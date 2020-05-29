2020年3月，阿瘦全新的複合型門市在新北市新店開幕。他們攜手物理治療所，打造「體態平衡中心」，讓顧客買完了鞋，還能順便調整自己不良的走路姿勢。

「你的足壓過度集中在腳後跟，而且大拇指這邊也有異常的紅點。這代表你經常下意識用腳趾頭去抓地，這可能是因為你平常穿的鞋子比較鬆、或是你鞋帶比較沒綁緊。」物理治療師鄭融看著顧客的足壓測量表一項一項做分析。

得到了基本足壓資料，物理治療師還會仔細再觀察顧客的站姿與走路的姿勢，找出身體不平衡之處，再透過按摩、拉筋等方式來調整體態。

這裡是阿瘦皮鞋與動晰物理治療所合作開設的第一間 「體態平衡中心」 。對於從2018年開始在全台門市推出「動態足壓測量」服務的阿瘦皮鞋來說，這個新型態的複合店是公司從單純的鞋業，轉型成健康事業體的一大關鍵——他們想要讓更多民眾知道： 掌握好足部健康，其實就能調整全身的健康 。

來到阿瘦體態平衡中心的顧客，首先會先測量足壓，了解顧客基本的步態狀況。 蔡仁譯攝影

疾病來自「足部」！阿瘦從賣鞋跨入體態健康服務

兩年前，阿瘦大手筆地將動態足壓測量的機器導入全台156間門市。這段期間內， 他們搜集了超過12萬筆的足壓數據。阿瘦發現，其中有高達9成的民眾有步態異常的問題。 過去在門市內，銷售人員雖然可以就每個人的足壓狀況推薦他們適合的鞋子、提供矯正型的鞋墊，但這些仍屬於「治標不治本」的手段。

因此，今年三月阿瘦在新店開設「體態平衡中心」，就是希望讓民眾有管道來調整不正常的姿勢習慣，進一步拓展阿瘦的「足健康生態系」。

拓展阿瘦的「足健康生態系」，今年三月阿瘦在新店開設「體態平衡中心」，讓民眾有管道來調整不正常的姿勢習慣。 蔡仁譯攝影

「阿瘦門市是我們的第一場域。我們先在買鞋過程中提供足壓量測服務、教育顧客體態平衡的觀念，再引導他們進入第二場域，也就是體態平衡中心，由專業物理治療師接手來提供客製化服務、解決每個人的問題。」阿瘦實業總經理郭欣怡說。

自己也有在診所服務的鄭融認為，阿瘦選擇以「足健康」作為切入點來推廣更多的健康事業，是明確的選擇。「臨床上很多腰椎、脊椎相關的疾病，其實都來自足部，」他說，「畢竟不論有沒有運動，你都得走路。所以如果因為你走路不正導致體態歪斜，遲早都會有一些痠痛的問題。阿瘦選擇從足健康開始介紹更多健康議題，這個故事邏輯是完整的。」

3D列印客製鞋墊，買不到鞋也有解方

為了更精準解決顧客體態上的問題，阿瘦還攜手台北科技大學，在去年年中研發出鞋墊的3D列印機，只要40分鐘就能製作出客製化的鞋墊。「透過3D列印的技術，我們還可以發展客製化的護膝、護具、鞋楦等。」鄭融說。

阿瘦攜手台北科技大學，在去年年中研發出了鞋墊的3D列印機，只要40分鐘就能製作出客製化的鞋墊。 蔡仁譯攝影

鞋楦是一個腳的模型，常被鞋匠用於製鞋或修鞋。有些人腳型特別難買鞋，阿瘦就可以透過大數據分析和廠商的鞋楦資料做比對，找出合適的鞋型；或者直接列印出一個自己的鞋楦，來製造自己的鞋子。鄭融說，這個過程叫足鞋驗配，也是阿瘦正在開發的新服務之一。

目標年底前開6間店，阿瘦要做「社區關懷的推動者」

這種結合了體態平衡中心與一般鞋店的複合型門市，目前仍在起步的階段。郭欣怡表示，希望今年年底這樣的店型可以開到六家，讓六都都至少可以有一間門市。

現階段擺在她眼前的難題，則是如何做好行銷，讓更多人了解足健康與體態平衡的議題。「一般民眾對體態平衡的概念幾乎是零。很多人都不知道自己身體有什麼狀況。」鄭融表示。好比說，有的人骨盆歪斜、有的人長短腳，但如果他們一直都不知道自己有這些狀況，久而久之就會受傷。

「現在健身成了風潮，我們也希望這些人在去健身房以前，先來我們這裡了解自己身體，才能預防傷害。」鄭融說。

近年吹起健身風潮，物理治療師鄭融表示，人們在去健身房以前，應該先充分了解自己的體態狀況，才能預防傷害。 蔡仁譯攝影

但郭欣怡相當有信心。立志要讓阿瘦成為一間健康關懷品牌的她，在推行足壓量測兩年來始終強調優良的服務品質。她甚至要求員工要多主動關心顧客，每幾個月回來門市測量足壓，看走路的狀況是否有進步。「這樣的細心服務也讓阿瘦得到許多顧客正面的回饋，也讓我們發現有體態調整需求的人，其實相當得多。」

郭欣怡認為，成立體態平衡中心，體現阿瘦進一步深耕社區、照顧顧客健康的決心。放眼更遠的未來，她認為，阿瘦可以與政府合作，在長照議題上提供協助。

「阿瘦可以從在地業者的角度，提供更多政府看不到的現象和民眾的真實需求。社會裡應該要有一個社區關懷的推動者，而阿瘦應該可以扮演這樣的角色。」郭欣怡說。

責任編輯：陳映璇