每天上班前站在衣櫃是否都要煩惱該穿甚麼？經過櫥窗前是否都在想自己適不適合這件衣服？這間公司靠數據分析解決你的治裝煩惱。

這家公司就是近期在國外掀起旋風的Stitch Fix，該公司獲得眾多好評與獎項，包含2018年獲得Fast Company全球50大最具創新企業數據科學類組第一名、2019取得Fast Company全球50大最具創新企業零售類組最具創新性第一名，亦受到各報章雜誌看好未來的發展潛力。

結合數據科學與設計專業，以科技開創訂閱服裝趨勢

Stitch Fix是第一家以訂閱的方式提供個人線上造型服務的創始者，該公司創辦人Kartrina Lake發現美國愈來越多人使用訂閱服務，包含NetFlix、Spotify、Apple music等，因此把腦筋動到自己的服裝設計領域，想改變女性上網購買衣服的方式，結合專業個人造型設計與數據科學，透過演算法幫助消費者設計美好的外觀造型，提供客製化服務體驗。

帶給你驚喜的盒子，簡單又便利的服務體驗

Stitch Fix服務流程全程都在電商平臺上完成，你只要登入註冊，提交個人社交網站的連接與個人相關資訊，如腰圍、長度、褲腿內縫、偏好材質、顏色、重量、圖案、衣服型態以及預算費用設定等。隨後，系統會將你與內部3,900位服裝設計師自動配對，提供更符合你喜歡的造型建議。

Stitch Fix 會收集客戶詳細的衣著尺寸，並推薦合適的衣物選項。 Stitch Fix

接著，你只要選擇定期配送或按需求隨時下單，確認第一次配送日期，預付20美元造型服務費。在你下班回到家的時候，你會看到一個精美盒子寄到你家，帶著驚喜打開包裹內的服飾，只要在3天內寄回不需要的產品，就不用支付寄送的費用。而且，若寄出的所有商品都選擇購買，還可享有75折的優惠。你還可以針對這次寄送出來的貨品，提供意見回饋。

難以置信的高回饋率，讓Stitch Fix更能抓住消費者的心

根據Stitch Fix的統計，超過85％的貨品可取得消費者的回饋，而這些建議，也回饋給服裝設計師、造型師，並優化AI演算法，讓整個服務流程更符合每一位消費者的服裝喜好。除了初期鎖定女性服飾，後來也看到更多不同對象的訂閱服務需求，陸續推出針對孕婦、嬌小女性、大尺碼女性、男性、小孩等服飾。你說，還有誰能不愛Stitch Fix？（快時尚風光不再，Zara、H＆M為何轉身擁抱這個主題標籤？）

本文授權轉載自：FC未來商務