凌華將舉債購置林口廠辦，2021年將總部從中和遷往林口，而購置的廠辦是從第二大股東致茂手中所取得，透過低利貸款，凌華決定提高不動產自有率。

凌華今年動作不斷，引友達入股，與鴻海合資機器人公司後，7月初宣佈以30.8億元價碼，直取林口華亞工業區萬坪廠辦，而承購對象為第二大股東致茂，受矚目是，凌華股本僅24億元，卻掏出近1.4個股本向股東買大於空間需求的廠辦，怎麼盤算？受到矚目。

根據帳面資料，凌華今年配發1.6元股息，高達3.47億元現金將於8月7日發放到股東手上，致茂持股11.3%，可望從凌華獲得約3,921萬元配息。

7月3日，凌華又宣佈，花30.8億元向致茂買下桃園華亞工業區建物面積1.83萬坪廠辦，包含土地面積4,934坪，地面有兩棟建物，不過受到矚目是，致茂仍將回租該廠辦部分樓層，5,566坪，保證租用5年，意味凌華所購得的廠辦空間實際大於將所有分散辦公室匯集所需。對此凌華指出，購廠主要是整合各部門資源，可提升公司管理效率，並因應未來營運之需求。

凌華決定搬遷中和總部到林口。 王郁倫攝影

由於致茂取得建地時間在1998及2001年左右，成本相對低，致茂也透露，此次賣廠辦給凌華，將大賺17.6億元，相當於每股稅前貢獻4.24元。

但因為還要扣除向凌華回租30%廠辦及持有凌華11.3%股權等因素，2020年無法完全認列上述利益，2021年3月預計交割，同年可以認列10.9億元利益。致茂指出，賣地主要是活化資產，充實營運資金償還銀行借款。

房貸處低利，凌華加大財務槓桿

從中可知，凌華購買的土地面積，超過凌華實際所需，動用金額也超過凌華現有手上資金，因此，凌華必須透過借貸，支應此次購地經費，據了解，預估將透過台商回台投資方式取得7億元左右低利貸款，另像銀行借款23億元左右。

凌華表示，花30.8億元購廠辦，主要是因為整合分散據點，加上致茂產權無法切割兩棟大樓，以致於原本只想買一棟廠辦，被迫必須一次買全部，但購置不動產前，其實一切經過精算。

對凌華來說，這屬於財務上的算盤，凌華目前辦公處所散落中和，隨業務擴張，各樓層租賃總費用一年高達5,000~6,000萬元，而目前利率持續向下，租金支出若換為低利房貸，其實對凌華而言或還能節省費用，更何況致茂承諾5年內會繳付租金。

致茂從第一大股東，在引入友達後變成凌華第二大股東。 王郁倫攝影

只不過，在低利時期擴張信用只為硬體廠辦投資，是否是凌華資源運用最佳策略？在7月3日公佈後，仍引發諸多關注，加上第二大股東因此海賺17.6億元，也更吸引矚目。

根據雙方聘請專業估價機構估出的廠辦行情，該林口廠辦，凌華聘請中信及歐亞不動產估價，預估價金在28.91～29.19億元之間，而致茂委託戴德梁行、中華徵信所，估出的行情為30.39～31.7億元，而最後成交價金落在30.8億元，顯然是偏向賣方致茂定價區間。

凌華手上現金約25.48億元，處於淨現金流入狀態，負債比44%，但隨30億元貸款後，後續可見是負債比恐將再增高。

責任編輯：蕭閔云