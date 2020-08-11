前段日子所有人關注的是Disney+、Netflix、Amazon Prime之前的串流大戰，但在另外一個串流領域——遊戲直播，也正上演著平台大戰。

在過去一年，在遊戲直播的世界中，上演了如同體育賽事才會出現的頻繁交易情景，只是這次球隊變成了直播平台，球員變成了直播主。

Mixer簽下了擁有超過1,400萬追隨的Ninja、Facebook Gaming找來了有130萬追隨的Disguised Toast、Twitch挖來了在YouTube有460萬訂閱的Nick Eh 30、YouTube則歡迎擁有210萬追隨者的Courage加入。

上述的名字一個都不認識也沒關係，要知道的是，一場遊戲直播平台的大戰已經開打，而往更深處一看，更是一場科技巨頭間的角力。

為什麼要看遊戲直播？

但在深入遊戲直播平台間的戰爭前，也許可以先問一個問題：為什麼觀眾要看遊戲直播？

也許你我永遠做不出倒掛金鉤射門、罰球線灌籃、丟出時速160km的球，但從來不妨礙觀眾欣賞一場精彩球賽的興致。同樣的，觀眾也可以為了遊戲直播主在遊戲中作出超人的反應而歡呼。

而比體育賽事更吸引人的是，遊戲直播的世界裡面擁有各種不同類型的直播主，不想看頂尖的遊戲操作，你也可以選擇總是能讓人捧腹大笑的遊戲直播主，有時候聽他們講話比遊戲本身更有趣；又或者某個新遊戲推出，上班一整日的你連玩的力氣都沒有，乾脆看直播主玩，而你在聊天室與上千名觀眾共同留言嬉鬧。

根據研調機構statista的數據顯示，在2020年的第二季，合計Twitch、YouTube Gaming Live、Facebook與Mixer這4個遊戲直播平台，總共創下了75億個小時的觀看次數。

此外，全球數據公司（GlobalData）也預測， 在2025年前，遊戲產業將會擁有高達3,000億美元（約為9兆元台幣）的產值，所有人都想在其中分一杯羹 。遊戲直播則是第一線接觸遊戲玩家與觀眾的平台，也讓許多科技巨頭紛紛搶入。尼爾森旗下的SuperData數據顯示，在2019年，遊戲內容可以產生65億美元的營收。

敲動遊戲直播平台大戰的「Ninja」

目前全球主流的遊戲直播平台有三：Twitch、YouTube與Facebook Gaming。

StreamElements的數據顯示，若以觀看時數作為市占計算方式，2019年Twitch、YouTube、與Facebook Gaming的市占率分別為73%、21%、3%。此外，微軟旗下的Mixer為3%。

遊戲直播平台的始祖——Twitch的介面。 Twitch

遊戲直播老大哥：Twitch

2011年成立的Twitch自2011年從Justin.Tv分割出來，專注於遊戲直播內容，更於2014年以9.7億美元（約為台幣291億元）被亞馬遜收購。經過近10年的累積，不管在文化還是氛圍上都是遊戲直播主的首選，霸主地位也不容易動搖。根據WARC（世界廣告中心）的研究報告，在疫情中Twitch更是贏家，在4月份，Twitch上的內容和消費量比3月成長了63.8%，更累計達16億小時的觀看時數，是其他平台總和的兩倍之多。

Twitch不只是遊戲直播的先行者，許多功能被爭相模仿，成為直播平台的標配，像是訂閱功能、donate文化、訂閱貼圖等，「想成為一個知名的直播主，Twitch是你自然而然會想到的平台。」被Facebook Gaming挖走的直播主Disguised Toast說。

試圖挑戰Twitch地位的YouTube直播介面。 YouTube

YouTube Gaming緊追在後

YouTube則是在2015年推出YouTube Gaming搶食遊戲直播的大餅，雖然後續2019年宣布下架YouTube Gaming App，並將遊戲內容的直播合併入YouTube本站，但YouTube已是許多人日常使用的平台，仍能獲得市占第二。

擁有龐大社群為靠山的Facebook Gaming介面。 Facebook Gaming

Facebook Gaming強調社群感

Facebook Gaming於2018年推出，甫推出就大張旗鼓的招募直播主。Facebook的優勢在於高達20億的每月活躍用戶，其中有7億人會瀏覽遊戲內容，而以社群起家，在遊戲直播方面也強調社群感，能營造與朋友一起打遊戲直播的感覺。但須連結自己的Facebook帳號是最大的硬傷。

