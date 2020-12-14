日前，美國猶他州憑空出現一塊神祕巨石，如同其他巨石一般，它的來源與消失原因在網路上接連造成熱議。為何人們對無法停止對「巨石文化」的好奇與依戀？

沒想到，最近這一塊石頭會引發無數次的全球熱議。11月18日，美國猶他州公共安全局的調查人員，在高空掃描紅岩地區的大角羊時，突然發現了一塊閃亮的不明金屬物。

「 掉頭！掉頭！那裡好像有東西，快去看看！ 」飛機立刻轉彎，降落地面。一塊亮眼的銀白柱狀巨石進入視野。

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它高約3.6米，呈三面立體結構，在茫茫的紅色岩石映襯下遺世獨立，彷彿不屬於這個星球。飛行員Hutchings表示，沒有任何跡象顯示這塊巨石是如何出現的。他說，「 這是我在一整年的飛行中遇到最奇怪的事情。 」

消息一出，各界眾說紛紜。

這塊神秘的巨石究竟是何方神聖？

有人說，它是外星文明的先進產物，就像1968年的《2001太空漫遊》裡的巨石一樣，即將傳遞外星人的智慧訊息，開啟人類嶄新的進化之路。有人說，它是藝術愛好者製造的藝術裝置，為了致敬於極簡主義雕塑家John McCracken的作品，它們擁有同樣冷峻的未來感。

有人說，它只是被人遺棄的科幻電影道具，因為它距離峽谷地國家公園很近，這裡曾是《西方極樂園》、《異星戰場：強卡特戰記》、《法櫃奇兵》等影集、電影的取景地。結果幾天後，猶他州電影委員會的發言人澄清：它並不是電影道具。

猶他州官方也隨著這波熱度一同發布聲明：

「 未經授權在聯邦管理的公共土地上安裝建築或藝術品，都是違法的。無論你來自哪個星球。 」

最後一句話瞬間激起圍觀群眾的激情，探險者們很快蜂擁而至，他們要去實地一探究竟。然而，工作人員拒絕透露坐標，擔心遊客太多會受困於沙漠，但沒有任何東西能夠阻擋探險者對自由的嚮往。探險者一個個變成柯南的分身，開始四處搜尋蛛絲馬跡。

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有人追踪了猶他州公共安全局的數羊小分隊，透過他們直升機的飛行軌跡，查到兩架直升機分別註冊為N352HP和N325SL。之後，又有人將範圍縮小到峽谷地國家公園附近和科羅拉多河的交匯處。

最後，他們在Google Earth上確定了巨石的坐標：38.343080°，-109.666190°。

截圖自網路

破解坐標後，他們迅速趕往實地，到達後卻發現根本探不出個所以然，於是理智地將探險目標改為拍照打卡。

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YouTube用戶Justin McBride聲稱自己在太陽升起前，第一個到達該地找到了巨石，他發現巨石表面佈滿了手印，如同被封印一般無法擦除，呈現了群眾期待的神秘色彩。

隨後成千上萬的遊客都前往當地，沙漠中的汽車排起了長隊，甚至有人直接開直升機過去參觀。巨石一夜之間風光無限，像是一塊神聖的紀念碑，成了社交媒體上最具吸引力的新銳地標。

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前美國陸軍步兵David Surber徹夜參觀後，發表了不虛此行的深刻感言：「 今天參觀巨石的旅程棒極了。不管它是由誰建造、從哪裡來的，都是一種對這個糟糕世界的積極逃避。 」

巨石的來源於網路中颳起討論熱潮

同樣地，也有部分群眾迅速推升了這顆巨石的詭異之風。在遊客發布的TikTok影片中，有人指出在遍地紅色岩石的石縫裡，出現了一個黑色的未知生物。

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當地政府覺得事不關已，各路網友倒是熱情漫溢，開始發揮聰明才智，紛紛探索巨石來源。Reddit用戶Tim Slane根據Google Earth圖像，發現這塊巨石不是最近才來的。早在2015年8月到2016年10月間的某個時間點，它就矗立在那裡了。

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但是，沒想到這塊巨石來得快，消失得也快。

上週末，猶他州土地管理局在Facebook上發表聲明稱：「 我們收到可靠的報告，這是一個非法安裝的物體，它已經被未知的一方從土地管理局（BLM）的公共土地上移走了。 」

但是，圍繞著神秘巨石的「狂歡」並沒有因此結束。

巨石消失了，好奇心卻持續延燒

人們的好奇心更加熊熊燃燒： 短短10天內，巨石怎麼就消失了？

有傳言說，是猶他州土地管理局拆除了該巨石，但當局發言人Kimberly Finch表示，他們並沒有拿走它也對此不具責任，政府不會對私人財產發生的犯罪行為進行調查。還有遊客表示，這是一次有組織的行為，他們11月27日晚上看見了一個團體將其拆除。

截圖自Instagram

徒步旅行者Riccardo Marino和Sierra Van Meter聲稱，他們在巨石消失時段最先到達現場，並在現場發現了一條寫在土裡的留言，上面寫著既文藝又絕情的一句話： 「 再見，再也不見。 」

兩人還在影片中回憶現場說道，前往巨石的夜晚，他們聽到了一些奇怪的聲音，還有一輛卡車「拖著一個大物體，它被綁在車上，車門還開著。」

12月1號，事情逐漸變得明朗。《紐約時報》發文聲稱，攝影師Ross Bernards前往當地拍攝巨石時，在20：40目睹了巨石被拆除的整個過程——4名身份不明的男子把巨石推倒，然後裝在獨輪車上運走了。

