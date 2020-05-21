身為波音、空巴等大廠供應商的英國飛機發動機巨頭勞斯萊斯，宣佈因為受到疫情重創，將裁員9,000人節省開支。

全球航空產業受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）重創，在波音大砍1.6萬名員工、空中巴士也不得不放無薪假後，以製作渦輪發動機為主要業務的英國勞斯萊斯公司，也宣佈裁員9,000人。

勞斯萊斯本週發布聲明表示，由於航空產業需求銳減，他們正計劃對業務進行大規模重組，以度過當前業界慘淡的現況，預估全球5.2萬名員工中，將有約9,000人因此失去工作，削減幅度近2成，是過去30年來最重的一次裁員。

這間航空業巨頭公司尚未決定確切的裁員名單，聲稱與工會協商後才會公佈，不過提到整體約3分之2的員工都在英國，勢必也會是影響最嚴重的區域，目前也正在評估關閉當地的工廠。

在宣佈裁員前，勞斯萊斯已有約4,000名員工正在放無薪假 ，不過執行長華倫．伊斯特（Warren East）指出，這只是一個短期的應對措施。

勞斯萊斯期望，這次大規模重組能為公司每年省下13億英鎊的支出，裁員則預計將貢獻7億英鎊（約259億元）。伊斯特表示，此舉是為守護未來的工作，「我們必須保證業務中期的生存能力。」

伊斯特估計，今年發動機的產量會較去年下滑約33%，並認為要恢復到過往的榮景，不是疫情過去就好，恐怕需要等待數年之久。

主攻大型客機引擎，難適應疫情下航空業需求

勞斯萊斯的同業奇異航空、賽峰等航空設備供應商，也都面臨著不得不裁員的困境。

奇異航空5月初宣佈，今年將縮編全球25%的員工，計劃將大砍1.3萬個職位；賽峰也打預防針警告，接下來幾年內他們會大舉裁員，「我們別無他法，因為接不到工作了。」

主攻大型客機發動機令勞斯萊斯在疫情下蒙受其害，阿聯酋航空考慮提前退役的A380，就是採用勞斯萊斯的產品。 shutterstock

由於勞斯萊斯開發的引擎主攻較大型的機種，在航空業表現慘淡下，受到影響更是嚴重。乘客數因為疫情銳減，吃油量大的大型客機處境變得不利，成本考量下航空公司紛紛選擇較小型的客機作為替代。

例如，稍早傳出裁員3萬人的阿聯酋，就計劃提前退役A380巨型客機，空中巴士也宣佈完成手上的訂單後，2021年就會停產該機種。A380正是採用勞斯萊斯的引擎。

波音上個月也宣佈因應航空市場表現疲軟，將縮減787 Dreamliner廣體客機的產量，從今年的每月14架降低到10架，並預計2022年時進一步縮減到7架。乘客不足的現況下，廣體客機變得毫無優勢，787 Dreamliner也同樣採用勞斯萊斯開發的引擎。

航空產業有多慘？專家估至少2、3年才有起色

波音執行長戴夫．卡爾霍恩（Dave Calhoun）在4月底時表示，美國航空業的客運量下滑95%，並可能需要二至三年才能恢復。由於客戶紛紛推延甚至取消訂單，波音也宣佈將大砍1.6萬名員工，約占整體員工數的10%。

波音執行長認為，航空產業要恢復到疫情前的水準，至少得等2至3年時間。 shutterstock

空中巴士也沒能從疫情中全身而退，上個月放3,000名員工無薪假，近期也傳出正計劃進一步裁去約1萬名員工，節省資金開銷。消息人士指出，這個裁員計畫已經是「燃眉之急」了。

國際航空協會（IATA）也認為，航空產業要恢復到去年的水準，至少得等到2023年。眼下最大的難關，是各國何時才會開放門戶，且假如入關後民眾仍需要隔離14天，那麼航空業的復甦就無從談起。

另外，飛機重新升空很容易，但要乘客克服對病毒的恐懼，再次回到機艙內卻不是這麼簡單。就像911發生後，許多民眾也害怕乘坐飛機那般。對此，IATA則呼籲各航空公司採取一系列的衛生及監管措施，為乘客保證安心的旅行體驗。

資料來源：BBC、金融時報、CNN

責任編輯：陳映璇