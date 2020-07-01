雲端服務要在涉及開發商、玩家、軟硬體技術的遊戲產業鏈做出改變，還有不少困難需要克服。

今年以來，病毒疫情造成百業蕭條，但宅經濟中最受惠的遊戲產業，包括任天堂Switch主機大缺貨、《健身環大冒險》及《動物森友會》的遊戲熱銷，加上索尼、微軟都將在下半年發表次世代遊戲機PS5及Xbox Series X，不斷推陳出新的遊戲產業，永遠有讓大家驚豔不已的新鮮創意。

不過，在關心遊戲產業各種新動態時，一股醞釀多時的風潮正逐步形成，那就是雲端遊戲（Cloud Gaming）的崛起。包括Google、亞馬遜、微軟等大咖，從2019年起宣布進軍雲端遊戲市場，此外，中華電信為了5G服務開台，也宣布與法商雲端遊戲平台Gamestream合作，提供搭載4K解析度的雲端遊戲服務。

雲端遊戲將對全球遊戲產業生態帶來哪些改變？是很值得討論的議題。

讓Google、亞馬遜、微軟擠破頭的遊戲經濟革命

「雲端遊戲」的意思，是把遊戲內容放在雲端上，消費者不必買個別遊戲軟體或主機，透過相對簡單的設備，就可以玩到各式各樣的遊戲。就像是消費者以串流（streaming）方式，在不同裝置的網飛（Netflix）平台上看各種電影，是很類似的道理。

其實，遊戲玩家的消費模式，一直都隨著大環境變動而改變。例如早期消費者買遊戲光碟片，但如今大部分變成數位下載，未來也可能像影音一樣，遊戲市場接受串流方式來遊玩，產業生態的改變，一樣會對玩家帶來新調整。

但一定有人會有疑問，過去線上遊戲不是已經發展很久了嗎？雲端遊戲和線上遊戲有什麼不同？其實，受限於網路傳輸的速度與穩定度，目前純粹在線上遊玩的遊戲（如網頁遊戲）通常比較簡單，如果要達到高畫質、高品質及高速度等要求，玩家仍須安裝相當肥大的基礎程式，相當吃重硬體需求。但是在全球進入高頻寬、低延遲的5G時代後，網路頻寬與效率大幅改善，讓雲端遊戲的願景更加明確，也形成重量級大咖紛紛搶進的現象。

回顧歷史，網路崛起明顯改變世界，透過各種平台如Spotify、YouTube、Netflix、Facebook等，人們閱聽文字、圖片、音樂及影片的模式改變了。如今，網路力量更將滲透到遊戲業，這些網路大廠的企圖會成功嗎？我認為，至少有兩個角度值得關注。

克服兩大難題，是市場勝出關鍵

首先，在整個遊戲產業生態鏈中，最核心且最有價值的，當然是遊戲內容（content）業者。那些推出許多當紅遊戲內容的品牌工作室，絕不會輕易讓自家遊戲放到Google、亞馬遜或微軟的雲端平台上，就像早期網飛推出線上影視（OTT）平台時，一樣很難取得電影內容業者的支持。

不讓遊戲搬到雲端，除了考量聲光效果、畫面品質、互動性等遊戲體驗可能打折以外，更重要的，這是一個涉及龐大產值與利潤的大事業，開發商當然不希望自家遊戲和其他遊戲一同打包到雲端遊戲平台，並以「每月299元」玩到飽的模式被消費掉；對比目前套裝軟體多單獨販售的模式，這將造成利潤與營收大幅壓縮的重大衝擊。

因此，設想未來雲端遊戲產業生態鏈中，有平台商（如Google、亞馬遜及微軟）、遊戲內容商（如任天堂、索尼）及電信業者（如中華電信、韓國ST電訊），誰會是談判力最強的一方？答案當然是內容商。

觀察雲端平台發展歷程，內容商一直是決定成敗的力量，除非平台強大到讓人無法拒絕，否則內容商多希望維持舊有商業模式。

其次，更關鍵的是能否解決跨平台難題？許多涉及遊戲本身不易克服的技術障礙與特性，將是雲端遊戲平台最大的發展瓶頸。

其實就本質而言，音樂、電影與遊戲非常不同的是，前兩者都是穩定的靜態內容，每個人觀賞的章節段落內容都是一樣的；但是，遊戲的進行卻經常因人而異，從一開始選擇的角色、關卡、武器就已不同，更別說操作上的差異。該如何即時、高速且沒有延遲地運算這些內容，對雲端資料中心的運作來說，是難度高、負荷量大的任務。

目前許多影音服務平台，主要採用伺服器快取（cache server）技術，當消費者要存取常用內容時，就透過離使用者最近的雲端資料中心，傳輸裝置中。可是，玩家遊玩、選角相當隨機，無法事先預測並早一步儲存好，這種隨時在變的動態內容，讓數據中心負荷大，也讓雲端遊戲變得更加困難重重。

此外，許多競技遊戲需要即時快速的雙向互動，對網路延遲更是挑剔。例如看影片時，遇到網路不佳或延遲，還可以待讀取完後接下去看；但是玩遊戲在槍林彈雨中訊號不好，卡了幾秒鐘，你很可能已經被敵人宰了，或被同伴痛罵、想踢掉你這個豬隊友。

因此，在前述兩大因素限制下，雲端遊戲要形成大趨勢前，恐有不小障礙需要克服，提供最佳遊戲體驗的，才是最終贏家。

5G為雲端遊戲的技術問題帶來一線曙光，不過除遊戲技術與體驗的障礙外，更重要的是，能否為龐大的遊戲開發事業帶來全新商機？

責任編輯：陳建鈞

（本文內容同步刊載於《數位時代》第314期，2020年7月號雜誌）