與一般直播主不同的是，Dinter曾多次轉換直播平台，他也理解轉換平台會有流失觀眾的風險，「但我YouTube頻道做得很好。」Dinter這樣說。

「職業選手這個身份一路陪著我經歷了許多挫折與美好，成就了我目前近乎所有的人生。」2017年Dinter（薛弘偉）在Facebook寫下了上千字的感言，正式宣布從《英雄聯盟》的職業選手退役，成為遊戲直播主。

時至今日，Dinter是少數能達到觀眾3萬人同時在線的頂尖直播主，但與其他人不同的是，他曾多次轉換直播的平台，從Twitch到中國主要面對海外市場的遊戲直播平台nonolive，再到YouTube直播，「未來也不排除再回到Twitch。」Dinter說。

眾所皆知的是，轉換平台必然伴隨著觀眾的流失，Dinter深知這個風險，卻仍多次轉換直播的平台。主要的原因是：他的YouTube頻道做得很好，目前訂閱數超過50萬，這也讓Dinter可以喊出：「開設YouTube頻道，真的是我人生最好的投資。」

從職業戰隊TPA開始，走進6年直播之路

在尚未完全卸下職業選手身份前，2014年Dinter就開始了直播之路，內容自然是他熟悉的《英雄聯盟》，「當時剛離開職業戰隊TPA，覺得職業選手這條路看不到未來，再怎麼能打，最多就是打到30歲。」Dinter想說，不如來試試看直播。

在Twitch開直播的前幾個月，Dinter頻道的同時在線人數約在500人左右，算是不上不下的成績。

同年，Dinter決定再次延續職業生涯，加入了另一支《英雄聯盟》的戰隊HKA，「直播變成做身體健康的啦，反正錢也都少到沒有感覺。」此時的直播，對Dinter來說更像是與粉絲、觀眾維繫感情，有個可以與大眾面對面的管道。

但在2015年某一天關台後，Dinter突然發現，Twitch後台帳戶中的廣告收入單日突破了100美元，整月甚至可以獲得6位數台幣的廣告收入，「這個數字是可以當成正職收入的，讓我開始覺得直播好像可以養活自己。」

再加上那一年戰隊的成績不錯，讓Dinter的人氣不斷攀升，同時在線人數突破2,000人變成家常便飯，「也開始認真想把直播做好。」Dinter說。

不過，豐厚的廣告費並沒有維持太久的時間。到了2016年，Twitch一個月的廣告費驟降至3～6萬台幣，Dinter不得而知原因，但他認為：「我花了很多時間培養了這麼多觀眾，對我來說這種下降不是很合理。」

Twitch與合作的直播主有兩種合約，一是 合作夥伴（partnership） 關係，也就是可以拿到認證勾勾，合作夥伴可以開啟付費訂閱功能，以及後台會有廣告播放按鈕，讓直播主獲得播放廣告的廣告收入；另一種合約為 流量約 ，與Twitch簽訂每個月的流量目標、廣告播放次數，達標後可以獲得薪資。

與遊戲平台Twitch成為合作夥伴關係後，即可開啟付費訂閱與廣告播放的功能，獲得廣告收入。 貝莉莓Twitch頻道

「兩種約都簽了，但做好、做滿，也達不到2015年的收入。」不過流量合約的確養活了很多直播主，讓很多人有一筆基本的收入。

從Twitch跳槽到nonolive，Dinter為什麼敢？

2017年Dinter正式退役後，來自中國主要面對海外市場的遊戲直播平台nonolive向Dinter招手，「我當然想過換平台會有流失觀眾的風險，但我YouTube做得不錯，心一橫就過去了。」Dinter說。

Dinter早在2015年時就開始經營YouTube頻道，「Twitch的確是遊戲界的大眾，但對比全球網路影音平台YouTube來說，還是小咖。」世新廣電畢業的Dinter，習慣將自己的精華片段剪輯上傳至YouTube，「直播的時候做出什麼很精彩的Play，觀眾都會大喊『剪精華』，我就自己去剪了。」

Dinter也發現，Twitch與YouTube頻道的客群並不相同，Twitch的觀眾是比較死忠的追隨者，願意收看第一手直播，即時與直播主互動；而YouTube的觀眾可能會定期收看，卻不一定有時間，或願意跟上每一個直播的時間。

