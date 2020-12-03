2020年的醫療科技展於12月3日盛大展開，共有550個企業和機構參展，還有150個新創團隊，各家會端出什麼創新應用？亮點一次看！

台灣醫療科技展於12月3日至12月6日，在南港展覽館 1 館 4 樓展出，這是疫後情時期，實體規模最盛的醫療專業展會。

今年有 550 個參展機構與企業、150 個新創團隊攜手呈現 AI 與雲端、IoT 物聯、感測 Sensor 晶片、 8K 顯像技術、5G 通訊傳輸、VR、AR 等，這些科技技術在醫療和健康的應用從醫院至個人、居家等各項大健康場域。

參與的醫療機構：包含台大、榮總、陽明、交大、中國附醫、成大、北醫、長庚、中山、軍醫局、馬偕、亞東、新光等全台醫學中心與區域醫院等，而近年來跨足智慧醫療的多家科技大廠也沒缺席，包含廣達、緯創、友達、群創、仁寶、佳世達、華碩、研華、Garmin、中強光電等超過 20 家科技大廠，指標外商則有HITACHI、Epson、illumina、Roche、Varian等。

此外，因應精準醫療與精準健康等國人照護的新需求，包括細胞治療與再生醫療、精準基因與癌症檢測等新科技，也都是近年非常有國際競爭力的領域，將在展會中展現最新的突破與未來全球市場布局，有哪些特別的亮點？

竹科：成立40年，19家廠商參與

竹科共有19家廠商參與，科技部新竹科學園區管理局（下稱竹科管理局）以遠端照護、生物檢測、智慧診斷、精準醫療等項目為主軸，展示廠商技術實力。

參與的包括滙嘉健康nFOPT®智慧照護系統、五鼎生技之欣舒測專業型血糖血酮測試系統、友達光電跨足生醫領域開發之AI跌倒偵測及銀髮賦能平台、晉弘科技數位傳輸及雲端儲存Horus Scope DSC-300P數位五官鏡組、台欣生技『自動編碼』校正技術之血糖監測系統、旺北科技AI加值及數據分析系統、虹光精密360°全景式消化道膠囊內視鏡與影像讀取器、千才生醫半導體靜脈雷射、能資國際移動式放射治療光源(IORT X ray tube)等

同時，今年也是竹科成立的40周年，其中新竹生醫園區2019年創造5.33億元業績，比前一年大幅成長62%，表現亮眼。

竹科管理局

明基佳世達：智慧醫療三大創新應用

明基佳世達集團則聚焦三大主題：智慧醫療、健康防疫、樂活美學，以九大展區呈現醫療事業佈局。

智慧醫療方面，展區包含提供醫護人員簡單高效手術室整合體驗的「5G 4K遠距手術室」，導入明基可攜式超音波、醫療顯示器、世界知名醫療影像品牌ESAOTE醫用核磁共振和全系列全方位超音波機種的「醫療影像中心」，主攻復健、疼痛與獸醫等領域市場，以及提供洗腎病患一條龍服務的「智慧透析中心」，其中國內第一台自行開發中的洗腎機首次參展亮相，未來不用國外進口，台灣也能自行生產製造安全有效的產品，讓腎臟病患者獲得更好的治療體驗和日常生活品質。

健康防疫方面，展區包含各式「醫療耗材」、國韶實業的「醫強潔淨液」，以及智慧照護中心，以「智慧居家」與「生理訊號量測」為兩大特色，在發生異常時迅速反應，通報社福與醫療機構，並彙整健康數據，連結至雲端資料庫，精準掌握被照護者的健康狀態，用智慧科技滿足醫療需求，實現樂活健康的居家照護

樂活美學部分，則有「醫療美學中心」、「數位植牙矯正中心」、「數位聽力中心」等三大展區。

佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培指出，防疫首重物資，台灣之所以成為這次全球抗疫的模範生，除政府緊急實施一系列的應變措施外，國內可以自行生產防疫物資為主要關鍵。

