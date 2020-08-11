貝莉莓是少數的女性遊戲直播主，開直播已經7年的時間，她為什麼會說：「直播主一定要開YouTube頻道？」

「我就是會打電動的奶台啊。」貝莉莓自己這樣開場，讓訪問省去了各種拐彎抹角、避開各種政治不正確的時間。

許多女性直播主不吝於展現自己的好身材，視訊鏡頭與遊戲畫面幾乎一樣大，讓人目光不知道該放哪裡，也就是遊戲圈泛指的「奶台」。雖然貝莉莓也大方承認自己是奶台之一，卻無法接受別人說她不懂遊戲。

「奶台沒有什麼好否認的啦，但我最在意的是，有人說我不是真的喜歡玩遊戲。我問你，哪個女直播主可以跟你談《隻狼》、《魔獸世界》、《魔獸爭霸》信長裡的今川義元？」

「奶台」的背後，是直播的無數功課與風格確立

根據研調機構Influencer Marketing Hub的數據顯示，在遊戲直播平台Twitch上，全球約有35%的女性直播主。貝莉莓便是其中之一，從2014年開台只有5個觀眾，到現在穩定破千人同時在線觀看，她已是台灣相當知名的直播主。

貝莉莓Facebook

玩遊戲是貝莉莓的本命。在接觸直播前，貝莉莓已在COS（cosplay，角色扮演）圈小有名氣、也是《流亡黯道》忠實的玩家，每天下班後玩到凌晨3、4點，再抱著黑眼圈去上班，2014年抱著玩票性質開始在Twitch直播《流亡黯道》。

最初的直播觀眾只有5人，也就是和她一起玩遊戲的朋友們，但她亮麗的外表漸漸吸引玩家注意，網路節目也邀請她，讓貝莉莓打開知名度，觀眾人數穩定成長。

2016年，貝莉莓決定全職投入直播，「就覺得比上班還有趣，不如來試試看。」但她也知道這是個賭注，「投資理財有賺有賠，人生也一樣， 要賭一件事情，有6成的把握我就會去做 。」

雖然聽起來賭很大，但貝莉莓其實盤算得相當仔細，精明得像個小老闆娘。

「直播如果是副業當然可以隨便做，但要當成全職工作，就要想有沒有跟廠商合作（業配）的可能性。」貝莉莓說。當年最流行的直播內容是《英雄聯盟》，但她沒什麼玩，「我知道《英雄聯盟》自帶流量，但這麼多人播，我要怎麼從中被看見？要怎麼做出差異性？廠商怎麼樣才會相中我？」

不只是單純玩遊戲，直播背後的眉眉角角也很多。以家機（PS4）遊戲為主要直播內容的貝莉莓，連要玩哪一款遊戲、何時要玩、話題性夠不夠都要評估，「還要看國外直播主怎麼做，每天看、每天研究──當然也是因為我自己喜歡，才能做得長久，畢竟這行就是拼誰做得久。」

貝莉莓現在直播人數穩定破千，但她沒有一絲懈怠，如果直播流量低，她也會找出為何沒人看的原因。 蔡仁譯攝影

努力摸清直播方向還不夠，讓貝莉莓真正脫穎而出的關鍵是「風格」。

「我的風格就是腥羶色。」貝莉莓大笑，「我完全不介意大家開黃腔，甚至我自己偶爾也會開黃腔。」如男友一天應該要幾次、當小三怎麼辦，她都能跟觀眾聊開。

剛開台時，貝莉莓也有一段不敢做自己的嬌羞時期，「當時很怕被批評，用一種中規中矩、不說髒話的方式去直播。」

讓她改變的關鍵，是前《英雄聯盟》世界冠軍陳彙中的一句「做自己。」2016年，她加入陳彙中開設的魔競娛樂（後來已退出），陳彙中提醒她「觀眾想要看的就是真實的妳」，這才徹底放飛自我。

