來作準備，一邊採買然後想像更美好的未來生活；這是瘋狂賣客的官網文案，如今陪消費在人生轉彎的內容電商「瘋狂賣客」也面臨事業拐點。

創業12年，曾是早期知名人氣電商瘋狂賣客（地壹創媒），已經發出通知給供應商，將於5月15日暫停歇業消息，但期間內成立的訂單出、退、換貨與保固作業都正常進行，合約會於清算時終止。該封歇業公告也指出，請供應商6月5日前把請款款項流程完成，逾期不再受理。

隨後瘋狂賣客13日也在官網張貼公告宣佈暫停服務，5月15日下午三點將暫停交易，但閉站前產生的訂單仍將有七天鑑賞期，協助處理到5月29日下午三點。

瘋狂賣客成立於2008年，2011年被兆赫電子併購。 瘋狂賣客官網

瘋狂賣客Crazymike是2008年底創立，後來2011年被上市網通大廠兆赫子公司地壹創媒併購，初期以每日一物特賣會及另類文案帶動新網路購物型態異軍突起，2014年董事長侯銘罡曾透露年營收將力拚10億元，挑戰單季獲利，不過後續就沒有再更新獲利財務數據，公司負責人現在也換為莊皓翔，資本額7,250萬元，顯然經過減資，兆赫還是最大股東，持股48%。

為擴張營運，瘋狂賣客也從3C類主力商品，橫向跨入旅遊服務2014年成立瘋狂賣客旅行社，以各旅行社團體旅遊行程搜尋銷售為主，不過目前已易主； 瘋狂賣客旅行社表示，現在營運正常，跟瘋狂賣客無關係。

自述在同業認真批貨盤點寫文案時，瘋狂賣客似乎是在亂搞，「東西不是重點，售貨平台才重要！」成為瘋狂賣客堅持的營運原則是「簡單、便宜、好玩」，即使批來便宜貨，一天賣一款，用傻瓜相機拍照都能賣得嚇嚇叫。

瘋狂賣客自述顛覆商場法則，把雜碎當寶賣，兩大企業堅持心法：貫徹到底及賭徒心態，也很大膽地直言：「經營團隊就是賭徒心態，人生不過這麼一回事！」這家10年前顛覆網路電商生態的團隊，如今10年走下來，現在似乎是賭輸了。

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責任編輯：蕭閔云