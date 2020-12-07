天晟醫院在10月導入HoloLens2設備後，於疫情下突破了遠距診療的障礙，也開始積極規劃在HoloLens2的幫助下，還能有什麼場景應用的可能性。

今年9月，一台被微軟總經理孫基康稱之為能「重新定義工作型態」的產品HoloLens2（混合實境裝置）終於在台上市，定價3500美元（約合10萬5000元新台幣），當時上市記者會中他分享，已導入的科技大廠如ASML（艾司摩爾）、和碩、夢想動畫等，橫跨了科技、娛樂等不同產業，如今也被天成醫療體系看上，成為在台首家將HoloLens2導入的醫院，也讓HoloLens2的觸角延伸至醫療領域。

醫療服務不能等，怎麼辦？

將這個產品導入到天成醫療體系的天晟醫院病安暨醫品管理中心主任、同時也是風濕免疫科主治醫師翁國益表示，隨著今年新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的發生，也迫使醫療體系必須面臨「轉型」，尤其天晟醫院一直都有提供居家整合醫療服務，要如何在避免感染、又能同時滿足病患所需要的醫療服務，就成了棘手的問題，所以天晟醫院借助HoloLens2的技術，讓遠距會診成為第一個應用場景。

執行居家整合醫療服務的醫師（圖左一），在配戴上HoloLens2設備後，便可以遠端與院內的醫師進行討論。 簡永昌攝影

「其實過去就可以進行遠距會診了，」翁國益坦言，但要如何能更即時、直接在醫療現場跟院內不同科別的醫生進行討論，並給予病患診治的決定，就成了棘手的問題。

過去可能透過智慧型手機、電話溝通、拍照等方式，部分達成遠距會診，但過程中醫生必須要接觸許多產品，在武漢肺炎的非常時期，這樣的醫療服務讓人擔心會有不必要的感染。

翁國益解釋，透過HoloLens2的幫助，執行居家整合醫療服務的醫生可以遠端跟院內的醫生進行討論，並透過遠端設備的分享，現場直接獲取病患過去的病歷資料，立刻就能給予正確的治療方式，不再需要耗費許多資料、討論的來往時間，「甚至是4G就能滿足目前的需求，」翁國益說。

打造3D模型影像，病患看診更有感

除了已經在執行的遠距會診外，天晟醫院也選定了另一個場域：3D模型影像學解釋，而這個應用未來也希望可以導入到健檢服務。

天成醫療體系榮譽總院長鄭貴麟表示，因為有了HoloLens2的設備，醫生跟病患之間有了更多可能溝通的方式，而天晟醫院也希望可以使用醫療用等級的3D模型軟體搭配數位分身遠端平台的設計，用醫療影像打造出人體器官的模型，可以讓患者戴上HoloLens2後由醫生解釋病灶狀況，不再是過去2D的平面討論，協助病患能了解原本比較抽象的解剖構造、病理變化等，目前正在開發的是腰椎椎間盤突出的場景應用。

醫師只需要輸入相關資料之後，軟體就能跑出屬於病患個人的3D模擬圖，未來只要透過醫師的操作，戴上HoloLens2裝置的病患就能以3D立體的概念了解自己的病狀。 簡永昌攝影

更進一步，天晟醫院也想要把這個概念導入健檢服務，讓來健檢的民眾可以透過3D圖像的方式，搭配醫師的解釋了解健檢報告內容。

續航力、軟體應用，成HoloLens2美中不足之處

雖然天晟醫院才剛導入HoloLens2的應用，翁國益也期待它能讓醫療場景中，不論是醫生或病患都有更好的體驗，但他也透露，HoloLens2雖能達到更趨近「零接觸」診療過程，不過要習慣HoloLens2的手勢還需要花上一段時間，而這也變成了天晟醫生的新功課。

此外，翁國益也表示，HoloLens2的另一個問題就是「續航力」，雖然能透過行動電源改善，但未來可能有更多不同的場景，所以也必須把這個「先天缺陷」考量進去。

不僅如此，翁國益透露，在開發3D模型影像學軟體時也遇到不少狀況，微軟雖然販售HoloLens2設備，但是在應用軟體的提供卻較少，即便有協助牽線軟體開發商，但對醫院來說又是另一筆花費，「尤其每個不同應用都要重新開發一個軟體，費用驚人。」

由於HoloLens2需要靠許多手勢完成操作，對於剛開始接觸的醫生來說，是個比較不易上手的工具。 簡永昌攝影

以目前這套3D模型影像學來說，不含設備就又額外花了十幾萬，如果想要打造各種不同部位的3D模型影像，翁國益苦笑說口袋可是要很深才行，他也建議或許微軟可以打造類似蘋果App Store的平台，這樣對於不是科技本業的其他客戶應用來說，或許門檻降低、也更加便利。

對此，微軟也表示由於HoloLens2剛在台上市不久，相關的應用場景仍持續擴展中，但隨著不同領域的客戶都來接洽HoloLens2的應用，相信各種創新解決方案的提供也會逐步跟上。

面對一連串新科技的誕生，鄭貴麟也相當看好AR/VR科技導入醫療領域，「我想3年後會有爆發性的成長，」他說。鄭貴麟也表示，相較於現在天晟醫院針對HoloLens2導入的兩個應用場景，他認為手術房裡面的應用才是最重要的場景，伴隨著HoloLens2設備的導入以及軟體的輔助，手術室的醫生將可以在零接觸、更低的感染風險下，進行手術時也同步獲取需要的資源跟資訊，更有助於整個開刀的流程順利。

天成醫療體系也將今年定為為「數位轉型年」，結合台灣的醫療產業與資通訊產業，在科技領域中的人工智慧、區塊鏈、雲端還有大數據，持續研發跟整合應用，鄭貴麟表示希望能實踐「大健康科技島」的藍圖。

責任編輯：錢玉紘