為求轉型，NBA從2017年起就開始籌備職業電競聯賽。今年2月，「NBA 2K」更大動作在紐約選秀，但是這樣的新型比賽，球迷們買單嗎？

疫情蔓延外加惡性新聞的傳播，使得NBA的發展道路充滿坎坷，甚至一度陷入停擺模式。為求轉型，NBA從2017年起就開始籌備職業電競聯賽。今年2月，它和遊戲開發巨頭Take-Two共同創辦的NBA 2K聯盟選拔賽在紐約開賽，引發不小轟動。這種轉型背後的考量是什麼、觀眾是否能接受？而NBA又能在電競路上走多遠？

NBA 2K Twitter

NBA拚轉型！到電競場上找觀眾

自從兩年前宣布組建電競聯盟以來，NBA的電競部門一直都在努力吸引觀眾。到今年三月，大量美國民眾因疫情被困在家，NBA的電競聯盟才迎來了屬於自己的觀眾潮。

比賽期間，這些NBA 2K聯盟的隊員在直播遊戲競賽，一些NBA球星也親自上場參加電競。電競賽的影片在ESPN台播出，吸引了約39萬名觀眾，博弈業也隨之活躍起來。

其實早在疫情之前，NBA就卯足全力宣傳NBA 2K聯賽。今年2月底，它在紐約麥迪遜廣場花園進行了首屆職業電競運動員的「選秀」，而這場選拔賽的形式完全參照職業運動員的選拔模式，並在當時引起了轟動。

紐約時報

在活動不久後，NBA 2K聯盟的流量就不斷上升。只不過NBA 2K在當時仍算是小眾，觀眾人數遠不及其他聯賽。隨著8月底第三賽季的落幕，觀眾人數迎來一次明顯的上升。

本賽季中，亞馬遜旗下的Twitch（海外最大的遊戲直播平台）觀眾人數比去年增加了76%，平均每場遊戲的觀眾人數可達41萬6865人。NBA電競顧問羅德．布雷斯勞（Rod Breslau）說：「NBA 2K聯盟可以在整個疫情期間不間斷地比賽。」

如今，由遊戲開發巨頭Take-Two發售的NBA 2K遊戲系列已經在全球販售了9,400萬份。正是Take-Two於2017年和NBA聯合創立了NBA 2K競賽，以便控制聯賽的商業化經營。

NBA 2K該如何與其他聯賽競爭？

NBA不斷擴充自己的電競版圖，稱電競聯賽不僅讓它獲得更多的贊助收入，還能收集和提供觀眾的觀看數據。如今，已經有22個NBA球隊擁有自己的電競團隊，另外還有一隻電競團隊位在上海。

來自紐黑文大學的電競執行總監傑森．鐘（Jason Chung）在談到NBA與NBA 2K聯賽的關係時說：「我相信這是NBA吸引千禧世代消費者的新途徑，它可不願意錯過這個趨勢。」

但是，NBA 2K聯賽真的能和更知名的聯賽競爭嗎？羅德．布雷斯勞表示，體育影音遊戲的確比其他遊戲更難吸引觀眾，而現在NBA 2K聯盟面臨的最大批評就是「沒人願意看」。

NBA 2K在YouTube和Twitch上擁有大批的觀眾，其中包括大量業餘遊戲愛好者。根據遊戲分析公司Newzoo的數據，7月份時，NBA 2K20在所有串流媒體上播放的時數為1,010萬小時，而在串流媒體上直播的時間不足100萬小時。相比之下，2009年就正式推出的《英雄聯盟》電競賽，在7月獲得了3,020萬小時的直播時間和1.352億小時的串流媒體播放時間。

羅德．布雷斯勞說：「整個2K社群對這個2K聯盟並不是很感興趣。」他表示，類似於《鬥陣特攻》或其他遊戲的電競聯盟也有類似的問題：遊戲從不缺玩家，但是要把這一部分玩家轉換成電競的狂熱觀眾卻是一件非常困難的事。

