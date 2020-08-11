從世界冠軍，到台港澳訂閱數最多的直播主，再到協助其他直播主成長、接案的執行長，陳彙中怎麼看遊戲平台的優劣？

替台灣拿下2012年《英雄聯盟》世界冠軍的「台灣隊長」陳彙中（MiSTakE），曾以1,400個訂閱數，成為遊戲直播平台Twitch上台港澳地區訂閱數最多的直播主。

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觀眾在遊戲直播平台Twitch上，能以每月4.99美元（約為台幣150元）支持喜歡的實況主，能夠獲得特殊的徽章與貼圖等額外功能。

而他更在退役後，於2016年成立了魔競娛樂，成為創辦人暨執行長，以自身的成功經驗，協助退役的職業選手、直播主與廣告主洽談。「很多想接業配的直播主，不懂得向廣告主推銷自己，也不懂廣告主的需求。」陳彙中說。

從直播主到直播主經紀，格局不同的陳彙中是怎麼看待遊戲直播平台間的風起雲湧？

平台各有優勢，但Twitch仍是遊戲直播首選

魔競娛樂專注於培養電競、遊戲領域的藝人（直播主），協助藝人接案並與廣告主洽談，從中抽成獲利。在2019年7月，魔競娛樂接受台灣大哥大子公司台灣酷樂時代（MyMusic），以及富邦集團董事長蔡明忠所擁有的投資公司敦復實業入股。

而在經手10多位直播主，且有許多是開直播都能吸引5,000人以上同時在線觀看的頂級直播主，對於遊戲直播平台的選擇，陳彙中說：「Twitch就是遊戲直播的始祖，這毫無疑問。」

Twitch自2011年從Justin.tw分割出來，專注於遊戲直播，不管在文化還是氛圍上都是遊戲直播主的首選，更於2014年以9.7億美元（約為台幣291億元）被亞馬遜收購。

根據陳彙中的觀察，Twitch的經營核心以直播主為主，文化、功能、介面都圍繞著直播主打轉，「這樣做的缺點，是在商業變現上的難度提高。」

舉例來說，Twitch的廣告播放，除了觀眾在踏進直播間的那一刻強制執行之外，其他幾乎是由直播主自己在後台主動按下廣告播放的按鈕。在考量到使用者體驗的情況下，多數直播主並不會播放大量廣告。

另外，Twitch的SEO與推廣機制不夠有效率，簡單來說就是新的直播主不容易被看見，「雖然Twitch有意識到這個問題，推出『你可能喜歡的內容』或推薦專區，但目前看起來還是不夠有用。」陳彙中說。

而競爭對手YouTube，在2015年推出YouTube Gaming試圖搶食遊戲直播的大餅時，也接連複製了Twitch上流行的打賞（donate）與訂閱分級制度。「YouTube的強項在於部分功能很完整，像是直播的時候觀眾可以回拉時間條，看到稍早前的畫面。」陳彙中說。

YouTube Gaming於2015年推出獨立網站與App，雖然遊戲類別為YouTube帶來極大的流量，卻無法轉換成YouTube Gaming的成績。YouTube宣布在2019年初下架YouTube Gaming App，並將網站內容合併至YouTube。

「Facebook Gaming就是資本砸下來搞，而且有流量優勢，現在人人都會滑Facebook，都有機會滑到Facebook Gaming的內容。」陳彙中說，「但是他最大的問題在於使用者介面，在設計上以社群為導向，但也帶來了問題，像是觀眾留言是用自己的Facebook帳號，讓許多觀眾不敢任意留言。」

Facebook Gaming於2018年推出，初設立時便大張旗鼓地在全球招募直播主。

「Twitch + YouTube頻道」是標配

以魔競娛樂專注經營電競、遊戲領域的直播主來說，Twitch是首選的直播平台，「但一定要跨平台經營，每一個人一天的工作時間有限，直播主每天開台10-12小時以上，很難再擠出時間做其他事情，收入一定有天花板的存在。」陳彙中說，「怎麼做一份工，賺兩份收入變成主要的考量。」

陳彙中認為，以遊戲直播來說，Twitch加上開設YouTube頻道已經是標準配備。透過Twitch進行遊戲直播、與觀眾互動，再將精彩的精華剪輯後放上YouTube頻道，等於進行一次直播同時能展出兩種內容。

魔競娛樂旗下較知名的直播主，如GodJJ也有開設YouTube頻道，雖然訂閱數只有10萬出頭，但影片也都有穩定5萬次以上的觀看次數；另外一位直播主Winds，YouTube頻道訂閱數也突破20萬，近期影片觀看次數平均也都能保持在5萬以上。

「而且YouTube能替直播主吸引到不同的受眾，Twitch雖然在遊戲界是大眾，但相較全球影音平台YouTube仍是小眾，知名度打開了，能接到更多的業配合作。」陳彙中說。

但他同時也理解有些直播主選擇直接在YouTube進行直播的原因，「對從Twtich跳到YouTube的一些人來說，直播已經是次要的收入了，YouTube影片帶來的廣告費才是他們最主要的收入來源，所以直播平台只是他們生出剪輯素材的管道。」他舉例，像是直播主Dinter，YouTube頻道的訂閱數已突破50萬，讓YouTube頻道成為其業配之外的主要收入來源。

其他轉換平台的關鍵，則在於不同平台所推出的簽約金或底薪，「這部分就看個人怎麼選擇了。」陳彙中說。

遊戲直播主主要的收入來源：



以較有知名度的遊戲直播主來說，大部分的收入來源來自於工商、業配與廣告合作，其次為平台的訂閱、廣告費用，以及觀眾的直接打賞（donate）。

而雖然陳彙中認為開設YouTube頻道是標準配備，但如果旗下的藝人有不同的想法，想要做的事情不一樣，他認為也可以互相討論，「每個人開直播追求的事情不一樣，有些想衝知名度、有些想賺更多錢、有些想爭取更大的案子，我們就合作討論，看怎麼替你達成目標，」陳彙中說，「魔競不再是純經紀了，經紀這個詞太沉重了，我們希望能替旗下藝人達成自己的目標。」

責任編輯：林美欣