蘋果宣布將開放開發者針對違反App Store規範來進行申訴，同時強調開發者可自行決定讓App在哪個平台上架，對App有更多的主導權。

在WWDC 2020開發者大會主題演講結束後，蘋果工程師在「state of the platform」講座中澄清，蘋果宣布將開放開發者針對違反App Store規範來進行申訴，同時也不會強制要求開發者將App內容與Mac App Store同步上架，強調開發者可自行決定讓App在哪個平台上架。

同時，蘋果宣布自今年夏天起，即便App被認定違反App Store使用規範，開發者將有權提出申訴，甚至可以主張設計合理性，要求蘋果調整相關規範。

App違反就下架，蘋果將釋出申訴管道

相較過去蘋果一旦認定開發者的App違反規範時，總是直接採取下架處置，並未提供開發者申訴平反的機會，因此開放與開發者的溝通管道，或許能讓App Store規範貼近眾多開發者的實際需求。另外，App的錯誤修復將不會因違反準則而延遲上架，除了與法律問題相關的錯誤修復，開發者將可以在下一次提交時解決該問題。

由於日前強調絕不出售使用者個資的付費電子郵件服務「Hey」，因為未在App內採用蘋果in-App付費機制進行服務訂閱，轉為透過網頁進行付費，被蘋果認定違反App Store使用規範而遭下架處置，使得蘋果抽成高達30%「蘋果稅」爭議再起。最後蘋果也做出妥協，讓Hey在App內加入14天免費試用機制後得以恢復上架。 蘋果的妥協也可視為維護與開發者關係，且避免引來App Store營運模式的反壟斷調查。

蘋果近來因App Store抽成高達30%的稅，引發關注。 Shutterstock

要求一併上架Mac App Store？蘋果給予開發者更高選擇權

另一方面，蘋果從去年開始推行Mac Catalyst設計，讓開發者能將iOS平台的App同步到macOS平台，藉此擴展Mac裝置可使用的App內容數量。今年WWDC 2020主題演講蘋果就宣布未來Mac將轉向ARM架構硬體環境，表示iOS與macOS平台架構將更加靠攏，之後iOS平台App可直接在Mac裝置上執行。

Mac硬體架構改變也讓不少開發者開始擔心，若蘋果為增加Mac App Store收錄App數量，將可能要求開發者除了上架iOS平台App Store，同時也必須上傳至Mac App Store。

為了平撫開發者的疑慮，蘋果特此對外澄清，強調會讓開發者保有App選擇上架平台的主控權，且不會限制開發者推行App的模式。

資料來源：Apple、The Verge

責任編輯：陳映璇