做直播，什麼最難？

對於全職的直播主而言，每月動輒開台時數突破200小時，等同於每天要直播6小時以上。忠實的觀眾不只看得出直播主每天的心情、是不是真的喜歡某款遊戲，甚至連職業倦怠都能知道。

「真的只有做自己，才能一直做下去。」貝莉莓認為直播的最大挑戰，就是情緒管理，「觀眾不想看你臭臉啊，但直播開愈久，心裡的負擔就愈大。」

貝莉莓舉例：「有時候玩個遊戲，有的觀眾是指揮型、有的愛爆雷、有的單純來酸，能撐多久，要看自己能扛著這些負擔走多久。」

此外，一路直播7年，貝莉莓也怕自己變成了「老妹」，「像是之前魔競簽了很多女孩子，我真的超擔心，我想說我要不要多開一點，真的睡不好。」

開設YouTube頻道的三大關鍵

但貝莉莓也看開了，她知道重點在於「內容」有沒有做好。

貝莉莓認為，直播主一定要開設YouTube頻道，一來能滿足廣告主，二來也能吸引不同客群的觀眾。 貝莉莓YouTube頻道

除了直播本業之外，貝莉莓也從2019年開始認真經營YouTube頻道，從一個月上兩支片，到一周上三支片，主要有三大考量。

第一，是能吸引到更多觀眾。她意識到必須讓更多人從不同的管道認識自己，「YouTube與Twitch是不同的客群，開始經營YouTube後，會發現有很多人只看YouTube。」

第二，是同樣的內容，可以「賣兩次」。因為直播一次可以產出遊戲與生活兩種內容，轉到YouTube上可以是直播中的遊戲精華剪輯，也可以是生活類型的Vlog，一魚兩吃，所以她認為「直播主一定要做YouTube。」

第三，「因為Twitch錢不夠。」貝莉莓直白地說，台灣直播主的收入來源，普遍7成是靠業配、活動出席，3成是平台收入，不計其他的周邊商品，「但真的建議把平台收入當成零用錢啦。」

她也分析，現在直播已經滿足不了廠商，「直播是比較一次性的東西，但YouTube影片可以重複觀看，或是變成下廣告的素材，擁有YouTube頻道更能吸引廣告主。」再加上YouTube頻道需要長時間經營，才能有比較漂亮的觀看次數跟觀看時間，「所以真的要儘早開始經營。」

意外的SOP狂

只是外表看起來大剌剌的貝莉莓，在YouTube經營上卻是個SOP狂。

在初期，貝莉莓選擇自己剪片，「我要知道流程跟會遇到的困難，這樣比較好建立SOP。」她的每一個剪輯員工都會拿到一份套版、一支影片作為參考，「一定要給他們套版，不然我跟他們說桃紅色跟粉紅色他們分不出來，不然就是字體選擇上糾結很久，不如給他們套版。」

這個部分跟貝莉莓先前的職業有相當大的關聯，「我以前就是美編，我最受不了別人跟我說：字大一點，或是要的顏色一直改來改去講不清楚。」

至於對於新進直播主的建議，她想了一下說：「吼，現在入行更嚴苛了啦，講話大喇喇、玩遊戲的類型、極度動漫宅都有了，新人一定要先觀察自己的形象是不是已經有人卡位了──但現在位置真的卡得滿滿。」

就算到了現在，直播人數穩定破千，貝莉莓還是競競業業地看待自己所經營的社群，「每天都要繃緊神經，直播結束後要檢討為什麼沒人看，是不是有大事件（像是總統大選）之類的。」

精打細算一副商人樣、意外的SOP狂貝莉莓嘆了一口氣說：「做這行心臟一定要夠大顆，不然看人數上上下下的，真的會撐不住。」讓我們拍完採訪所需的照片，貝莉莓轉頭握起搖桿、嘟起雙唇，馬上又變回直播鏡頭前無敵美少女的模樣。

責任編輯：林美欣