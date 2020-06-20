台灣離岸風電將邁入下一階段，能源局先釋出2026到2030年5GW計畫，預計分三階段進行，採競價模式，是否有機會出現零元搶標成為焦點。

去年底總統蔡英文在苗栗台灣首座離岸風場啟用典禮上宣布，台灣將邁入下一階段2026到2035年離岸風電10GW目標，商機上看2兆元，要吸引更多外商來台投資，但相關遊戲規則遲遲未公布。隨著國內疫情趨緩後，經濟部能源局終於在19日召集開發商、系統商舉辦區塊開發說明會，公告初步的遊戲規則，全程採直播進行。

經濟部能源局在19日召集開發商、系統商舉辦區塊開發說明會，公告初步的遊戲規則。 經濟部能源局

台灣離岸風電分成三階段推動「示範、潛力場址、區塊開發」，第一、第二階段已有初步成果，吸引眾多國外開發商、系統商來台投資，到了2025年台灣離岸風電將達到5.5GW裝置容量。緊接著進入第三階段區塊開發，規劃2026年至2035年10年共10GW裝置容量，採競價方式，預計每年釋出1GW容量，讓開發商躍躍欲試。

不過，現階段能源局先公布2026到2030年計畫，切割成「1GW、2GW、2GW」，優先推動小於50公尺水深區域。容量分配擬分三期進行，第一期2026年併網，分配1GW，預計2021年第二季進行競標。第二期2027~2028年併網，分配2GW，預計2022年第二季進行競標。第三期2029~230年併網，分配2GW，預計2023年第二季進行競標。

廠商在最在意的評選方式，擬採兩階段進行，先資格審查，再來比價格。第一階段資格審查，以「技術、財務能力、產業承諾條件」進行審查，把國產化納入評比；第二階段為通過審查標準業者進行價格評比，以價格低者決定獲選業者。並設定單一風場容量取得以0.5GW為上限，開發商在5年內最多取得2GW。 這意味著第一期1GW容量分配，至少有2家業者取得資格，被視為是給予先前通過環評但未取得風場者的保障名額。

19日共有40多家國內外離岸風電開發商、系統業者及相關產業代表出席，針對區塊容量分配方式、審查機制，以及產業關聯效益審查有不同意見，主要爭議點有三個。

第一年只有1GW容量分配，不會太少嗎？

不少開發商認為，第一期僅開放1G的容量太少，目前手握已通過環評2GW海鼎風場的開發商安能亞太主張一次釋出足夠的規模容量3GW，在投入國產化才有足夠的經濟規模。

能源局則回應，第一期1GW明年就要展開競標，在時間上原本就以通過環評的業者佔優勢，而後面兩期（2G、2G）希望可以讓新進開發商參與角逐。

經濟部能源局組長陳崇憲表示，現階段通過環評尙有5.57G未開發，約有4到5家業者。因此第一年釋出1G，希望建立競爭模式，不然一開始釋放2GW或3GW，在以單一風場取得0.5GW上限，可能變成業者「通通有獎」，無法產生競爭的效益。

還沒拿到標案，為何要先附供應商合約審查？

由於區塊開發採競價，以價格低獲選。但工業局希望把國產化要求納入，盼持續帶動國內離岸風電供應鏈，因此有第一階段的資格審查，以技術、財務能力、產業承諾條件作為三項指標，產業承諾條件攸關國產化，工業局初步希望業者可以先附上與供應商簽約的正式或有條件合約。國產化項目，原則延續先前工業局訂定的27個項目，不過工業局表示，目前還在搜集產業的意見。

有業者質疑，「2026年風場都還沒確定標到，怎麼可能2021年簽到正式合約？」、「2026年的風機還在設計中，很難明年就跟供應商簽有條件合約。」

風機系統商西門子歌美颯表示，目前2026年的風機還在設計中，很難明年就跟供應商簽有條件合約。 西門子歌美颯台灣臉書

達德能源董事長王雲怡認為，國產化與成本價格有連動，建議放在同個評比，讓開發商可以更全面思考，而不是為了搶標而得標。沃旭能源台灣總經理汪欣潔則說，現在簽約會有不確定性的問題，通常在併網年度前3～4年才會確認正式合約，建議在資格審查可以透過合作意向書或供應商書面承諾替代。

風機系統商MHI Vestas表示，過去就是一直在跟供應商談有條件合約，希望工業局可以繼續把這項遊戲規則延續下來。

競標業者都出零元，怎麼比？

目前角逐離岸風電區塊開發有多家業者，包括安能亞太、日本捷熱能源（JERA）、澳洲麥格理綠投資集團共同開發的2GW海鼎風場、沃旭能源開發大彰化東北0.57GW、達德與力麗共同開發28號風場0.6GW，新進的德國能源公司Innogy聯手亞泥開發竹風448MW等等。

上一次台灣離岸風電第二階段競標就開出2.2至2.5元的破盤價格，就有業者拋出：「若區塊開發競標，業者都出零元該怎麼比？」

從國際趨勢來看，歐洲早已有風場開出0元競標，2018年沃旭能源就以零元標下德國北海風場，主要是離岸風電成本下降，像是風機規模擴大，以及設備可與鄰近風場共享設備等。

對此，陳崇憲表示，「我相當很多人會填零，」若業者都出零元，就看第一階段資格審查的分數評比，若都還是同分的話，最差的情況可能是「抽籤」。

零元搶標，意味台電不需花錢買電，那開發商要怎麼獲利？主要就是看準綠電交易市場的需求，開發商只要事先找到有綠電需求的企業，像是國際供應鏈、用電大戶需要綠電的企業，一度綠電若賣到3~4元，而開發商每度電開發成本又能壓到3元以下，自然就可能出現零元搶標。

由於目前能源局還在搜集意見中，相關正式區塊開發規則預計在今年第四季公布，會中也有業者反應，希望能夠儘早公佈，才有更充裕的時間與供應商談合作。

責任編輯：蕭閔云