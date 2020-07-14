雖然網路開店並不困難，但電商仍舊有相當多細節需要考慮，對於如何招攬流量、滿足消費者需求，你準備好了嗎？

各種形式的電子商務平台在前一波疫情期間被炒到最高峰，不斷的出現網路開店潮。

雖然網路開店現階段已不再是難事，不過我們可以從許多大型企業啟動網路商城的營運策略看出：即便可以較少的投入和較簡單的技術要求開展線上銷售，但其中還是有相當多的細節需要考慮。 尤其當電商平台依照不同的商業性質切入市場，所適合的族群也不盡相同。（例如：拍賣平台 ── 露天拍賣、蝦皮拍賣；購物商城 ── PChome商店街、momo摩天商城及Yahoo奇摩超級商城；購物網站 ── momo、PChome、博客來；以及自助式開店的電商平台 ── SHOPLINE、美萃思、91APP、Waca、meepShop）

除此之外，他們大多會面臨產品選擇不夠明確的問題，當電商沒有精確的主力商品，甚至沒有關聯性，常常導致無法搶在進場時就坐穩龍頭；又或者是花過多的心力嘗試商業模式而事倍功半。總之，這些衍生的問題如果能在第一時間就一網打盡，我想可以減少我們走太多的冤枉路。

雖然網路開店已不再是難事，但仍有許多眉角需要創業者下功夫留意。 shutterstock

魔鬼藏在細節裡，如何成功抓住消費者需求？

網路開店最基本的先備概念一般人很容易忽略。除了我一再強調的用數據掌握市場水溫之外，在一開始的行銷和客服，建議由創業草創時期的人來主責。但這並不全然表示創業初期這樣子可以省下經費，而是在於除了以市場需求作為切點，這麼做也能避免繳交過多的「學費」來找方向，因為，大部分的創業者並沒有那麼多的資金可以燒。因此，透過自己做行銷了解廣告投放、學習與網紅合作及撰寫一篇好文案，並在營運過程中優化自身服務，當我們站在市場需求的第一線回應消費者需求時，所呈現出來的好品質就更能聚焦公司理念和品牌價值。

此外依據我的觀察，實務上新手創業容易抱持過於樂觀的態度或充滿過高的期待，導致考量不夠全面。因此，我今天也想和大家談談創業的停損點，和商業營運模式的適切性。

沒有哪個最好，只有哪個「最適合」

先不論其他產業，從電商發展以來我們也發現可以操作的方式有很多，包含：營運官網、一頁式、上架各式通路平台、擔任團主／團媽、創立社團賣商品等。其實，預想自己產品的屬性、資金情況是最重要的，如果一開始沒有聚焦、一次什麼都做，或是一次加入很多通路平台反而會造成反效果 ── 浪費時間和更快用完手上的資金。

原因在於每個銷售渠道都有不同的know-how，唯有花時間做好功課並選擇其中一到兩個方式先試試，同時不斷學習，累積經驗和遠見，才不會很快夭折。同樣的思維，並不是每一樣商品都會在市場上成功或是能走向規模化，所以主力商品的選擇不要超過三種，不然每個都像蘸醬油一樣，花了大把時間到頭來卻還是門外漢。

這邊再提供給大家有關網路開店的6個準備建議，我想最重要的，還是得先盤點一下自己的能力。

市場調查一定要做好，不能憑空想像

如果你只是靠「感覺」來開電商，這樣的失敗率會很高，如果從市場需求下手成功率會高出許多。 行銷與客服自己做

自己擔任第一線客服才會了解電商的問題，後續才能自己著手做行銷，知道行銷怎麼做、廣告怎麼投放、網紅該找誰，同時也能多觀察社團與競爭對手的狀況。 產品更聚焦，品項不需要多

一開始聚焦產品，產品需要有關聯項，品項不需要多，從客戶的反應與回饋測試市場，一般來說產品只需要2到3個就足夠。 行銷文案自己操刀

電商最重要的就是行銷文案的能力，如果產品一直賣不出去文案一定要修改，這會關係到電商的好壞。 會一點程式語言與技術

電商開店平台眾多，如果自己懂一點HTML/CSS的話會更好，如果知道一點點技術，或是自己會微調一些小細節，可以讓開店更順利。 優化流量與轉單率

不斷優化電商公式「流量 * 轉單率 * 頻率 * 平均客單 = 營收」，經營電商的過程就是不斷優化每個階段的公式，利用數據來說話，如果只有單一品項強，整體電商營收表現一定會卡關。

定出停損點，然後全力衝刺！

另一方面，就算已經擁有專業的創業夥伴，未來藍圖也看似完美無缺，但如果無法承受天時地利等大環境的變化，將會產生結果與預期相當程度的落差。因此在商品正式上線前應該先設定好「停損點」，在這個範圍內盡可能的衝刺，就算失敗了也能在可承受的範圍內，避免無法立即檢視自身狀態，導致創業不成還揹上龐大的債務。

做就對了，不要怕失敗，就算失敗了也會得到非常寶貴的經驗，為你的下一次電商創業做準備。

對於深耕電商圈一陣子的我，觀察到選擇電商作為創業題目的新創，很難單純擔任出資者，即便是獨資又或是合資，只要是起步的那一個，往往需要在初期一手包辦。舉凡商業布局、掌握流量、擔任客服、產品包裝與出貨，甚至需要將圈內事一個也不遺漏的花時間鑽研。創業者不設限，用心做好該專注的事，電商事業將更容易勝券在握。

責任編輯：陳建鈞

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