在字節跳動和甲骨文、沃爾瑪正在為TikTok Global的股權拉扯之際，TikTok先預告未來將在美國創造25,000個就業機會。

就在交易人士為誰將真正擁有TikTok Global而爭吵不休之際，TikTok承諾將為美國創造25,000個新工作職位。但問題來了，TikTok要如何在美國市場創造2.5萬個新工作職缺？

專家表示，在TikTok面臨前所未有的全球挑戰之際，營收需要實現大幅成長。

如果TikTok的營運效率接近Twitter等其他網路公司的話，公司需要在未來幾年讓營收成長到目前水準的19倍。而先前有報導稱，TikTok預計到2020年底將產生約10億美元的收入。

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韋德布希證券科技分析師丹．艾夫斯（Dan Ives）表示，鑒於美國政府對TikTok數據隱私政策的高度關注，許多新增的美國職位可能是在工程、內容審核和安全等領域。

「從安全和基礎設施的角度來看，他們將不得不雇用幾千名員工來關注這個問題。」艾夫斯說。

TikTok最近宣佈成立一項10億美元的創作者基金，用於向受到用戶歡迎的TikTok網紅支付製作影片的費用。廣告公司GroupM商業智慧全球總裁布萊恩．維澤（Brian Wieser）表示，如果算上這些內容創作者的數量，將有助於TikTok創造出2.5萬個就業職缺。

由於字節跳動將仍擁有運行TikTok的演算法，並會將其授權給新成立的美國公司，因此新公司不需要雇用從事人工智慧研究的大型團隊。

事實上，諮詢公司創新未來中心專家阿比舒爾．普拉卡什（Abishur Prakash）在談論TikTok可能會雇用哪種員工時便說，這類工作在Facebook這種社交媒體平台中佔有很大比重。

普拉卡什補充說，甲骨文和沃爾瑪也可以在自己公司內部設立部門，為TikTok提供服務，這可能有助於增加工作職位。

一名熟悉交易討論的消息人士稱，2.5萬個工作職缺是基於和TikTok相同規模、用戶數量與TikTok相當的組織來衡量的，但沒有透露具體細節。該消息人士還說，實際上這個關於工作職缺的數字偏保守，目的是為了少承諾、多兌現。

反觀，另一家科技公司鴻海集團就曾經承諾在2017年為威斯康辛州帶來1.3萬個新職缺。這份在美國創建新工廠的協議被美國總統川普稱讚為「世界第八大奇蹟」，證明他有能力把就業機會帶回美國。

但根據報導，一份提交給威斯康辛州經濟發展部的文件顯示，鴻海2019年在該地區雇用了約600人。

事實上，將TikTok的就業職缺目標與其他網路科技公司的員工收入進行比較的話，就能更好的理解這個目標。

2019年，Twitter的4,800名員工平均每人創造出近72萬美元（約2,000台幣）的營收，年度總營收為35億美元。2019年Snap的3,195名員工每人創造約53.7萬美元（1,500萬台幣）的營收，當年總營收為17億美元。

據先前的報導，字節跳動目前在美國雇用了一千多名員工，大部分位於加州，還有一些分佈在德克薩斯州等其他地方。

在類似的營運效率下，TikTok新增加的26,000名美國員工預計每年可產生140億至190億美元的營收。

普拉卡什表示，TikTok要實現這樣的營收目標並不容易。「TikTok正處於不同的階段，」他補充說，「要達到14倍的營收，他們將需要更長的時間，也會很困難。」

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

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