「我是為了讓Twitch變得更好，才去做YouTube頻道，但YouTube成長意外比我想像中快。」2015年Dinter YouTube頻道的訂閱數，每個月都能增加近萬人的訂閱量，「除此之外，YouTube也能分散風險，畢竟也有一份廣告收入。」Dinter說。

後來Dinter開始請專業的片師（剪輯師），在固定的時間上傳YouTube影片，「會系統性地做，也是因為YouTube的廣告費開始夠養一個正職。原本只是因為觀眾喜歡看，我就剪給他們看，現在想起來，絕對是我人生最值得的投資。」

但要怎麼找到片師？Dinter的YouTube頻道能成功，片師的能力有絕對性的影響因素。因為片師們必須懂遊戲、了解Dinter的觀眾，才能在每天長達8小時的直播中，找出有趣的段落，剪出精華。

「其實片師原本都是都是盜播仔，」Dinter笑著解釋，「他們可能覺得某段好笑就自己剪，可能不是為了轉錢，但沒有經過我的許可。我看到剪得比較有趣的，我就去聯繫他，問他要不要合作，剪好之後放在我的頻道，告訴他『你可以署名，也不會有違反著作權的風險。』」

Dinter在2015年就開始經營YouTube頻道，至今已超過51萬訂閱數。 Dinter YouTube頻道

至今Dinter的頻道有3個片師、5個兼職片師，累計訂閱數達51萬，也因此，Dinter才敢說不斷轉換平台而不怕觀眾流失。

而且比起觀眾數量，Dinter更在意直播時聊天室觀眾的留言數量，「我不是特別關心人數，但我擔心的是聊天室刷得不夠快，後來發現到了nonolive（留言數）也還可以，放下了心中的大石。」

Dinter原本是《英雄聯盟》的職業選手，2014年開始了直播之路，是少數能達到觀眾3萬人同時在線的頂尖直播主。 蔡仁譯攝影

從YouTube身上，重新理解遊戲直播產業

不過，在2020年3月，nonolive決定停止台港澳地區的營運，Dinter再次面臨要轉換平台的時刻，「那時候有考慮回到Twitch，以遊戲直播來說，Twitch絕對是首選，但我總是對Twitch有些不諒解（對於廣告費）。」最後Dinter選擇到YouTube進行直播。

「開始在YouTube直播之後，我好像也開始諒解Twitch了，雖然YouTube廣告費多了一點，但也大概是多20%左右。我好像重新理解了這個產業，直播真的沒有這麼好賺吧。」對Dinter而言，最後回到Twitch也可能是一個選項。

另一個原因是，Dinter的主要收入來源除了工商、業配之外，大部分來自YouTube頻道的剪輯精華影片，直播反而變成剪輯的素材來源，所以「在哪裡播，好像也沒有太大的差別。」

不能想著如何靠直播賺錢，這樣鐵定失敗

比起在哪裡播，今年滿30歲的Dinter更煩惱要不要直播別的遊戲，「好幾年前就開始想說要不要玩別的遊戲，不然《英雄聯盟》倒了，我就沒了。但是玩別的遊戲又真的沒那麼好玩，觀眾也不愛看啊。」停頓了一下，Dinter說：「我每一天直播，都當成最後一天在播，誰也說不準還有沒有未來。」

很多人私訊Dinter，問他要怎麼樣才能紅、怎麼樣才能靠直播賺錢？他的回答是，「 一但想著要賺錢，起跑點就錯了，你就註定會失敗。 」開直播很簡單，就是分享快樂，或者是秀一下技術有多屌，這一點他沒有變過。

至於未來，Dinter的回答很豁達：「我不知道我能做多久，但因為我是先鋒、走在最前面，沒有一個範例可以遵循，就只能一直做下去。唯一不變的，就是要帶給觀眾快樂。你總會發現一條新的路，打職業的時候想著要怎麼溝通、怎麼互動、怎麼營運一場遊戲；推移到直播上，變成怎麼跟觀眾互動、怎麼營運我的頻道、剪輯素材該怎麼分配，反正人生路上就是不斷的學習，做什麼都不用擔心吧，保持思考與學習的心態就好。」

責任編輯：林美欣