他強調，佳世達將持續落實橫向擴展與縱向延伸的發展，觀察疫情對全球產業鏈的影響，超前佈署投資台灣醫用酒精第一品牌國韶實業，更憑藉完善的醫療器材生產管理系統，快速投入口罩生產線，「另外，明基可攜式超音波日前更獲得泰國台僑胞選用，捐贈當地醫院，成為對抗疫情的重要夥伴。」

威盛電子：攜手馬偕醫院，讓急診室更智慧

AI嵌入式大廠威盛電子與馬偕紀念醫院再次合作，以資訊圖像化、辨識色彩化的「急診戰情室」概念，打造更完整的智慧資訊看板。

馬偕紀念醫院急診室病人數高居全國第三，為使病人情況能夠通盤掌握、即時因應，急診內科主任蔡維德以20年的急診經驗，提出臨床醫護需求，再透過資訊看板呈現，得以使病人情況、動向等訊息一目瞭然。

此次合作的智慧急診醫護資訊看板共包含三種型式，分別為「床位/病人預警系統」、「病人檢查排程系統」及「病人動向/會診系統」，雖然比不上電影情節，但清楚明顯的即時智慧醫療看板系統，的確可以幫助醫護人員更了解急診病人的情況。

其中第一項「床位/病人預警系統」，可以做到即時監控，並採用紅綠燈的概念來幫助急診室人員判斷病床及病患目前實際的狀況。

威盛電子全球行銷副總Richard Brown表示 : 「透過科技和醫療業界緊密的合作，將大幅減少醫護人員的繁重工作並專注於照顧病患的進程。加速病患健康恢復的時間，是科技業和醫療結合最終目的；發揮智慧醫療最大的功能，能和馬偕醫院這樣優秀的團隊合作，深入理解醫療過程的繁瑣進而協助智慧急診醫療的落實，我們感到非常榮幸，也深信這樣的合作會持續下去，讓病患得到最好的服務!!」

緯創醫學科技：全方位照護平台，落實數位醫療應用

緯創醫學科技近年來專注耕耘醫療領域，因應2020年初冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情，積極將醫療產業推進於精準醫療、數位醫療及大健康照護領域，醫療展中也將展出一系列應用。

Health 365健康照護平台： 緯創醫學科技近年來已將「血液透析併發症風險評估系統」導入數個透析場域，逐步構建慢性病照護平台與健康照護管理創新服務。緯創醫學的Health365健康照護平台，以全天候健康守護為概念，實現無圍牆醫療服務，從失智早篩到失能衰弱檢測，從單一腎臟病到多種慢性疾病管理，從個人到家戶，從院內到院外，從治療到預防，進而從台灣擴展至國際，整合專業醫療資源，實現健康有品質的日常健康管理，落實數位醫療應用。

首創mCODE數位病理平台： 高雄榮民總醫院攜手緯創醫學科技，打造創新整合型數位病理平台。為了提升病理報告輸入品質與效率，達到資料結構化與可交換性，以快速健康照護互通資源(FHIR mCODE)為架構，建立數位病理資訊平台，且整合病理科與放射影像科系統，達到遠距會診、遠距報告及遠診處置等目的。

Garmin：內建20多款智慧模式的智慧腕錶

IDC國際數據資訊最新預測，2020年全球穿戴式裝置出貨量上看4億部，比起2019的出貨量，成長率高達14.5%，疫情使得人們更加重視自身健康情況。

Garmin

Garmin推出全新萬元以下錶款-Venu Sq GPS智慧腕錶，智慧模式使用之下擁有長達6天電池續航力，內建包含重訓、有氧、瑜珈、跑步、自行車等超過20種室內外的多樣化運動模式。還有悠遊卡及Garmin Pay行動支付，採1.3吋方型康寧玻璃觸控螢幕，重量僅37.6g，並提供石墨黑、白砂玫瑰金、藏青藍、深碳灰、純白香檳金和淺灰紫等六款配色。

Garmin亞洲區行銷與業務協理林孟垣表示：「疫情讓Garmin看到不同以往的消費型態及消費者對於健康管理更強烈的訴求，Venu Sq GPS智慧腕錶的推出，生活上各項智慧、健康監測及運動功能一應俱全，期盼讓消費者可以更輕鬆地享受健康便利的生活模式。」

