5G方案和4G有哪些不同，電信業者又做出了什麼調整？兩者之間的4大差異一次看，了解後再來決定是否下手升級。

2020年11月前將有最大一波4G用戶合約到期，台灣5G開台後，該如何選擇？你加入5G行列了嗎？看完這些與4G不一樣的資費細節，再做出決定吧！

差別一：網速極限

方案越貴，5G網速越快

國家通訊傳播委員會（NCC）統計，去年全國4G定點量測平均下載速率為108.33Mbps，4年來提升180.8%，顯示台灣4G網速是「有感」成長。

但回想你曾簽下的行動上網合約，無論資費方案金額高低，其實內容都沒有強調「速度」差異。以三大電信業者現行的資費為例，4G專案月繳398元、699元、999元、1399元，差別僅在「上網傳輸量」多寡。若是選擇吃到飽方案，就幾乎沒有網路使用差異了，業者通常靠網外、市話費率優惠，以及各式購機補貼吸引消費者。

5G資費設計則多了「網速級限」差異。根據中華電信、遠傳定義，網速級限指的是「位於理想環境下，最高可提供的上網速率」，目前共有500Mbps、1Gbps、1.5Gbps三種等級。

現行5G資費設計有三種網速級距，針對1399元以上方案做出差異化。 數位時代整理

不過既然掛上「理想」二字，代表高速率背後仍有條件限制。包含上網終端設備之軟硬體、伺服器吞吐量、網站連外頻寬，使用應用服務等因素，以及受限無線傳輸特性，實際連線速率會因使用地點之地形、地上物遮蔽情形、使用人數、距離基地台遠近、客戶移動速度等影響。

換句話說，因為影響連線速率的變因太多，業者無法保證「連線數字」一定能衝上級限，但「相同網路環境下，可獲得的網路資源越多，就能享有越高網速服務。」這也代表5G方案走向網速差異化，不再只是4G時期的齊頭式平等設計。

業者比喻，5G與4G網路就像兩條馬路，4G用戶多相當於車輛多，用量高峰時刻一定會感到壅塞，可是5G馬路先天就寬敞，即便未來用戶成長，仍較不易擠成一團。

差別二：降速分等級

5G上網量超標，變4G輕速、高速吃到飽

5G資費有多種設計與4G不同，如熱點分享限制和網速級限。 中華電信

降速限制主要影響「非吃到飽方案、有行動上網量額度的消費者」。以中華電信現行5G促銷方案—月繳599元、799元享有24GB、36GB流量為例，當使用量超標後，顧客只能以最高5Mbps的4G輕速繼續使用；月繳999元、1199元享有60GB、100GB流量，用量超標後以4G高速（50Mbps）繼續使用。

目前，電信三雄都有相同的標準與規範。

值得注意的是，4G非吃到飽方案價位雖比5G便宜，有月繳199元、298元、398元、399元等，不過超量使用後的網速最低會被降到「128Kbps」，若是還想看影片、刷Instagram，畫面就可能會跑不動。

差別三：「無限熱點分享」掰掰

只有「單機」吃到飽，連線設備不算數

5G資費設計最引起話題之處，莫過於針對熱點分享做出限制。

5G熱點分享限制其實與電信業者在4G的困境有關。台灣4G普及度高、速度夠快、價格也便宜，過去經常有消費者將4G服務當成固定網路熱點來使用。但由於有類似使用行為的人數逐漸增加，導致頻寬被長期佔據，因此合約條文內開始會加註：

「客戶若長時間持續連結本公司行動網路使用，包括但不限於下列行為：作為伺服器設備或主機電腦應用、連續性網路攝影或廣播、自動資料傳遞或設備與設備間自動連結、大量訊務使用（如：自動應答、自動刪除、類似自動或手動路由裝置…等)、作為私有線路或全時間或指定資料連結之替代或備援、P2P/FTP及雲端檔案分享、不合理熱點分享，包含超量、長時間連結…等）、透過軟體或其他設備維持網路連續有效連結等情形，或其他涉及任何違法、不當行為；或利用各項優惠從事不符優惠目的之使用行為時，電信公司有權暫停或限制通信、調降客戶使用行動網路服務優先順序(包含語音及/或上網等)，必要時有權逕行終止服務契約。

來到5G時代，電信業者乾脆從資費設計著手解決問題。即便月繳吃到飽門檻1399元，或是頂級資費 2699元，熱點傳輸量都有一定額度，差別在於可分享50GB或200GB，當使用量到達限制後會一視同仁降速至10Mbps。

可慶幸的是，吃到飽方案「原機」（搭載門號方案設備）速度並不會變，只有連線上熱點的設備會被降速至10Mbps。至於非吃到飽方案族群的熱點流量限制同樣有輕、高速之分，舉例原有60GB行動5G上網量，當原機額度用完，會以4G的50Mbps提供服務，但因為熱點分享量與上網量是合併計算，也就是不管分給幾支設備連線，這些設備都只能有10Mbps網速。

由於各大業者促銷高資費熱點分享吃到飽活動約在10月結束，在這之後，各家應該都會推出可查詢熱點分享流量的服務，方便消費者確認用量。

差別四：5G流量轉贈

高資費方案專享，可送1～3個門號

顧名思義，流量轉贈指的是單一5G門號的行動上網量，可提供給其他4G、5G方案使用者。現階段，這項措施僅有中華電信推出，單一門號僅能接受兩人轉贈流量，最小捐贈單位為1GB。

可送禮的門號方案，自然不會是低資費。中華電信提供1599元、1799元、2699元方案消費者，每人8GB至50GB不等的贈送額度，可贈送給1～3人。贈送方式可以是定期定額，也可以自行選取額度與時間。

這項優惠目的，是給予高資費方案消費者更好的體驗，不過也怕用量越積越多，因此限制受贈者要在30天內用光額度，不得累積或再轉贈。

7月開台至今，電信業大打代言人、廣告吸引消費者體驗5G，搭配各品牌新機上市與限時優惠折扣，再再都顯示現在是讓行動上網體驗升級的大好時機。

台灣大哥大總經理林之晨指出，申辦台灣大5G方案的用戶，8月比7月多出20%，而且有一半客戶選擇1399元方案，代表消費者對高資費方案提供的服務，有越來越高的接受度。

或許，你還在找尋會心動的5G應用服務，但5G時代必須更深思怎樣的資費方案，符合使用習慣才最有意義。

責任編輯：錢玉紘