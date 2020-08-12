數位轉型的浪潮來襲，創業不要畏懼失敗，以最小的資源反覆嘗試、快速發展，不安定的2020年是最壞也是最好的年代。

「這是最好的時代，也是最壞的時代」《狄更斯‧雙城記》

2020年是不安定的年代，在這之中數位轉換卻加速的發生，像是許多企業實施遠距辦公、外送平台崛起、服務業數位轉型等，眼看著數位化加速之際，也是促進社會與經濟成長的重要機會。

獨角獸的產地只能是「大國家」嗎？

根據2019年「胡潤研究院」（Hurun Research Institute）發表全球「獨角獸」榜單指出，近500間「獨角獸」企業分布於全球24個國家以及118座的城市，以中國與美國占比最高；其中電商、金融科技更是「獨角獸」企業主要的兩大兩大領域；獨角獸企業的出現，也讓許多創業者投身新創的事業。

從「獨角獸」榜單的數字來看，榜首盡在美國與中國，當然在較發展的資本市場以及經濟體較大的國家所產生的獨角獸很多，但是，不一定要大的經濟體才可以成為獨角獸的產地。試想想，世界上的國家可以分成三種，很大的國家、很小的國家以及介於中間的國家。

很大的國家像是美國、中國、英國，其創業的題目多數從內需層面開始，將國內的內需需求做得很大，待發展成一定的規模後再往海外市場邁進；很小的國家像是只有132萬人口數、人均新創企業數量全球最高的愛沙尼亞，以及61萬人口數、擁有全球最高人均GDP的盧森堡，創業的題目就得要往更大的格局前進，只能面向國際推進。

台灣AI新創Appier（沛星互動科技）瞄準全球市場拓展，日前挖角IBM與Criteo的大將擔任要職。 Appier

台灣以人口數來看其實是處於介於中間的國家，我們可以仿效法國、德國這些國家，在內需市場中做出一定的成績後再往外擴點。2019年台灣也有孵出獨角獸，就是專注於人工智慧的Appier以及Gogoro，這也代表著台灣正面臨著新創世代的來臨。

新創環境的改變，源於「想像空間」的不同

我在2007年的時候回台灣開始創業，從過去13年的創業過程中所觀察到的是，台灣近幾年整個環境與風氣開始扭轉。

十幾年前的美國的環境推動創新，鼓勵創業，也主張不怕失敗並接受失敗，即使失敗了倒下去站起來就好，但台灣的環境卻是失敗會被貼上「失敗者」標籤，失敗就如同你不成功。而從美國跟台灣的人才分析來看，台灣跟美國的工程師從0到100的產出專案都能夠完美的做出來，實力是相當的。但是兩地之間最大的差異，是文化與創意的不同。

美國人在聚會的時候都會爭先恐後舉手發言，具有很積極的主動表現，在思考模式上也會跳脫框架思考問題，但台灣卻相反。這個差異性在創新與創業上的影響很大，這也就是為什麼美國成為獨角獸的集中地。不過在大型國家創業的成功機率對每個創業者來說，基本上是億分之一的機會，而每個國家的文化與商業模式也都不太一樣，其市場的想像空間也會促成不一樣的獨角獸發展。

創業是一場賭局，要從失敗中尋找「新商機」

「獨角獸」字眼的出現，讓許多青年創業家創業並實現自己想要做的，而台灣近幾年鼓勵青年創業，也讓許多的青年創業家得以有實現夢想的舞台與機會。不管在各國創業都很困難，這是一場賭局，那要怎麼在紅海中尋找自己的藍海？

在創業的開始，你永遠看不出來哪些題目會成功，哪些題目會失敗，必須由市場上反應告訴您。因為在創業時無法預知什麼是創業的好題目，所以最重要的是以最少的資源試驗，並快速發展。

大學的好朋友曾告訴我「三個月哲學」，一個新創題目三個月內不成功就要立馬換一個新的題目，假如24歲開始創業打算做到60歲，每三個月換一個題目，就會有100次創業的機會。我們是不怕失敗的團隊，過去曾創立20幾個不同的網路服務，而目前存活的只有生活市集跟松果購物，在網路產業快速的trial and error也是我們一直的核心能力，要從失敗中尋找新商機，快速失敗與快速發展，不能讓心態限制我們的想像。

從過去的經驗來看，小資源的新創公司只要抓住商機，必須快速行動並先發制人，不管是年輕人或是創業者，先追求大機率的小成功，站穩一個機率再慢慢生存下去。在這不安定的2020年，疫情加速數位轉型，我相信最壞的時代也是最好的時代。

責任編輯：陳建鈞

《數位時代》長期徵稿，針對時事科技議題，需要您的獨特觀點，歡迎各類專業人士來稿一起交流。投稿請寄edit@bnext.com.tw，文長至少800字，請附上個人100字內簡介，文章若採用將經編輯潤飾，如需改標會與您討論。

（觀點文章呈現多元意見，不代表《數位時代》的立場）