台南市高齡化程度六都排名第三，為提升長照服務，過去兩年透過導入佳士達管理平台，簡化居家服務員派工行政手續，目前已和台南66間居家服務機構合作。

長期以來，居家照顧在人員管理、核銷都十分耗費人力，佳世達科技攜手台南市政府推動「聯護管理系統應用平台」，經過兩年的時間提升長照服務品質，已導入台南37個行政區、66間居家服務機構，涵蓋率達97%，累計服務個案超過6,000名，節省下75%人工作業時間。

根據內政部最新統計，台灣65歲以上的族群占總人口比率約15.57%，進入高齡化社會，而台南市65歲以上的老年人口達15.99%，高齡化程度在六都排名第三。

過去長照單位的資訊化系統較為落後，台南市為提升長照服務品質，申請經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」補助，交由佳世達科技打造一套「聯護管理系統應用平台」，運用科技來輔助長照服務，像是舒緩居家服務人員派工、繁雜核銷的程序，解決行政管理所遇到的問題。

佳世達科技打造「聯護管理系統應用平台」，運用科技來輔助長照服務。 陳映璇攝影

台南市長照中心導入佳世達系統，提升居家服務員管理、行政效率

像是台南社會局長照中心就運用「聯護管理系統」，與居家服務特約單位的資訊系統進行串接，建立即時的服務地圖，還能監控居家服務單位每日執行狀況，服務單位每月將數據回傳系統進行彙整，進而有效管控服務品質。

由於居家服務員多屬於派案性質，需要到家中服務長輩或失能者，像是打理長輩的日常生活、身體清潔照顧、協助備餐等。以往居家服務機構在管理上需要耗費大量的行政人力，停留在紙本紀錄與核銷，但現在從派工、派案到結案核銷，都能透過聯護管理系統來解決，省下75%人工作業時間。

台南市市長黃偉哲表示，長照人力有限，過去花費很多時間體溫量測、行政作業等，工業局聯合許多高科技公司來投入長照服務，讓長照變得更有效率，用科技來輔助人力，甚至未來可以運用AI來做數據分析，把人力配置做最佳安排。

走入社區推智慧長照，發展醫療大數據

除了與長照機構合作外，佳世達也把智慧長照的概念推廣到社區據點，提供租借或採購穿戴設備，例如長輩配戴心率傳感器，從中了解心跳、心率、睡眠、壓力指數，一旦發現異常可以回報給社福與醫療單位，做到即時預警。目前佳世達也與成功大學合作，把蒐集到的資料應用在醫療大數據上，不過目前在推動也碰到難題，例如並非家家戶戶都有wifi網路，因為設備都需要聯網才能上傳數據，或是長輩不習慣使用科技設備等問題待克服。

圖為心率傳感器，可分析心跳、心率、睡眠、壓力指數，一但發現配戴者有異常數據，可回報給社福與醫療單位，做到即時預警。 陳映璇攝影

佳世達總經理李昌鴻則說，這次合作仍屬公益性質，把過去集團明基逐鹿做21年的人資管理平台經驗，應用在其他領域，像是長照、教育方面，未來希望可以做到全年齡的照顧，並從台南市再拓展到其他縣市。

責任編輯：蕭閔云