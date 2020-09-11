太陽光電爆出砍樹種電、光電板入侵山坡引發爭議，農委會在7月7日修正審查要點，被形容是「七七光電事變」，業者認為若綠能制度不友善，能源轉型將失敗。

台灣太陽光電產業協會今（11日）召開臨時記者會，針對農委會7月7日修正《農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點》，不利於地面型光電發展，而且對於魚光及屋頂型光電設置目標過於樂觀，若按照農委會的框架走，協會預警：2025年太陽光電20GW裝設容量目標無法達成，中美矽晶董事長徐秀蘭放話：現在開發地面型光電困難度比「都更」還難。

農委會主委陳吉仲於7月7日舉行記者會，修正《農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點》，收回原本屬於地方政府權限的二公頃到三十公頃農地種電審查權，八月起改為由農委會審查；在二公頃以下的農地變更為綠電設施，雖仍由地方政府審查，但必須為「遭其他用地包圍、夾雜之零星農業用地」才會允許。對光電開發使用農地案件加嚴審查，轉為鼓勵開發「屋頂型光電」以及「魚塭種電」，被光電業者形容是「七七光電事變」。

魚塭種電預估太樂觀，光電業者：農委會應務實看待綠能

聯合再生董事長暨產業協會理事長洪傳獻開砲，魚塭種電的開發量無法做到農委會預估的4GW，頂多1.5GW；而屋頂型也開發差不多，只剩下0.5～1GW開發量。洪傳獻認為，若按農委會公告，2025年只能做到8～10GW，無法達到政策規劃的20GW，會造成台灣能源政策失敗、電力分配問題、產業衝擊的三輸局面。

台灣太陽光電產業協會認為，依農委會的規劃及限制將會減少6GW以上，業者憂心這個缺口將導致20GW無法達成。 shutterstock

再者，對外還有國際供應鏈的壓力。元晶董事長廖國榮提到，許多科技大廠加入國際再生能源組織RE100，2050年前必須使用100%再生能源，他認為國際大廠不會等到2050年，一定會提早實施，屆時台灣供應鏈都會被要求使用綠電，呼籲在綠能發展上，農委會可以務實看待，目前不利耕作農地發展光電困難重重。

中美晶董事長徐秀蘭認為，台灣屋頂光電、魚塭種電開發有限，必須觸及大面積的地面型光電，但往往一個案子就要面對眾多地主，困難度比都更還難，都更至少大家還知道房東是誰。她認為若台灣沒有整合好土地政策，會讓光電業者難以開發，面對政府臨時添加的法令，她也希望能給予業者足夠的反應時間。

地面型光電審查加嚴，2025年將出現6GW的缺口

依照今年政府的目標，年底應累積到6.5GW太陽能裝置容量，也就是說今年要開發2.3GW，但業者認為由於政策的變動，今年將無法完成目標。研調機構EnergyTrend則預估，今年開發量下修至1.2GW。即便如此，產業界表示會持續努力，預計未來兩年透過大型地面建置能快速將缺口補上，一起達到政府2025年設置年設置20GW的目標，但依農委會的規劃及限制將會減少6GW以上，業者憂心這個缺口將導致20GW無法達成。

聯合再生執行長潘文輝則指出，過去不管政府、業界、環團都支持綠能，如今變成對立局面。他認為三方應扮演好各自角色，政府把土地、饋線整理好，簡化繁瑣的溝通流程，讓業界可以順利開發。

針對光電業者的憂心，日前行政院長蘇貞昌才指示行政院副院長沈榮津組成專案小組，並請農委會盤點適合做太陽光電的土地，在不影響農漁民權益與生態環境下，達到能源轉型。但光電業者認為，若政府單位僅是執行7月7日的修正內容，並無法解決爭端，呼籲農委會7月7日的公告內容要改變。