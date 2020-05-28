大聯大半年內連連出手，28日再度宣佈公開收購物流業者台驊控股，這次是合意收購。

IC通路龍頭大聯大28日宣佈公開收購物流上市公司台驊國際投資控股（簡稱台驊）普通股5%~20%，收購價格為28元，溢價16%，這是大聯大今年第二度出手公開收購，這次行動為 「合意收購」，大聯大指出，雙方均期望將現有核心供應鏈業務從各自原有領域再向外延伸。

攤開台驊客戶名單，就能推知大聯大收購動機，根據瞭解，台驊承攬的客戶名單包括鴻海、正崴、友達、大聯大、蘋果、三星等等電子大廠，台驊不僅是台灣前三大物流報關業，也是中國長三角區域最大的綜合交通服務供應商，中國市場紮根已久，除掌握海空陸運物流能量，2019年甚至成立鐵路事業部，該集團也計畫加強東南亞市場據點建立。

物流倉儲是大聯大垂直整合的關鍵一步。 極客公園

大聯大發言人袁興文說，這次若成功收購到20%，將動用6.56億元現金，按照權益法任列收益。他強調這次是合意收購，由於持股上限20%，純粹為財務投資，台驊公司方面表示歡迎，也不排除未來進一步合作，對大聯大計畫先取得中國大陸國家市場監督管理總局反壟斷局許可，也表示可以配合。

整合物流，大聯大數位轉型最後一哩路

「幫客戶把零件直接送到產線上，」這是大聯大做數位轉型的終極目標，2018年大聯大推出「大大網」，內分五個平台回應1.5萬個不同大小跟需求的客戶；物流上，把傳統倉儲改為智能物流，倉庫裝500個感測器控制7,000個點，讓管理者用手機就能掌握倉儲狀況。

但要做到最後一哩路，也就是讓客戶不需自建倉庫，直接幫客戶備貨，送零件到產線上，就必須推動智慧商業製造物流系統。

大聯大說，看好入股台驊，雙方可以在兩岸三地供應鏈管理、倉儲管理及配送等方面，尋求提供客戶更完整及快速的倉儲管理及配送服務新機會，為產業及股東權益創造更高的價值。

大聯大這次整合下游產業，公司表示，主要是為推動數位轉型，將資訊流、物流進一步轉型成「物流即服務」（Logistic as a Service）平台，期待推動智能商業製造物流，打造創新「倉儲代工」角色，將現有雙方核心供應鏈業務從各自原有領域再向外延伸。

大聯大也提出但書，會於取得中國大陸國家市場監督管理總局反壟斷局認為無須申報或無附加條件之不禁止集中意見（下稱「中國大陸反壟斷核准」）後10日內，向金融監督管理委員會申報開始公開收購，若9月30日前未能取得中國大陸反壟斷核准，將放棄收購計畫。

責任編輯：陳映璇