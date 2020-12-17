阿聯酋航空（Emirates）世界上擁有最大A380機隊的航空公司，光是本月就要交付三架新的A380新機，值得注意的是，其中一架配有豪華經濟艙。

雙層巨無霸客機A380，因為耗油過大、不符合經濟效益等因素，空中巴士去年宣布，2021年完成現有訂單後，就要停產A380。

疫情衝擊下，國際航空運輸協會（IATA）預測，最快要2024年，才有機會恢復疫情前的客運水準，為了減少虧損，許多航空公司紛紛延後新機交付時間，或者是改採購載客量較小的機型，來因應產業變化，也成為壓垮A380最後一根稻草。

阿聯酋航空（Emirates）是全球擁有最大A380機隊的航空公司，他們沒有因為疫情放棄A380，光是本月就要交付三架新的A380新機，值得注意的是，其中一架配有豪華經濟艙，這是阿聯酋航空第一次配有此艙等。

擁有最多A380，後疫情時代的兩大策略、一大挑戰

阿聯酋航空分別於本月的5號、13號，接收了兩架新的A380客機，讓A380機隊數量來到117架，這也意味著，空中巴士待交付的A380剩下六架，且客戶全都是阿聯酋航空。

即便全球客運需求仍低迷，阿聯酋過去幾個月，已經陸續恢復A380執飛的航線，包括杜拜往返開羅、阿曼、巴黎、倫敦、廣州、曼徹斯特和莫斯科等航班，這款機型是阿聯酋航空的特色，雙層客艙的設計，配有空中酒吧、淋浴間等設備。

然而，航空產業因為疫情已經產生巨大變化，外界好奇，阿聯酋航空是否會因此調整機隊策略，來因應產業挑戰，阿聯酋航空總裁提姆．克拉克回應：「A380機隊為阿聯酋航空的成功典範，」他強調：「在未來十年，A380客機仍將是阿聯酋航空的旗艦機型，我們也將隨著旅遊需求的回升，盡快恢復該機型的運航。」

阿聯酋航空總裁提姆．克拉克強調：「在未來十年，A380客機仍將是阿聯酋航空的旗艦機型。」 shutterstock

但也不代表阿聯酋航空不會改變策略，展望後疫情時代，這家中東地區最大航空公司要朝兩大方向做調整。

Emirates has taken delivery of its 117th @Airbus A380, the second superjumbo to join its fleet this month. Emirates will soon receive its next A380, its first with the long-awaited signature Premium Economy. #FlyEmiratesFlyBetter pic.twitter.com/pak3E60iWX — Emirates Airline (@emirates) December 13, 2020

推出豪華經濟艙，頭等艙掰掰？

阿聯酋航空一直以提供豪華軟硬體設備聞名，主要營運經濟艙、商務艙、頭等艙這三大艙等為主。然而，近年航空業的趨勢，是豪華經濟艙的崛起，提供介於經濟艙、商務艙之間的新選擇，台灣的長榮航空早在1992年就首創推出，各大航空也都陸續增加，阿聯酋卻遲遲沒有動作。

官方表示，接下來交付的A380新機中，將配置豪華經濟艙，提升產業競爭力，為了增加獲利能力，也會陸續引進的A350與B787客機，且將不再有頭等艙設計。

使用永續替代燃油，減少碳排

許多航空公司之所以陸續退役A380，是因為耗油量太大，不符合經濟效益。阿聯酋航空官方指出，最新接收的A380機型，會由傳統航空煤油與永續替代燃油 (SAF)混合提供動力，這款生質航空燃油是使用芬蘭的廢棄食用油製作而成，是阿聯酋航空首次使用永續替代燃油，替A380客機提供動力。

總裁提姆．克拉克說：「永續發展一直是阿聯酋航空的首要任務，我們也密切關注永續替代燃油的發展，」他補充：「這也為我們減少整體碳排放量的任務邁出積極的一步。」

目前在杜拜，阿聯酋航空有三分之一的機組人員專送車就是使用生質燃料。此外，阿聯酋航空還擁有一個強大的燃油監控系統，在地面上盡可能採取節油措施，例如使用能源損耗更低的動力裝置，或在飛機著地滑行時關閉一或兩具引擎。其他操作措施包含飛機降落反推、裝載效率提高、飛機重量管理、及引進電子飛行包供駕駛艙人員使用。

許多航空公司之所以陸續退役A380，是因為耗油量太大，不符合經濟效益。 阿聯酋航空

挑戰：A380缺乏二手市場

A380這款曾經受到歡迎的巨無霸客機，如面臨極大挑戰，可以從幾個產業的關鍵動態觀察。

目前，唯一有營運二手A380的業者，是葡萄牙包機航空公司Hi Fly，外媒報導，這架A380在固兩年使用率相當低，本月Hi Fly航空將所有座椅移除，作為貨機使用，預計在今年底就會將該機除役。

另一個事件是，正在縮減機隊規模的泰國航空，先前將旗下兩架A380掛牌出售，不過，外界並不看好泰航可以順利找到買主，原因是A380的二手市場幾乎不存在，沒有航空公司會在此時買下這架大容量、維護成本又高的機型。

如果國際航空客運市場復甦緩慢，這對擁有超過百架A380的阿聯酋航空來說，在未來營運的路上，勢必會是一大挑戰。

責任編輯：錢玉紘