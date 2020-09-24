一場以「未來IC創新」為題的演講，劉德音除點出能源消耗的表現將會比強調速度更重要外，他也針對中美貿易的現況，點出不該沈迷過往、要創造技術核心的論點。

「不能飛行的日子，我多了很多時間可以跟家人相處，」台積電董事長劉德音23日在半導體展上，分享近期因為新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）而受到改變的生活。

疫情帶來的改變不只如此，劉德音說，這段期間曾有位朋友問他，究竟在這個情況下、我們還能為這個世界做些什麼？他認為，應該要用人工智慧（AI）來抗疫、共同找出解決方法。

不過抗疫談何容易，透過人工智慧的運算力將疫苗開發出來後，仍需要有各家業者技術上的支援；在封城狀況下需要執行遠端醫療，AR、VR的操作靠的也是5G大頻寬、低延遲的特性協助達成。

然而在這些使用情境的背後，靠的正是台積電先先進製程技術的突破，「從2018年7奈米量產之後，也加速了這些應用情境的腳步，」劉德音說。

劉德音：「能源效率將以每兩年倍增」

他進一步表示，在5G、AI時代之下，過去半導體所追求的「速度」將不再是唯一的衡量指標，由於運算力的需求大幅提升，解決能耗問題會是未來的重點，「未來能源效率會以每兩年倍增的速度持續走下去，」劉德音指出。

簡永昌攝影

所以他也端出客戶群產品的表現來佐證，包括AMD、NVIDIA以及聯發科等。以聯發科為例，採用7奈米製程的5G晶片天璣1000，相比12奈米的4G晶片曦力P90來說，效能表現增加2倍、下載速度也有8倍提升；而採用7奈米製程的AMD EPYC第二代產品，相較第一代（14奈米）來說效能表現提升2倍、功耗卻只有一半而已。

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也因為5G新時代的到來，滿足更低的耗能變成顯學，劉德音說台積電也積極在架構、材料、封裝技術上精進，例如以目前採用FinFET架構的製程、未來將可能轉往nanoSheet等，都是在為更高運算需求的未來做鋪路。

也正因為看到未來強大的需求與可能性，台積電在研發腳步上也不會停止，人才的需求還是強勁的。

傾聽年輕人意見，擁抱數位轉型

會議中，日月光半導體總經理暨執行長吳田玉也代為發問，希望請教劉德音台積電的成功秘訣。劉德音以這次疫情增加了更多與家人的相處為例，表示產業應該要多傾聽年輕人的意見跟想法，也才能更貼近下個世代的需求。

吳田玉向劉德音討了一個問題，希望劉德音分享台積電的成功經驗。 簡永昌攝影

話鋒一轉，他也提到其實一直以來AR、VR這些新科技都一直在我們身邊，只是不被大家所用，但疫情促使我們被迫瞭接新科技，這也代表產業未來要更積極的擁抱數位轉型，才能持續創新。

技術深耕台灣，佈局均衡發展

劉德音也趁著今日現身，特別針對總裁魏哲家日前在玉山科技論壇上，提及赴高雄設廠一事作出澄清。他表示，站在台積電的立場，先進製程的佈局希望是深耕台灣，而目標就是北中南各1/3，目前的佈局也正好符合這個預期。

劉德音出面澄清赴高雄一說，表示台積電將深耕台灣，佈局也將是北中南平衡。 Shutterstock

只是包括已經量產的5奈米、以及即將於2022年量產的3奈米都落腳在台南，台積電預估到了2024-2025年的時候，南部的比重會達到60-70%，這也讓他們在思考2奈米除了確定落腳新竹外，台中也可能會是個熱門的人選，主要是因為當地的廠區附近有擴張的彈性。

至於未來會如何安排，劉德音指出或許落腳北部的機會高一些，主要還是會顧慮到員工安家立業的需求，但當然之前的赴高雄設廠一說依舊不排斥。

勿緬懷過去，貿易戰已無法一招打天下

劉德音曾在今年股東會上以一席「技術說」對外界表示，不管列強如何鬥爭、貿易戰怎麼打，台積電只要一直握有別人所無法取代的技術，就能讓需要的人找上門、也是台積電最強護城河。

這天演講上，他再次提及這樣的想法，同時表示全球貿易戰，讓這個世界將面臨到更多跟過去不同的挑戰，要用一招打天下已經不可能了，更別沈浸在過往的光榮裡面，「因為那不會讓你進步的，」劉德音說。

責任編輯：錢玉紘