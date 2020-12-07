Uber成為台灣登記公司後，消費者不再需要支付海外刷卡手續費。但在line taxi、台灣大車隊的競爭下，他們還有哪些獨家優勢？

Uber 轉型與多元化計程車隊合作一週年後，今（7）日宣布成為台灣境內公司，即日起使用 VISA、Mastercard、JCB 信用卡支付車資的用戶，將陸續免除被銀行收取海外刷卡手續費，而其他發卡組織以及電子支付方式也將陸續轉換，同樣免手續費。

據了解，Uber Eats也正在準備成為合法登記的台灣公司，但現階段消費者仍需支付海外刷卡手續費。

Uber 目前約有六家合作多元化計程車隊，未來消費者透過信用卡支付車資，將不再需要付海外刷卡手續費。 Uber

Uber 台灣總經理楊思祥表示，Uber去年配合交通政策轉型與在地多元化計程車隊夥伴洽談，在一年期間陸續與六大車隊合作夥伴共同服務八大城市民眾，載客率平均超過50%。未來將持續引進新產品與服務，替合作車隊夥伴及職業駕駛增加收入，也為台灣消費者帶來更多優質的新服務。

為了吸引駕駛加入Uber行列，多元化計程車車隊業者將提供年底前轉隊、開通帳號的駕駛最高2.8萬元的獎勵，以及16週的車資收入補助。

計程車市場不好打，Uber落地省手續費、推「雙享方案」搶用戶

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）肆虐至今，衝擊Uber全球叫車業務。台灣整體環境雖沒有太大變化，業者卻相當積極求變，像是line taxi、台灣大車隊等業者日前陸續推出「折扣乘車券」、「專屬會員制」等服務，對消費者有一定吸引力。

Uber則在宣布成為落地公司之前，於11月底推出「 Uber Pass 雙享方案」，提供愛用Uber、Uber Eats的消費者雙重平台優惠。

Uber 宣布在台灣首度推出結合雙平台優惠的 Uber Pass「雙享方案」，目標擴大 Uber 生態圈。 Uber

雙享方案月費為249元，不限使用次數，共有兩大面向：

一、可在Uber服務城市（台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、彰化和高雄）享行程9折優惠。

二、在Uber Eats 19個服務城市單筆消費滿199元，享特定店家免外送費。

事實上，Uber Eats目前還有地區限定的「優饗方案」，是針對Uber Eats消費者推出的無限次免運訂閱服務。只要用新台幣 120 元訂閱方案，當單筆訂單金額滿 199元，就可以享有一個月無限次的免外送費優惠。

但從內容來看，優饗方案非全台通用，如台北市消費者訂閱服務，最多可在基隆、台北市、新北市的大台北地區使用優惠。雙享方案更像是Uber、Uber Eats二合一的訂閱制升級版，設法借重Uber Eats的發展優勢，將消費者導回乘車平台。

例如在Uber使用介面中可直接點選Uber Eats外送、可在Uber介面同時追蹤搭乘車輛與外送車輛抵達目的地時間（路線），這些都是其他業者沒有的獨家優勢。儘管，Uber今年陸續優化了許多項安全機制，然而在成為多元計程車業者後，如何結合美食外送的豐沛資源與消費者，或許更顯得重要。

責任編輯：錢玉紘