Venu Sq GPS智慧腕錶標準版建議售價NT$6,990，Venu Sq GPS智慧腕錶音樂版建議售價NT$7,990，。Venu Sq GPS智慧腕錶將於12/1上市，並於12/15-12/17開放PChome、Momo、Yahoo電商平台預購，12/18正式開賣。

安勤科技：醫療級行動工作站，隨時協助護理人員

專業嵌入式工業電腦製造商安勤科技則展出視訊行動醫療推車工作站，可以即時更新護理資訊，提升臨床照護品質，隨時隨地穿梭於病房、檢查室、術前準備室等醫療環境。

行動工作站的全平面觸控電腦通過醫規UL-60601-1，外殼抗菌處理能有效降低感染風險；觸控面板防水防塵，醫護人員戴著手套也能操作，避免接觸傳染的疑慮。內建雙熱插拔電池，亦可結合醫療器材、視訊影音設備，打造各式無線醫療應用情境，提升照護品質與作業效率

工研院：推智慧樂齡照護，用科技解決長照問題

據內政部統計，臺灣將在2025年邁入超高齡社會，國人的平均壽命已達80.9歲，但其中「需要靠他人照顧」的年數為8.8年，平均臥床年數為7.3年，如何運用科技加值，找出健康變老的新解方，是刻不容緩的議題。

在經濟部工業局的支持下，工研院執行物聯網晶片化整合服務計畫(IoT Integrated Service Center,簡稱IisC)，積極鎖定健康照護領域發展，結合世大智科、西凱斐博壘工作室(CKfablab)、瑞愛生醫、華碼數位、愛微科、富山福祉、先進醫資、仁萌、新鉅峰、和欣光通共11家新創與創新公司，於台灣醫療科技展中打造「智慧樂齡照護主題館」，展出兼具便利實用與人性關懷的智慧長照科技，擘劃智慧照護的新樣貌。

工研院電子與光電系統研究所副所長，同時也是IisC計畫主持人胡紀平表示，結合科技以減輕照護者的負擔、提升照護品質，是縮小照護需求與照護人力缺口的解方；而運用科技，提前預警意外、及早給予需要的鍛鍊，協助長者維持健康，更是長照治本之道。

IisC串聯工研院研發能量，與新創與創新公司攜手，打造智慧照護驗證試驗場域，整合「安心照護手環」、「體溫感測貼片」、「智慧膝力環」、「血感槍」、「認知促進地墊」、「智慧枕頭戰」，對長者一日生活所需的照護，設計一條龍式的照護方案，並實際導入台灣受恩、祥寶長照集團、與貴族長照中心等機構，解決長照場景中常遇到的長者退化、照護上高人力需求等狀況。

「智慧樂齡照護主題館」以模擬長者日常生活照護情境應用為背景。「安心照護手環」可即時紀錄體溫、心率、步行數、睡眠狀況等生理資訊，提醒長輩生理健康狀況，也可以透過「健康管理服務」功能給予各項健康上的建議。

穿套在膝蓋部位的「智慧膝力環」，則同步感測長輩抬腿角度、抬腿維持時間、動作速度、動作一致程度等數據，並即時回饋確保動作到位，聰明分析使用者肌力的靈活度、穩定度和肌耐力，並運用藍芽與手機連線與長輩進行練習中的互動，鍛鍊長輩們有好的行動力；「血感槍」利用光學感測血紅素的原理，使用者只需在如廁後將感測器前端放入馬桶水中，等待 10 秒鐘就能檢測出排泄物是否有目視不可見的潛血，實現居家自主健康管理，落實早期發現早期治療。

血感槍 工研院

智慧膝力環 工研院

「智慧枕頭戰」則利用給人溫暖舒適形象的「抱枕」結合感測科技，開發了適合跨代共玩的遊戲產品，引導長輩以玩遊戲的方式按壓抱枕特定區域以同時達到肢體運動與靈活度的鍛鍊，透過柔軟又熟悉的抱枕作練習也讓長輩更安心接受。

工研院

責任編輯：錢玉紘