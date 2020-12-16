美德醫療曾被股民說是「DR股之亂」一份子，年初股價多在3、4元左右徘徊，隨著國內外疫情變化，股價一度衝高至70元。2021年，他們怎麼看未來發展？

「其實我很想知道，有多少人是在口罩需求出現才認識我們？」美德向邦董事長陳素甜笑說，過去，連身邊朋友都不太清楚美德有哪些業務，希望逐步讓外界更認識這間有30年歷史的公司。

美德醫療集團執行長楊威遠（左）、美德向邦董事長陳素甜)（右）指出美德醫療集團2021年將聚焦PPE常備庫存服務。 吳元熙攝影

《數位時代》整理美德於15日舉辦的年度記者會內容，快速帶讀者了解這間因口罩打開知名度的個人防護設備製造商：

美德是誰？

歷史

1989年創立於台灣，營運總部位在台北，於菲律賓設置生產基地

1999年新加坡交易所上市

2002年以存託憑證（TDR）在台灣掛牌交易

產品

個人防護裝備（PPE）：口罩、防護衣、隔離衣、醫療工作服

防護產品主要戰備庫存供應商（台灣、新加坡）

指標醫院防護品後勤整合服務（台灣、菲律賓，共56家醫院）

營運

工廠：全球14座

市場：出口至30多國

員工數：全球7500人

營收：2020前3季2.87億美元（年成長4.74倍）

獲利：2020前3季8,463萬美元（年成長198倍）

美德今年從代工改主打自有品牌，包含Medtecs、CoverU等品牌營收大幅成長。 吳元熙攝影

TDR股票不公開透明？

美德指出，依照台灣交易所規範，上市公司只有特定產業及資本額超過50億元需出具永續發展報告書，但美德於4年前開始呈報，落實公司治理及永續議題。

此外，新加坡交易所僅要求公司公布營收半年報及年報，但美德自主增發一次，且美德董事會的5名董事中，有新加坡、美國、台灣籍等三名獨立董事，確保公司獨立性。

2020年起，美德並先後被列入三項股市指數的成分股：MSCI（大摩）新加坡指數、S＆P（標普）全球BMI指數、新加坡交易所iEdge醫療類股指數。

口罩熱一定是好事？

美德醫療集團執行長楊威遠指出，口罩過去並非美德主要銷售項目，營收低於1%，但隨著新冠疫情變化，口罩營收比重已占約10%。他表示，美國準總統拜登日前提到，上任後將要求全國民眾戴口罩 100 天，加上各州政府要求醫療院所防疫戰備物資量需達 3 個月，美德看好口罩需求擴大，因此赴美設立新廠。

美德醫美國新廠初步以口罩產線為主，日產能約 20 萬片，預計本月正式生產，未來產品也將上架至亞馬遜等電商平台。若未來仍有需求，不排除將現備有的5台口罩機導入美國工廠。

至於台灣口罩熱現象，楊威遠則謹慎看待，擔心在日產能過剩情況下，口罩業者明年營運有高機率衰退，小規模公司甚至可能倒閉。

他解釋，台灣口罩日產來到3千萬片後，市場已出現價格波動現象，短期來看對消費者、業者都是好事，卻也要觀察後續是否出現供過於求狀態。尤其是業者雖然可以出口口罩，但出口要面對的是中國口罩的低價競爭，一片口罩價格甚至可能低到0.5元；先進國家因此對口罩防護性、是否取得醫療認證嚴格把關，「若是現在才要取得較嚴格的國外口罩認證，可能得花數個月、上百萬美元。」

美德認為，隨著台灣口罩供應量增加，以國內市場為主的小型口罩業者將面臨考驗。 吳元熙攝影

除了口罩外，還有哪些商業模式？

楊威遠解釋，美德希望與客戶建立「單純買賣」以外的合作關係，因此除了過去除代工個人防護產品，並積極商業模式，如提供台大醫院、義大醫院的後勤服務，便是與院方簽訂醫療工作服租賃合約，包含用後洗滌、支援與配送的一條龍模式。

他再舉「國家儲備物資戰略伙伴」模式為例。台灣防護庫存概念是因2003年SARS爆發而起，加上2009年H1N1爆發，過程中美德都是扮演政府防護產品供應商身份，「但防護戰備物資的最大挑戰是產品壽命，平均約僅能保存2-5年而已。」

因此，美德在2011年起實施「滾動式管理」，如現有庫存1千片，每年取回客戶的25%庫存量，將即期品以新品替換。楊威遠說，一般業者難以提供類似服務，是因缺乏穩定銷售夥伴導致。美德過去雖然是專業代工商，但與銷售夥伴在各全球各大電商皆有合作關係，如在阿里巴巴年銷售額超過20億元，是網站上最大的防護業者品牌，另外在亞馬遜等電商也有穩定銷售量，因此即便是即期品仍有消化管道。

2020業績大幅成長原因？

趁機行銷品牌

2019年為專業代工廠（OEM），自有品牌營收占比3%

2020轉型品牌廠，原有品牌Medtec與新創品牌CoverU營收占比成長至65%；今年60%新客戶來自電商。

在台灣與菲律賓的超商、藥局連鎖店及其電商平台上架產品

推出電商服務

「美德全球罩送」提供手術級防護口罩、N95口罩、飛行衣、防務衣等，不限制訂購金額。以運送至美國為例，可由原先約8至10天縮短到4天。

快速在國內各大電商成立品牌館。

強化在地供貨

因應短鏈趨勢，在日本、美國、歐洲設置物流倉儲中心

增加在地生產

在美國北卡羅納洲生產「美國製造」口罩，搶進當地市場

疫苗開打後，營運是否有衝擊？

新冠疫苗啟用後，一般人認為口罩使用量可能減緩，但據研究機構Research and Markets預測，2020年至2025年全球口罩市場年複合成長率將達49.9%，其中醫療手術口罩成長最快。而這正是美德醫主力產品之一。

更重要的是，各國意識到防疫物資庫存建構與管理的重要性。以美國為例，疫情前聯邦政府的個人防護物資戰備庫存量僅約法定數量的28%，目前庫存仍不足，正要求地方政府建立庫存量，如加州、密西根州已正式通知洲內醫療機構需確保數量，否則將開罰。

美德認為在推動「全球常備庫存服務」後，看好未來能提供全面性解決方案。同時，會透過一站式服務，積極擴大電商業務。

責任編輯：錢玉紘