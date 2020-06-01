在開始討論電腦軟、硬體以及劇本的關係前，先檢視一下這個能替我們完成許多工作的當代科技，在劇本寫作上需要注意的事。

如同攝影師需要攝影機，而畫家需要畫筆一般，劇作家們則需要電腦。過去我們的得力助手是打字機，但那已經是很久以前的事了。現在我們需要的是電腦，它是我們絕對不可或缺的工具。但這究竟是怎麼一回事？到底電腦可以辦到什麼打字機做不了的事情？

從前寫作劇本的人一開始是用Underwood打字機，一個既吵又醜陋的龐然大物。但是它在另一方面卻表現得非常出色：它可以任憑作家以任何順序以及配置方式把想輸入的內容轉換到紙張上，其中當然也包括標準劇本格式。你永遠不用擔心會有電池不足的問題，因為它沒有電池也不用插電，也不用買碳粉匣、沒有打印的滾輪、也沒有墨水匣，更沒有軟體更新這種瑣事。

Underwood打字機公司起初為史上第一台商用打字機的製造商—雷明頓（Remington）公司代工打字機，但19世紀末雷明頓決定製造自己的色帶耗材時，史上第一台Underwood打字機便誕生了。圖為經典的Underwood第5號打字機骨董。 stockwars via shutterstock

但不幸的是，如果你想要額外加一行文字、刪除一個字，或是調換兩個段落之間的順序，就必須整頁重打！因此也導致了常常需要重打整個劇本的惱人狀況。若你不想重打，就只能拿出剪刀和膠帶來進行剪貼。

除此之外，如果想要抓錯字，你得實實在在地閱讀自己所寫的內容。而就算找到錯字了也不是什麼喜事，因為要改正這些錯字又是件令人頭痛的工作。

再來，如果你的劇本成品在前往油印部的途中，不小心從跑腿男孩的腳踏車上掉落，然後被風吹走，那麼你的劇本就真的一去不回了，唯一的備份被深鎖在你不完美的記憶某處，實在令人扼腕。

編劇的數位轉型，電腦為好萊塢帶來什麼好康？

當然，今日所有的一切都不同了。Underwoods打字機看起來像個古早時代的遺跡，而家家戶戶都備有無線網路。讓我們來看看新的電子產品，能為現代好萊塢帶來什麼好康：

電腦讓我們能輕而易舉地對現有劇本做更動。現在我們想改什麼，就改什麼。 電腦的劇本輸入軟體提供自動頁邊留白校正，你再也不用一一修改這些頁邊留白。 電腦可以幫我們做拼字檢查，而且還有電子字典以及同義字的功能，甚至還提供劇本的寫作建議。 電腦能提供清新無瑕的劇本頁面印製，免去頁面佈滿立可白的塗抹痕跡，或是使用橡皮擦後遺留下的孔洞。 電腦可以替我們完美印出打好的劇本，而且想印多少就印多少。 電腦可以提供我們許多種備份文件的方法。 電腦甚至讓我們可以透過網路立即地傳送劇本到世界各地，開創更多共同合作的機會。

無庸置疑的，電腦為劇作家的工作帶來許多便利，但是我們所面對的挑戰，是在獲得科技帶來的最大利益的前提下，我們不會將成品的控制權交給電腦設備或是軟體程式。既然我們自己可以寫出既正確又專業的劇本格式，就不應該妥協這個能力去交換電腦因程式設定就能輕易做出的劇本格式。

電腦讓劇作家更改劇本時不必再像從前一樣，先衡量要受多少肉體上的折騰再決定做多少修改。 shutterstock

選擇合適的軟體，以及電腦無法做到的事情

電腦無法替你寫電影劇本，這是再明顯不過的事了，就好像不藉由畫家動手，畫筆是無法自行創造出驚世鉅作一樣。但這裡有個我們有時候會忽略的地方，那就是電腦無法真正格式化你的劇本。

你很驚訝嗎？回頭看看先前列出有關電腦的所有優點吧！

是的，裝載很多好的軟體的電腦可以自動為你處理場景標題或是轉場的標準頁邊留白，但是這些軟體無法告訴你該把場景標題放哪裡、標題裡應該涵蓋哪些內容、或是不要加入哪些內容。

