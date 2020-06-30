《電業法》改革3年後，好不容易民間綠能售電業在今年成形，此刻台灣規模最大的電力公司台電也準備投入，引發民間業者擔憂：為何台電要扮演價格平衡者角色？

過去台灣靠著台電一家電力公司，撐起全台供電穩定的重責大任，如今開放綠能售電業，開啟電業自由化第一步，未來將有更多「純賣綠電」的電力公司出現。

當電力自由市場逐漸萌芽，台電也喊話已取得綠能售電業執照，手握8.4億度綠電，準備投入綠電交易平台販售，相比民間售電業連1億度綠電都沒有，台電擁有龐大的資源。

「 我們不會把銷售綠電當作盈利目標，台電要作綠電交易制度建立的協助者。 」台電副總經理徐造華表示。

他手握拳頭代表綠電供需兩端，當供給少、需求多，供給端可能就會把價格拉高，但需求端又希望價格低，因此當台電進場販售綠電，有助於價格平穩，但台電也明白不能讓價格低到讓綠電業者活不下去。

面對民間綠能售電業者擔憂，台電將手握大筆「綠彈」搶生意，徐造華則解釋，主要是因為現階段綠能售電業還在起步階段、供應量有限，市場卻急需使用綠電，身為國營企業的台電被指派當任「救援投手」角色。

以「穩定供電」為前提，台電進行電業轉型

對於今年共有7家綠能售電業誕生，準備投入綠電交易市場，過去一家獨大的台電，會不會感到競爭壓力？

徐造華反倒認為「夥伴愈多愈好」。因為當愈來愈多民間業者投入再生能源，能夠加快達到政府2025年再生能源發電占比達20％的目標，另一方面也能讓民眾了解新的電力交易機制。

對台電而言，真正的挑戰在於：當再生能源增加時，要如何穩定供電？目前台電制定了相關配套機制，例如快速起停的燃氣機組、抽蓄水力、電力輔助服務及電池儲能等等，來因應再生能源變動大、間歇性等問題，做電力調度。

因應再生能源的增加，目前台電已制定相關配套機制，例如快速起停的燃氣機組、抽蓄水力、電力輔助服務、電池儲能等來做電力調度。 蔡仁譯攝

台電估計可販售14億度綠電，初期扮演價格平衡者

經過台電盤點，可以銷售的「自產」綠電包括彰濱太陽能光電100MW（千瓩）、191支陸域風機近300MW，以及正在興建的台南七股150MW太陽光電廠與台電一期示範離岸風電110MW，年底前都將併網，估計綠電銷售上看14億度，遠遠超出民間綠能售電業所能提供的量能。

不過，台電之所以開發再生能源，並不是為了放到綠電交易平台販售，而是台電有排碳的責任，讓每一度電所產生的二氧化碳可以降低；二來再生能源開發得多，也能讓電力調度更有餘裕。

經過盤點，台電自建綠電年銷售度數上看14億度。 台電

至於台電會不會全部拿出來賣？徐造華說，會評估整體市場的需求，未來綠電蓬勃發展，台電的角色就會淡化，如果市場仍混亂，台電就需要進場平衡價格。

「現在天下都還沒打起來，大家就開始在想怎麼廝殺個你死我活，不需要這樣，更何況台電是一個國營企業，不是一個與民爭利的單位。」他強調，台電的想法是當民間的力量不夠時，可以適時進場協助，「總不能放著台電一池水庫不用，而讓業者（需求）渴死吧。」

民間綠能業者想「自由戀愛」，卡在「分手費」不好談

但近年再生能源裝置容量穩定成長，為何現階段民間反拿不出綠電來賣？主要是過去民間所蓋的再生能源電廠都透過躉購制度，統一由台電收購20年，因此大部分的綠電都綁在台電手裡。但自2019年4月《再生能源發展條例》修法，開放躉購與直轉供制度可互換，代表發電業者可以跳脫躉購制度，擁抱自由市場。

但舊有電廠要與台電解除契約並不是一件容易的事，台電表示，會在不影響全民電價為前提，跟民間談解除契約，今年設定的標準是，若簽訂的躉購費率低於2.7754元/度，台電需向業者酌收分手費解約；若高於2.7754元/度，台電則可直接終止契約，差別在於當便宜的綠電逃脫後，可能對現有電價造成衝擊。

因此在解約得面臨「分手費」的難題，以及必須談到更好的市場價格前，多數民間綠能電廠並不會輕易與台電解約。徐造華坦言，「 目前要從台電出走的綠電不多，兩隻手算得出來， 」更多的業者其實打算透過新蓋電廠，投入綠電交易市場。

長遠來看，龐大的台電體系還得配合《電業法》改革，分拆控股母公司、發電公司、輸配電三間公司，雖然《電業法》給予台電6至9年時間做組織轉型，最晚2026年1月完成。

徐造華表示，台電會在兼顧「穩定供電」責任下進行組織再造，台電的組織會因應能源轉型的需求來建構，目前台電員工多達2.7萬人，遍布全國各地，轉型成三家公司並不容易。徐造華也不諱言，「大家想要的台電還是穩定供電、合理電價的台電，」因此會以這兩個目標當作主軸，先配合政府能源轉型，並同步展開組織轉型。

責任編輯：林美欣