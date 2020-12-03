天才兒童出身的奈爾．祖克，曾撰寫史上第一個防火牆。繼心血之作慘遭滑鐵盧後，決心創立Palo Alto Networks並成為地表最強的防火軟體公司。

來自以色列的奈爾．祖克（Nir Zuk），曾參與撰寫歷史上第一個防火牆，並接連組建了兩間防火軟體公司。不過這位防火牆專家說，比起為一家擁有數百萬美元的公司工作，他更喜歡經營小型企業，並持續創造新的事物。

截圖自Palo Alto Networks臉書

如今祖克的防火軟體公司Palo Alto Networks，已經是全世界的防火牆的領導者。不過在達成非凡的成就之前，一帆風順並不存在於他的人生中。

天才神童，18歲前就展露才華

祖克原是一位備受期待的天才神童，在學齡前就已經具備了讀寫能力，還將保健室的視力測量表背得滾瓜爛熟，直到三年級時才被保健室的護士發現，祖克其實近視已久。

四年級的時候，祖克得到人生中第一台計算機，開始自學程式編碼，並在16歲時就靠著寫商業軟體賺錢，年紀輕輕的祖克，還曾因為「好玩」，而自創電腦病毒。

18歲那年，祖克憑藉著過人的IT才華，進入以色列國防部的IT情報部門服役，也是在軍隊裡，他與Check Point的共同創辦人Gil Shwed相識，並成為推心置腹的好兄弟。

1990年，祖克退伍，並在Shawed的招募下加入Check Point，成為該公司的初期員工。作為團隊中唯一會英語的以色列人，祖克經常在以色列與美國之間來回出差，相當疲累。1997年，祖克決定定居於美國加州，繼續為Check Point效力。

奈爾．祖克 截圖自Twitter

受官僚文化排擠，黯然離開Check Point

祖克人生第一個轉捩點，出現在他定居加州兩年之後，當時的Check Point已經擴大，龐大團隊管理不易，公司內部處處充斥著官僚文化。以色列工程師不願繼續研發新產品，只想反覆修正現有產品的錯誤，這讓秉持創新主義的祖克難以忍受，因此他在美國組織了一個小團隊，成功研發出新的產品。

就在產品準備上線的前夕，祖克忽然被告知Check Point決定不發表該產品。祖克語氣難掩激動的表示：「不發表產品的理由， 竟然是因為以色列工程師非常生氣有人在美國做新產品 ！」

更糟糕的是，曾經視為兄弟的Shwed也不支持他，在現實重創的局面下，祖克大受打擊，黯然離開待了四年的Check Point。

祖克再創OneSecure仍受挫，心血於上市前夕被擋

不過這次的挫折，並沒有磨掉祖克對於創新研發的熱忱。1999年，祖克帶著他在Check Point所研發的新產品，創立OneSecure，該公司歷經多次收購易主，最終被納入Juniper Networks旗下，祖克則成為該公司的員工。

然而，祖克渴望徹底領導翻新防火牆的想法，又再次遭到拒絕。

「我不斷告訴Juniper高層，移植併購得來的技術來修改自己的產品，並不是最好的方法。打造一個更好的防火牆，才是上策！」祖克也提到，當時的防火牆使用的是十年前的技術，毫無創新可言。

一年後，35歲的祖克在Juniper毫無動作的情況下，連同他的婚姻，一起結束。

決心成立Palo Alto，為防火牆科技樹立新里程碑

2005年，祖克決定創立Palo Alto Networks，實現心中防火牆的藍圖，產品定位為「可持續佔有主導地位，並創造數十億美元的收入。」

祖克從紅杉資本和Greylock分別募集25萬美元，作為初期資金。隔年，Palo Alto又獲得940萬美元的融資，其中的900萬美元，來自前述兩間風險投資機構，其餘的40萬美元，則來自祖克和Check Point共同創辦人Kramer的投資。

截圖自Palo Alto Networks臉書

2007年，Palo Alto推出世界第一款「次世代防火牆（next-generation firewall）」，為防火牆科技的進程，建立起一座里程碑。

次世代防火牆為整合式網路平台，除了防火牆以外，還將線上深度封包檢測（DPI）、入侵預防系統（IPS）和網站過濾等統合，還能夠解析Web應用程序的所有組件，使用者可以放心得使用Dropbox共享文件，而不必擔心惡意軟體入侵。

截圖自Palo Alto Networks臉書

Greylock合夥人阿西敏．錢德納（Asheem Chandna）告訴《富比士》：「祖克無疑是目前最聰明且在整個地球網路安全領域上，最有成就的人。」

在2020年全球100強企業中，有超過90家企業使用該公司產品作為主要防火牆。而未來祖克也已經瞄準人工智慧結合防火牆科技，持續驚豔並翻轉的全球防火牆產業。

責任編輯：文潔琳

資料來源：YTS、Forbes、Computer World