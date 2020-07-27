《華爾街日報》報導指稱，亞馬遜利用其投資的新創團隊所提供的數據，來打造對亞馬遜未來發展更有利產品。

亞馬遜（Amazon）不僅在電商產業發展成全球第一的龍頭，在Echo智慧音箱、Alexa數位助理、AI運算應用等領域也同樣取得市佔優勢，然而《華爾街日報》報導指稱，亞馬遜利用其投資的新創團隊所提供的數據，來打造對亞馬遜未來發展更有利產品。

亞馬遜過去與提供物品交易、交換服務平台的LivingSocial合作，並收購其30%股權作為投資，但同時也要求LivingSocial比提供相關服務數據，讓亞馬遜的電商服務能利用這些數據，向消費者推薦更符合需求的商品；而過去同樣曾獲亞馬遜投資合作的Ubi，也指控亞馬遜透過合作取得服務數據，進而推出目前在市場佔有一席之地的Echo系列智慧音箱。

由於亞馬遜本身具備龐大銷售管道、數據應用能力，並且累積眾多用戶數據，因此一旦亞馬遜取得所投資新創團隊提供的數據，不僅能透過本身強大的資源打造更具競爭力產品，更可透過強大的銷售管道擴大推廣力度，不僅成為這些新創團隊的阻力，難以獲得更大發展機會，更可能直接與自己投資的新創團隊同台競爭。

亞馬遜雖然並未針對此報導作回應，但也強調雖然會在投資過程交換數據，但並不會以此打造僅對自己發展有利產品。由於近期因為市場壟斷問題，亞馬遜、Google、蘋果、Facebook等四家引領全球科技產業發展的龍頭均面臨出庭作證，因此在這個時候傳出利用投資新創取得數據打造更有競爭力產品，亞馬遜表示可能是被刻意炒作不利亞馬遜形象的話題，而聽證會目前延至美國時間7月29日舉行，預期將是本周的新聞焦點。

不僅是亞馬遜，過去包括Google、蘋果也都曾遭指控利用提供服務累積數據，進而讓本身服務因平台優勢可被更多人使用，甚至可能因此限制、影響第三方服務內競爭機會。至於Facebook則是遭指控利用本身平台優勢提高廣告獲例機會，因此也面臨遭監管機構調查是否藉由本身平台優勢形成壟斷。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：華爾街日報、Fox Business、Forbes