蘋果遊戲訂閱服務Apple Arcade傳取消多款開發合作，要重新設定遊戲方針打動玩家的心，這背後也顯示：蘋果進軍服務領域正面臨種種難題。

蘋果的服務發展似乎不如想像中順遂，近期有傳言指出，蘋果正苦於挽留Apple Arcade訂閱用戶，取消多款開發中的遊戲合約，重新尋找能吸引玩家的遊戲。

面對iPhone銷售的下滑，蘋果曾在去年推出一系列新服務，期望透過軟體彌補硬體的營收衰退，其中也包含Apple Arcade，這是一款以上百款遊戲恣意遊玩為賣點，為蘋果用戶提供的遊戲訂閱服務，月費4.99美元，擁有1個月免費試用期。

遊戲不夠吸引人，蘋果「打掉重練」尋找熱門作品

根據《彭博社》報導，消息人士指出，蘋果今年中止與多間遊戲工作室的開發合約，聲稱他們計畫推出的遊戲，缺少蘋果追求的「玩家熱衷要素（engagement）」。蘋果希望遊戲能更令玩家們「入迷」，進而在免費試用後吸引用戶訂閱。

蘋果目前在Apple Arcade上擁有多達120款遊戲，並且每個月都會有新遊戲加入，然而接近一年過去，裡頭卻沒有任何一款成為熱門遊戲。縱然沒有廣告或內購的形式受到外界好評，但結果卻似乎叫好不叫座。

Apple Arcade雖然遊戲種類繁多，加上實惠的收費方式廣受好評，但實際上卻叫好不叫座。 Apple Arcade官網

消息人士指出，雖然蘋果取消與遊戲工作室的開發合約，但維持一貫大方態度，蘋果依舊按照開發比例支付帳款，且不排除未來簽約開發符合新要求的遊戲。

蘋果計畫將投入上千萬美元於Apple Arcade的遊戲開發，目前已經花費數百萬美元購買遊戲。

蘋果一向對個別服務的表現三緘其口，對於Apple Arcade也是如此。蘋果從未對外公佈訂戶數或營收表現等成績，不過，現在的轉變顯然代表，用戶成長可能不如蘋果所預期。

蘋果最近提供用戶第二次免費試用也是其中一個例證，大約一週前有報導指出，一些曾經試用過Apple Arcade並且退訂的用戶，收到蘋果提供二度免費試用的信件，聲稱他們總是不斷添加新遊戲，希望用戶能否再給他們一次機會。

年初時，研究機構IHS Markit曾預測，Apple Arcade將在2020年底達到1,200萬用戶，成為全球用戶數最高的遊戲訂閱服務，但從蘋果正想方設法挽留用戶的舉動來看，恐怕一切不會這麼樂觀。

突破用戶成長瓶頸成蘋果服務新難關

不過，Apple Arcade可能只是蘋果服務遇難關的冰山一角。《紐約時報》本週才宣佈退出Apple News服務，2月時其業務主管Liz Schimel也辭去職務，上任不到1年，理由被認為是未能吸引用戶訂閱Apple News+。

紐約時報本週宣佈退出Apple News，理由是與直接面向用戶的經營策略不符。 flickr

在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情大爆發期間，以Netflix為首的影音串流產業迎來爆發性成長── 唯獨Apple TV+表現平平 。研究公司Antenna聲稱Apple TV+是疫情間唯一沒有看到顯著成長的主要串流媒體。

且蘋果對Apple TV+的經營方針也在近期發生變化，庫克曾聲稱播舊片不符合蘋果的原創精神，但5月傳出蘋果正在洽談購買經典影集播放權的消息。

研究公司發現，在疫情下各大串流媒體迎來爆發式成長，唯有Apple TV+沒有顯著變化。 Apple

蘋果信用卡Apple Card是去年最受關注的新服務，在美國表現也相當優異，被認為是促使Apple pay成長速度、交易量超越PayPal的最大功臣。但推出至今即將屆滿一年，Apple Card卻遲遲沒有在其他國家推出的消息。

縱然上一季財報中，蘋果服務營收已高居所有營收項目中第二位，達到133億美元，僅次於iPhone，但蘋果各項新服務仍面臨不可忽視的重重挑戰，如何在成熟的遊戲、影視市場中殺出一片天，會是蘋果接下來的關鍵課題。

資料來源：Bloomberg、Apple Insider

責任編輯：陳映璇