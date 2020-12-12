「電子業將進入新的時代，」鴻海董事長劉揚偉認為，未來3~5年，是台灣發展量子運算的契機，產官學界都必須一起努力，替台灣創造下一個半導體奇蹟。

擁有高速運算優勢，量子電腦（Quantum computer）被視為「下個世代的運算工具」，比傳統電腦更加強大，IBM、Intel、Google、微軟等科技大廠紛紛投入研發資源，各國政府也都密切關注。

「電子業將進入新的時代，」鴻海董事長劉揚偉認為，隨著全球對於量子科技的重視度提高，產官學界都必須掌握量子科技契機，替台灣創造下一個半導體奇蹟。

瞄準量子運算，鴻海研究院初期著重軟體研究

「第一屆台灣量子科技共識論壇」今（12）日在台北三創登場，由鴻海研究院與台灣量子電腦與資訊科技協會共同舉辦。

劉揚偉回憶，2014年是他第一次聽到量子電腦、2018年接觸到天使粒子概念，「當時聽了不都是很理解。」真正開始引起劉揚偉的重視，是在2019年在一場區塊鏈技術交流會上。

「第一屆台灣量子科技共識論壇」今（12）日在台北三創登場。 鴻海

當時，他聽到台大量子中心主任張慶瑞教授，講解量子運算概念，同時，也關注到泰國在2019年，宣布投入12億美元資金做量子電腦研究，「當時我感覺，這一定有什麼趨勢正在發生。」

劉揚偉表示，截至今年九月，全球投入研發量子運算的金額高達219億美元，今年六月成立的鴻海研究院，其中的量子計算、半導體這兩大研究所，都是瞄準這項這項關鍵科技。

鴻海研究院瞄準的是未來5~7年的核心技術研發，針對量子運算領域，鴻海特別從澳洲雪梨科技大學（University of Technology Sydney），邀請謝明修教授擔任量子運算研究所所長。

量子運算落地：兩大挑戰待克服

《數位時代》日前透過視訊採訪謝明修教授，他表示，各大科技公司、政府單位投入量子運算研究是趨勢也是事實，「不過離真正的落地應用，仍有一大距離。」

他解釋，主要原因是量子電腦目前穩定性仍不足，需要在絕對零度（零下273攝氏溫度）的環境中才能運作，目前為止因為打造這樣的環境條件仍需要相當困難的技術，也導致量子電腦發展速度受到限制，不見得能取代現今電腦運作需求，「中長期來看，量子電腦會跟傳統電腦並存的方式運作。」

鴻海量子運算研究所所長謝明修認為，量子電腦離真正落地，仍有一段距離。 謝明修教授

其次，量子電腦硬體的研究與發展，所需資金龐大，據了解，連科技部日前所宣佈投資80億元於量子電腦國家隊研發中，該金額都不足以打造一座量子運算中樞，正因為量子電腦的硬體搭建，需要耗費極大的資金成本，謝明修也認為，未來鴻海研究院會以量子電腦的軟體研究，為主要發展方向，雖然沒有硬體設備，仍會藉由量子模擬器來驗證技術理論，研究的方向會以研究院關注的領域為主。

劉揚偉：未來3~5年，是台灣發展量子運算契機

「未來3~5年，是台灣發展量子運算的契機。」劉揚偉認為，過去全球量子電腦處在理論驗證的階段，接下來將走向應用，台灣優勢在於有很優秀的半導體、應用工程人才，看好量子電腦能替台灣創造下一個半導體奇蹟。

除了成立量子研究院，鴻海也跟中原大學合作量子電腦學分專班，及台大物理系的Q-Hub實驗室合作；此外，鴻海集團也舉辦高中暑期量子營、協助高中翻譯量子教材、攜手台大合辦黑客松等，積極向下扎根。

鴻海量子運算研究會先軟體而後硬體。 鴻海

張慶瑞教授則回憶，2017年他投入研究時，很多人不理解什麼是量子電腦，甚至聽到量子掉頭就走，但如今隨著量子運算技術越來越成熟，20歲以下的年輕人都必須了解了解量子電腦是什麼，這也是他投入許多心力與資源推廣的原因。

謝明修認為，量子技術要在台灣發展出良好的生態，產官學三方的角色缺一不可，科技部近期也宣布，將在未來五年投入80億台幣資金，發展「量子國家隊（Quantum Taiwan）」，劉揚偉表示，希望透過產官學合作，讓台灣在量子領域取得先機。

責任編輯：王郁倫