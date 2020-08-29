5G市場發展被疫情拖慢一年，但反成業者積蓄糧草時刻，電子五哥早已各展伸手，廣達為何跑在前頭？

「5G產業絕對不是贏者全拿！」廣達資深副總暨雲達科技總經理楊麒令28日指出，5G時代做生意不僅思維要全改變，同時抱持開放心態與不同軟體業合作，透過深層理解才能用相同語言溝通，電電工會副理事長許介立也認為全新5G因為應用未可知，反是台灣發展契機。

5G時代催生各路英雄好漢，電子五哥全投入5G發展，進度各有領先，台灣第一座獨立組網（SA）5G智慧工廠由英業達建置完成，鴻海集團旗下工業富聯則在深圳打造第一個中國5G工業園區。

而仁寶率先6月成立5G頻譜企業專網實驗室，廣達雖5G實驗室預計今年底或2021年首季才完成，但卻在與電信業者合作速度上超前五哥群，不僅率先助樂天在日本打造5G網路，暫訂10月開台，歐洲美國電信業POC（概念驗證）也在進行中。

英業達的5G實驗室位於桃園企業電腦事業群總部。 侯俊偉攝影

中華電郭水義：靠快打跟廣結盟獲利

中華電信總經理郭水義28日出席《天下雜誌》論壇被問到5G要如何賺錢？他表示要靠兩招：「打快」及「廣結盟」，因此他兩週前宣佈與廣達合作，將幫日月光高雄廠打造5G mmWave智慧工廠，也立即推出第一個4K雲端遊戲服務，主機就是使用國家隊：廣達、華碩、技嘉的伺服器機櫃。

而廣達電信夥伴不僅中華電信，日本新電信業者樂天也是廣達第一個打入的5G合作電信商，廣達與思科合作打造網路功能虛擬設備硬體，成功迎來訂單，而這也成為廣達在電信業第一個指標個案。

樂天電信傳10月要開台。 YouTube

而長達一年，外界一直對廣達電信領域伺服器是否只拿到樂天一案有印象，楊麒令28日也透露，英國電信（BT）、德國電信（Deutsche Telekom）、德國Telefonica 等電信商都已跟廣達進行POC，老牌電信業者也有意願在既有封閉電信基礎架構中延伸採用新的軟體定義虛擬化網路設備。

新舊電信業者通吃，廣達歐洲與3電信業合作

而除了這些老牌電信業者，一些如樂天竄起的新型態電信商更樂於採購ORAN開放架構，也成為廣達機會。美國的老牌衛星電視商Dish Network號稱要成為美國版樂天，已經拿下美國第四張5G執照，德國的網路內容服務商1&1也拿到第四張5G執照，計畫2021年建置5G虛擬網路服務。

「機會非常多！」楊麒令說，廣達正在擴張研發能量，期望建置端到端、水平覆蓋完整客戶需求的產品能量，屆時5G實驗室落成，包括應用客戶、軟體商、基礎架構業者都能來做相容性測試。

愈來愈多電信業者支持不用華為基地台，讓開放架構業者有機會打入更多客戶。 網易科技

只是今年疫情干擾，廣達各客戶建置動作相對拖慢，連奧運都延遲舉辦，歐洲電信客戶也因工程師無法飛去服務，只能靠當地人員服務，技術能量不足進度較慢，但也剛好給廣達更充足時間在研發上做好準備。

百人研發團隊找方法，從瞎子摸象到學會「語言」

廣達為佈局電信市場早已籌劃7年，2013年起開始跟各軟體業者合作，掌握虛擬化及軟體定義等關鍵技術，懂得開發電信軟體基礎架構上的硬體架構。2016年雲達成立電信事業群，300多位員工中有超過百位是研發人，累積大量開發具成本效益電信架構、幫助客戶降低網路建置維運成本的知識。

雲達總經理楊麒令建議台灣硬體業者生意思維必須改觀。 天下

回首過去5年，「我們一開始也是瞎子摸象！以為摸到局部就是全面。」楊麒令坦言，硬體廠商無法理解軟體層或應用層，就會不知道怎麼做，後來跟開放社群合作，才找到服務電信業者的方向，「現在，客戶只要談要做什麼應用，我們馬上知道要做什麼！」隨著廣達與電信業者的「語言」逐漸相通，也讓廣達在5G設備市場跑在前頭。

「台灣必須成為以軟體為中心的硬體業者！」這是雲達團隊經過5年的摸索，終於練就的心法，2021年電信業者愈來愈急，廣達集團5G佈局有機會加速推進，「5G需求只是慢一年發生，不會不見！」楊麒令說。