拉開直播大戰序幕的男主角——Ninja，2019年被微軟Mixer以數億台幣從Twitch挖角。 ESPN Magazine

微軟旗下Mixer來勢洶洶

Mixer則是微軟旗下的遊戲直播平台，起源自微軟於2016年收購的直播平台Beam。Mixer來勢洶洶，在2019年更是大手筆地從Twitch挖來高人氣直播主Ninja（忍者），Ninja在Twitch上擁有1,400萬名追隨者，據傳簽約金高達15億元台幣（另有一說為3億元台幣），也正式點燃了遊戲直播平台之間的搶人大戰。

過去一年來，遊戲直播平台間的挖角動作不斷。 陳君毅製表

挖角直播主有用嗎？短時間內也許能收到成效，在Ninja加入Mixer後的第一場直播，達成了8萬人同時在線觀看的成績，同時Mixer的App下載量也增加了一倍。

不過，Mixer在今年6月宣布，由於投入的時間成本與目標差距過大，平台將於7月22日關閉，用戶則將轉往Facebook Gmaing，讓全球的遊戲直播大戰從四方戰爭成了三強鼎立的狀況。

由於直播仍屬於新興產業，許多直播主清楚知道機會的大門不會永遠開啟，當其他直播平台手捧著大筆現金來敲門，就算冒著轉換平台有流失粉絲的風險，他們仍會放手一博。

台灣直播主的標配：直播＋YouTube頻道

台灣雖然沒有像國外這麼誇張的挖角大戰情形，Twitch的地位仍屬不可動搖，但也有不少跳槽的消息。

台灣直播界最知名的遊戲直播主亞洲統神，就在今年4月宣布轉往由浪LIVE開設的遊戲頻道浪Play、Facebook Gaming也於切入台灣時不斷挖人，找來了如6tan等知名直播主、YouTube則有Dinter（丁特）等人直播。

浪PLAY重金挖角來亞洲統神，成為其獨家遊戲直播平台。 浪PLAY

儘管Twitch在台灣仍屬於龍頭地位，但對於某些直播主來說，有的人追求的是更高的傳播潛力，如看中Facebook更廣大的社群，又或者為了簽約金，又或者只是想換個環境試試看。

但所有人都一定會做一件事——開設YouTube頻道，讓「直播＋YouTube頻道」成為台灣直播主的標配。

最主要的原因，就如以直播主經紀為主的魔競娛樂執行長陳彙中所說：「直播主每日的工作時間已經很長，如何做一份工，能產出兩份內容是重點考量。」開設YouTube頻道能夠將直播的內容再次加工上傳，同時獲取直播的收益以及YouTube頻道的收益。

直播主Dinter自2015年就開始經營YouTube頻道，將直播時的精華剪輯上傳，目前YouTube頻道的廣告收入已成他主力收入來源之一。 蔡仁譯攝

因此，線上許多知名的直播主都開設了YouTube頻道，不論是統神、貝莉莓或是Dinter。其中從2015年就開始經營YouTube的Dinter，YouTube頻道更達到了50萬訂閱，YouTube影片的廣告收入已成為他重要的收入來源，也能讓他能冒著流失觀眾的風險，在多個直播平台中轉換。

雖然台灣並沒有發生各種大張旗鼓的搶人大戰，但科技巨頭間的角力，仍與我們未來息息相關。

戰爭的延伸：遊戲串流服務

亞馬遜、Google、Facebook之間的遊戲平台之爭，競爭流量與廣告預算自然是第一步，但想更遠一點，為的可能是更遠的未來： 遊戲串流服務 。

現在不管是家機、電腦或手機，要玩比較精緻的大作仍需要下載。在未來，當5G與設備的提升玩家只要透過各種設備、瀏覽器即可直接遊玩遊戲大作，運算都直接在雲端完成。

如Google的遊戲串流服務Stadia已經在部分地區運行，而在2019年Stadia的發布會上，Google也提到會將YouTube直播與Stadia進行整合。

已在部分地區進行測試的Google遊戲串流服務Stadia。 Google

雖然不知道微軟在關閉Mixer後，與Facebook Gaming的合作是否包含遊戲串流服務這部分，但微軟的遊戲串流服務xCloud也正在進行測試中。

其中Google與微軟都擁有自己的雲端服務，分別是Google Cloud與Azure。擁有AWS的亞馬遜，也被預測將會隨著PS4與Xbox新主機推出相關的遊戲串流服務。

而遊戲直播將是遊戲串流服務的重要入口。

試想一下，當玩家看著喜歡的直播主正在玩某個遊戲，激起了玩家想自己玩的慾望，只需要在自己的設備上按下：「Play Now」，就可以馬上購買，開啟自己的遊戲之旅。不論是以訂閱的方式販售遊戲串流服務，還是成為遊戲販售的平台，後續的商業模式變化充滿了想像。

也因此，直播大戰現在也只是個開端，在流量之爭更遠處的迷霧，也許才是真正最大的契機所在。

責任編輯：林美欣