賓士宣佈牽手GPU大廠Nvidia投入汽車自駕平台開發，預計2024年底時，旗下新車款將全數搭載其自駕技術架構。

德國轎車大廠賓士前腳才跟BMW結束自駕技術研發合作，後腳立刻宣佈，將攜手Nvidia投入自駕軟體開發，並預告從2024年底開始，賓士生產的所有新車款都將搭載合作開發的新架構。

雖然與BMW的合作，因疫情衝擊而不得不中止，但賓士並未打消研發自駕技術的野心，賓士母公司戴姆勒及Nvidia，在端午連假前夕分別發布這項合作消息。

5年內新車款全面配備，賓士加速自駕技術落地

這款攜手研發的自駕架構以Nvidia Drive技術平台為基礎，並使用在Nvidia Orin系統單晶片（SoC）上，該晶片自2024年底開始，將成為賓士旗下新車款的標準配備。

Nvidia在2019年底正式揭露新一代車載系統單晶片系統Orin，而賓士將成為它第一位使用者。Nvidia Orin搭載近期發表的Ampere運算架構，以及Nvidia為此設計的完整軟體堆疊（stack）。雙方將共同開發AI自駕技術，預計將包含SAE Level 2、Level 3，以及4級的自動停車功能。

藉由OTA無線更新技術，汽車將成為能夠永續進化的數位平台。 Nvidia

戴姆勒執行長Ola Källenius表示，Nvidia的AI運算架構可以幫助他們簡化自動駕駛技術的開發過程，意即更快令自駕技術正式落地，不過雙方並未透露合作的具體細節。

按照新聞稿內所述，起初系統將包含按照常規路線從A地行駛至B地之類的基本服務，後續也會逐漸增加實用功能，並以無線更新（over-the-air，OTA）的方式提供客戶購買或使用。

與BMW分手可能有深層原因？與Nvidia合作引發外界猜測

就如開頭所提到的，在賓士宣佈與Nvidia的合作關係前，這間德國車廠才剛剛中止與BMW的合作。雖然BMW聲稱是「疫情使然」，但如今與Nvidia的合作聲明，也令外界出現不一樣的看法。

顧問公司Guidehouse分析師山姆．阿布爾薩米德（Sam Abuelsamid）表示，「我覺得這不是巧合。兩間汽車巨頭可能無法就使用平台取得共識，比起Intel及Mobileye的產品，Nvidia Orin似乎更強力。」

BMW從2017年起便與Intel建立自駕技術合作關係，雖然無法確切知道Intel與Nvidia的自駕技術誰比較厲害，但離開BMW懷抱後立刻牽起Nvidia的手，也難免引發猜測。

不只是自駕，賓士瞄準汽車數位新商機

戴姆勒描繪的自駕系統藍圖，也不得不讓人聯想至電動車龍頭特斯拉，這次與Nvidia的合作與宣言，也被認為是效仿特斯拉的模式。

「這是一個充滿機會的領域，它讓全自動駕駛變得更安全。」Källenius指出，「Nvidia的架構汽車能在生命週期內不斷更新，創造出無窮可能性。」藉由無線更新的形式，汽車也能在銷售後繼續為公司創造價值。

藉由與Nvidia的合作，賓士不僅能加速自駕技術落地，也能將車輛轉化為數位平台，利用數位服務創造更多營收。 Nvidia

特斯拉是採用OTA技術更新汽車軟體的先驅者，這種作法將汽車化為如手機、平板般的技術平台，讓汽車公司與顧客的關係，不限於一次性的交易，而是伴隨著汽車的生命週期，同時也可以增加汽車銷售的利潤。

雖然對該平台後續更新的描繪不多，但官方提到未來將提供更多安全又便利的功能，可能範圍也會超出自動駕駛之外，提供車主更多智慧服務，好比說，特斯拉就曾為車主開發以防寵物在車中受難的「狗狗模式」。

若參照特斯拉的銷售模式，目前加購全自動駕駛（FSD）系統需要7,000美元（7月1日起漲為8,000美元），對售價不到4萬的Model 3而言，無疑是相當大的營收助力。還有消息指出，特斯拉正計畫為FSD推出訂閱方案。

另外，特斯拉去年底也就車載功能推出高級訂閱方案，以每月10美元價格提供用戶進階網路服務。

目前也越來越多汽車大廠看上汽車軟體商機，通用汽車去年底曾揭露Global B電子架構，預計將安裝於新一代汽車產品。Global B同樣支援OTA更新，以及各種數位功能。

現在，藉由與Nvidia的合作，賓士也將加入汽車的數位新戰局。

資料來源：The Verge、Forbes、Nvidia

責任編輯：陳映璇