雙層巨無霸客機A380,因為耗油過大、不符合經濟效益等因素,空中巴士去年宣布,2021年完成現有訂單後,就要停產A380。

疫情衝擊下,國際航空運輸協會(IATA)預測,最快要2024年,才有機會恢復疫情前的客運水準,為了減少虧損,許多航空公司紛紛延後新機交付時間,或者是改採購載客量較小的機型,來因應產業變化,也成為壓垮A380最後一根稻草。

阿聯酋航空(Emirates)是全球擁有最大A380機隊的航空公司,他們沒有因為疫情放棄A380,光是本月就要交付三架新的A380新機,值得注意的是,其中一架配有豪華經濟艙,這是阿聯酋航空第一次配有此艙等。

阿聯酋航空分別於本月的5號、13號,接收了兩架新的A380客機,讓A380機隊數量來到117架,這也意味著,空中巴士待交付的A380剩下六架,且客戶全都是阿聯酋航空。

即便全球客運需求仍低迷,阿聯酋過去幾個月,已經陸續恢復A380執飛的航線,包括杜拜往返開羅、阿曼、巴黎、倫敦、廣州、曼徹斯特和莫斯科等航班,這款機型是阿聯酋航空的特色,雙層客艙的設計,配有空中酒吧、淋浴間等設備。

然而,航空產業因為疫情已經產生巨大變化,外界好奇,阿聯酋航空是否會因此調整機隊策略,來因應產業挑戰,阿聯酋航空總裁提姆.克拉克回應:「A380機隊為阿聯酋航空的成功典範,」他強調:「在未來十年,A380客機仍將是阿聯酋航空的旗艦機型,我們也將隨著旅遊需求的回升,盡快恢復該機型的運航。」

但也不代表阿聯酋航空不會改變策略,展望後疫情時代,這家中東地區最大航空公司要朝兩大方向做調整。

Emirates has taken delivery of its 117th @Airbus A380, the second superjumbo to join its fleet this month. Emirates will soon receive its next A380, its first with the long-awaited signature Premium Economy. #FlyEmiratesFlyBetter pic.twitter.com/pak3E60iWX