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攝影師表示，這群人像是背負著任務而來，他們認為巨石是對環境和景觀的污染物，隨後花了10–15分鐘拉出巨石。巨石裡面是中空的，他們在搬走它時，嘴上還嘟囔著「不要留下任何痕跡」。

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巨石消失事件破案了，但巨石的話題依然在網路上高潮迭起。就在猶他州巨石消失的時候，羅馬尼亞北部山上又出現了一塊類似的金屬巨石。

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這塊巨石位於公元前1世紀建起的達契亞要塞群，正面向著當地的聖山Ceahlau，這裡是羅馬尼亞的七大自然奇觀之一，也是當地人信仰的聖地。它高達四米，同樣也是三棱柱形，但它和猶他州的巨石顯然不是同一塊。這塊巨石表面充滿了密密麻麻的扭曲紋路，看起來有深刻的人工痕跡，甚至還有焊接痕跡。

因為它所在的地方處於考古遺址保護區，所以當地政府已經開始了詳細的調查。

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但同樣的事情也發生在了羅馬尼亞巨石身上——它很快消失了。

根據路透社報導，這塊石頭的消失可能是一名當地焊接工做的，如今巨石所在之處，只留下了一個空虛的洞。

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這兩塊巨石的故事在娛樂了全世界之後，現在看來都已告一段落。

儘管人們知道了它們的去向，但依然不清楚兩顆巨石的來歷，也不知創造者是誰。不過它們的消失並不是終點，可以確信的是，接下來在世界各地，還會有更多金屬巨石被製造出來——12月2日，美國加利福尼亞州阿塔斯卡德羅的松山山頂，再次出現了一塊巨石。

「巨石迷戀症」為何無法停止？

人類文化中對巨石的痴迷與崇拜，從古至今一直存在。中國上古神話傳說中，女媧煉五色石來補天，孫悟空則是從一塊蘊育多年的仙石中崩裂而生，這些充滿神秘感的巨石，現在依然遍布著奇幻色彩。

現實中，英國巨石陣、復活節島石像、金字塔，這些「經典巨石」，至今也覆蓋著世界未解之謎的神聖光環。巨石文明作為一種以巨大石結構建築為標誌的史前文化，從石器時代到銅器時代，便開始分佈在歐洲、亞洲、非洲、美洲、大洋洲等地。

中東地區被普遍認為是巨石文化的起源地，那裡有著大量的巨石文化現象，例如方尖碑、黎巴嫩的巴勒貝克神廟、底格里斯河岸發現的勝利石柱等等。

在史前時代的歐洲，巨石更能說是最潮流的建築了。考古學家曾經統計歐洲所有巨石遺址，發現它們多達35,000座。現在的英國巨石陣，不僅是世界上最神秘的古蹟之一，也是英國最受遊客歡迎的景點之一。

英國巨石陣 愛范兒

地球上最奇怪的巨石之一： 沙烏地阿拉伯的阿納斯拉巨石 。中間有一道寬度相同的筆直裂縫，如同一位巨人揮劍劈開，將巨石分為兩半。沒有任何證據能證明，這道裂縫如何劃分均勻，光滑且整齊。直到現在，人們還是認定它是外星人或某種神秘力量所為。

沙烏地阿拉伯的阿納斯拉巨石 愛范兒

還有這個星球上最大的巨石遺跡群之一： 普瑪彭古 。遍布著重達數十噸甚至上百噸的宏偉巨石群。

但是，巨石群位於海拔3,000多米的高處，開採的地方也距離數百公里之遠。再加上這些石塊硬度極高，只有現代科技下的金剛石刀和激光能夠切割，讓人無法想像，先祖是如何將這些巨石遺跡搬運並製造出來。

普瑪彭古的巨石群 愛范兒

似乎只有傳說能夠解釋——它們是兩萬年前由一群巨人一夜打造，或者是神秘隱居、擁有高智慧的先人的傑作。

關於巨石的大量傳說和謎團，深深擄獲人們長年以來的好奇心，也激發了無數的研究和探索。雖然中國常被說沒有「巨石文明」，但實際上，中國古人就熱愛觀石悟道，現在東北、新疆等地也很多石墓石棚、石人石像等。西藏也有一種大石文化，這種傳統從新石器時代發展而來，他們會將咒語、佛像、經文刻在石頭上，進行禮佛朝拜。高高屹立的巨大山石，對藏族來說既是朝聖者贖罪的場所也蘊含了神靈的幻想。

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巨石在人類發展的進程中，發揮著各種作用。從宗教祭祀，到生活觀賞，可以看出，巨石的形象總是象徵著神明、力量、奇蹟，進而被人們投射想像、崇拜、嚮往。這份強大的寓意，在數位時代變得更為洶湧，也更容易激起話題和熱度。接下來，人們還將繼續在科技、生活、藝術等領域歌頌著「巨石文化」。

無論巨石是作為一種新銳的藝術裝置、神秘的娛樂工具，亦或是一個景點的宣傳噱頭，都將在這個訊息爆炸的時代被快速傳播，被圍觀和熱議、被挖墳和翻新。人們真正迷戀的，其實是隱藏於巨石背後的創造力，是從乏味的網路中發掘出新的轉機，也可能僅是迷戀著恆定不變的巨石本身。

在瞬息萬變中，巨石總是靜靜矗立著，就像一個凝固的真理。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉載自：愛范兒