眾所皆知，電競的收視率指標並沒有統一標準。巴特勒大學電競項目學術協調員萊恩．羅傑斯（Ryan Rogers）說：「這沒有統一標準，就讓聯賽在做報告時有了很大的發揮空間。」

許多NBA球員投資！電競市場是處於趨勢中的搖錢樹

不管NBA 2K聯賽實際上有多少觀眾，它的最終目的都是幫助NBA吸引投資、贊助。它等待著自己的聯盟可以迅速擴大和成長，像G聯盟和WNBA一樣成為搖錢樹。

電競仍處於趨勢中，是有利可圖的投資。Newzoo表示，預計該行業明年將在贊助、媒體版權、商品銷售方面產生超過10億美元的收入。在引入NBA 2K聯盟的前後，就有不少NBA球員在電競經營權方面進行了投資。

傑森．鐘表示：「我相信NBA會堅持下去，這是一個很聰明的戰略。」

NBA 2K聯盟的經理布倫丹．多諾休（Brendan Donohue）說，他將2K聯盟視為「為NBA創造新內容」的方式，「從業務的角度出發，你可以透過數位傳播或發起贊助的方式來推動聯盟賽的發展，進而接觸到在這個時代越來越難接觸到的觀眾。」

NBA 2K聯盟經理布倫丹．多諾休（Brendan Donohue） esportsobserver

多諾休說，4月份的NBA 2K聯賽僅僅能讓ESPN高階主管了解聯賽的存在。到了5月份，由於這時期沒有太多的體育活動，ESPN 2台開始定期播放NBA 2K聯賽。

NBA的名聲也吸引了不少想在電競場上投資的廣告商。這次賽季，NBA 2K聯盟在20個穩定廣告商的基礎上又添加了5個新的合作夥伴。布倫丹．多諾休說：「這些品牌要找哪些電競聯盟？他們看到了一個值得信任的品牌（NBA），我們則握住他們的手，把他們帶進電競的世界。」

比起充滿神話元素的網路遊戲，贊助商更容易選擇熟悉的籃球比賽進行投資。但是，傳統體育模式的成功並不等於電競的成功。為了保證電競賽的競爭力，NBA 2K完全參照NBA的運作模式：從選拔賽到簽訂合約都是如此。

電競聯賽不該與傳統體育比賽劃上等號

今年2月，NBA 2K高調地進行年度選拔賽，其中紅地毯、嘻哈表演、奧運會冠軍客串等元素，讓這場選拔賽一度成為熱門新聞。

但羅傑斯說，電競聯賽一直想要證明自己作為體育項目的「合法性」，這種想法是錯誤的。他說：「電競現在擁有大型的現場比賽、隊服、直播，所以它總是想和傳統的體育運動劃上等號，但大眾並不是這樣想。」

The NBA 2K esports league announced today that 17 #NBA teams will participate in its inaugural season, set to debut in 2018! pic.twitter.com/OWZtnuLwuz — NBA (@NBA) May 4, 2017

他還補充說，「許多業界人士不希望把電競和傳統體育比賽劃等號，他們更希望電競能夠走出一條自己的路。」

一開始，NBA 2K聯盟計畫搬到曼哈頓的一個工作室（賽場）裡，並在各個城市巡迴比賽，就像傳統的體育比賽一樣。但因疫情延燒，該項計劃被推遲了。他們不得不考慮把重點放在直播上，結果反而藉由這個機會「嘗試新鮮事物」。

「新鮮事物」還包括特殊的錦標賽結構，參考傳統體育聯賽的形式（常規賽季/季后賽）但不全然照用，而這種電競聯盟不但可以簽下利潤更高的轉播協議，預定賽場也更加靈活。

傑森．鐘認為目前NBA 2K的電競比賽配置增加了奪冠賽的戲劇性，對這樣一個新型聯賽來說無疑是一件好事。而布倫丹．多諾休則希望NBA 2K在下個賽季能增加一些比賽場次。

傑森．鐘說：「我認為NBA 2K在銷售和公司管理方面做得很不錯，但在吸引粉絲、提升消費體驗以及利用明星做遊戲宣傳方面，他們還有進步的空間。」

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：36氪