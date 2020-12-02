在爾虞我詐的科技業裡，創辦人反目成仇的戲碼已屢見不鮮，而澳洲軟體公司Atlassian的兩位創辦人卻是罕見的例子，他們共同領導並為公司創造出可觀收益。

在利潤動輒上看億元的科技世界裡，昔日戰友因利益翻臉的事件似乎層出不窮，從Facebook到Snapchat，都存在著相似的歷史。然而，兩個好友共同創辦、執掌一間數十億美元的公司，卻從未兄弟鬩牆的機率有多大？

共事近20年，史考特．法夸爾（Scott Farquhar）和麥克．坎農–布魯克斯（Mike Cannon-Brookes）之間的患難真情，幾乎可以說是科技界的珍貴奇蹟。

截圖自Atlassian臉書

以「不用穿西裝」為創業目標，甫推出軟體便獲NASA、特斯拉喜愛

他們的緣份起始於大學時代，皆為新南威爾士大學的獎學金生。2002年，兩人以「不用穿西裝上班、年收入超過48,500澳幣」為目標，並利用信用卡貸款一萬美元，作為初期種子基金。在教授、父母和同儕都不看好的情形下，成立澳洲罕有以科技為導向的新創公司Atlassian。

左為Mike Cannon-Brookes，右為Scott Farquhar。 截圖自Atlassian臉書

對於接不到訂單的經營初期，史考特表示：「我當時住在分租公寓裡，每天吃泡麵過生活，幾乎沒什麼可失去的。」對史考特而言，年輕是他當時最大的本錢，直言他當時最大的可能下場，就是搬回家和父母一起住。

Atlassian的產品旨在幫助商業團隊合作的更順暢，包含整體企業的運作。該公司第一款專案管理軟體Jira，就受到NASA或Tesla等知名公司喜愛。

有別於其他新創企業，快速賣出產品的壓力累積為成功的關鍵之一

2017年，Atlassian以4.25億美元的價格，收購Trello。Trello是協作式的專案管理工具，可以將待辦事項、欲追蹤項目或資源等，放置在視覺化看板上，以供團隊所有人使用。2019年，Trello的訂戶來到3,500萬人，其中付費用戶為13萬人，為Atlassian提供了可觀的收入。

不同一般初創企業，初期四處募集資金的創業模式，Atlassian自2003年接到第一筆130萬美元的訂單後，便不斷至早可快速賣出的實用產品，用以支撐公司開銷，直到2010年，才獲得第一筆來自Accel的6,000萬美元的巨額融資。

「我們沒有風險投資做靠山，因此不可能花兩年的時間研發軟體，當務之急是盡快賣出東西。當市場上沒有簡單易用的產品時，我們就出產這類型的產品。」史考特認為，產出可賣產品的時間壓力，是促使公司成功的關鍵原因之一。

科技業的罕見例子！營收幾乎仰賴優質產品與客戶口碑

Atlassian另一個特別之處是銷售團隊規模很小，多數業績來自客戶來官網訂購。Atlassian直接將產品相關價格直接顯示於網站之上，因此毫無折扣或講價的空間，所仰賴的是便宜的優質產品和客戶滿意的口碑。根據報導，該公司的銷售團隊貢獻營收占比僅19%，在科技產業裡相當罕見。

2019年截至6月的財報顯示，Atlassian收入增長37%，來12.1億美元。而在今年初，該公司股價上漲了45%，更在今天5月，創下182.60美元的歷史新高。由公司歷程可見，Atlassian的成功，獨特的營運理念，佔據了相當的分量。另一方面，兩位共同創辦人的合作無間，無疑也是關鍵要素之一。

親密戰友共同掌舵，令各界期待Atlassian的新高度

許多人以為互補才能產生良好的合作經驗，其實不然，兩人在受訪時都表示，相似的生命歷程和技能，才是使合作良好的主要原因。史考特和麥克都具備單獨經營公司的相同能力，但又不完全重疊，這使他們能夠互相支援對方目前正在執行的事項，亦或是偶爾分開執行部分業務。

麥克提到，制定決策時，兩人60%的意見會互相重疊，其餘40%則為融合雙方看法後的結果。「我們當然經歷過一些起起伏伏的時刻，這種時刻不脫雙方的誠信和坦白程度，不過幸好我們兩個都很厚臉皮，因此誠實度可以說是相當的高。」麥克如此描述兩人之間的關係。

Constellation Research的技術分析師Ray Wang認為，史考特和麥克的親密友誼，是Atlassian的制勝要素。時至今日，即使兩人各自結婚生子，仍當起鄰居，並且特地在中間的圍牆上鑿一個洞，讓各自的孩子能夠爬到隔壁一起玩耍。

左為Scott Farquhar，右為Mike Cannon-Brookes。 截圖自Twitter

這對好戰友的成功故事，在爾虞我詐的科技產業裡十分寶貴，未來這對親密戰友還能將Atlassian帶到何種新的高度，各界皆拭目以待。

責任編輯：文潔琳

資料來源：Business Insider、Medium、Smart Company、BBC、CNBC、Forbes、Techcrunch