它也不會告訴你指示內容中關於音效或是攝影機的文字該不該大寫；它也無法告訴你該怎麼分段，以及哪些內容應包含在角色括號指令裡，或者你是否該在對白中加底線、用大寫或斜體字來加強語氣；它也不會跟你說你所寫的定場鏡頭其實不能算是定場鏡頭，或者你需要把浩克的身影從浩克的主觀鏡頭中抽出來。

電腦軟體並不具備這些能力，只有你靈活運用你所學的好萊塢劇本標準格式，才有辦法如魚得水般地處理這些問題。所以，不要想要求電腦做非它所能勝任的工作，因為它就是辦不到。

所以你究竟該使用哪種軟體呢？這個問題取決於你的風格，以及你想要的軟體功能。選擇劇本寫作軟體的首要規則是：最簡單，選最能幫你把劇本寫出來的那個軟體：協助你將文字放置到該放的位置，而不是軟體認為這些文字該出現的地方。

第二點，選擇能夠提供你想要的功能的軟體。你是不是只要寫待售劇本呢？那麼你不一定需要使用符合影劇製作嚴格要求的劇本軟體。你有一起寫作的工作夥伴嗎？那就選擇一個能與你的工作夥伴通用的軟體。或者，你準備要寫一個正在拍攝的電視影集劇本？那麼你需要一個能夠讓你輕易掌控場景號碼、頁碼、修正標誌的放置地點，以及修改場景標題內容的軟體。

最後，選擇符合你預算的軟體。目前市面上所有發售的專業劇本寫作軟體中，以Final Draft最為暢銷。該軟體確實有許多優點，其中包括它的檔案格式與許多其他劇作家、製作人使用的格式大多相容。

但請記住，你應該要選擇那個可以對你的寫作方式提供重要功能的軟體。此外，如果某個軟體不讓你隨心所欲地處理你的文字，絕對不要勉強自己使用它。

用電腦創作劇本可避免紙本會遇到的問題，但建議先確認電腦的自動儲存功能是開著的，至少每十分鐘儲存一次。如果出現斷電或是電腦當機這種狀況時，你至多也只會失去過去十分鐘內所編寫的內容，這樣還不算太糟。 shutterstock

用電腦寫劇本該注意什麼？

許多作家都自認為他們的劇本是遵循專業格式寫出來的，因為他們用的是熱賣的劇本軟體。我告訴你，他們不但錯了，而且錯的離譜。

這些軟體雖然對你的寫作很有幫助，但作家的責任就是寫作，不是嗎？假設每次角色對白被指示內容中斷時你的軟體都會自動加入「（續）」，如果這不是你想要的處理方式，就別乖乖地任其擺佈。

如果每次你的寫作回到某個一再出現的場景時，軟體的自動補字功能就自動重複一模一樣的主要場景標題，你當然也不能任軟體為所欲為。

你是作家，所以你應該很清楚：只有你才知道場景標題裡該寫什麼。不要讓電腦為你做任何跟創意有關的決策，因為那不是電腦的工作，而是你的。你是個作家，你應該比電腦更清楚你該寫什麼。

用電腦來打劇本的其中一個優點就是檔案備份。你能夠很輕易地為每一部草稿儲存檔案，甚至在不同的地方儲存好幾個備份，以防火災或者任何其他災難導致你慘痛地失去心血結晶。所以千萬別忽視儲存備份的重要性，因為這些花了無數時間才創作出來的劇本，如果你沒有適當地提供它們防護措施，它們有可能在一瞬間消失。

在你離開電腦之前，請將檔案備份到可移除的媒介上，不論是隨身碟、光碟片、磁帶、甚至是列印在紙張上都好—即使你保不住你的電腦硬碟，這些可移除的備份裝置也能讓你的作品倖免於難。這麼做可以保證如果最糟糕的情況發生，譬如你工作了半天後硬碟突然壞掉，你也只會失去今天這一天所編寫的劇本內容。

本文授權轉載、摘錄自《好萊塢劇本標準格式》，第10章〈發揮劇本寫作的力量〉，創意市集出版。

責任編輯：張庭銉