晶片設計製造過程中，測試介面業是隱形大商機，穎崴科技目前已是全球10大邏輯晶片測試座第三名，也是榜上唯一的台灣業者，面對日韓對手，穎崴為何喊要衝第一？

輝達（NVIDIA）與超微（AMD）過去兩年在高效能運算市場掠奪城池，搭上客戶高速成長列車，半導體測試界面大廠穎崴科技在邏輯IC測試座（Test Socket）市場排名三級跳，從第六大2019年晉級為第三，而未來5年，這家台廠還想挑戰龍頭寶座。

「每一根針細如毛髮！」穎崴科技技術長賴琦郎從西裝口袋掏出一個比巴掌小的扁平盒子，裡頭一格一格密密麻麻放的都是穎崴生產的探針，這些小小探針得放大鏡才看得清楚，卻扮演關鍵守門員角色，替IC設計客戶把關晶片良率，晶片是否合格，得通過測試才能出貨。

格子裡的探針一隻一隻，細如毛髮，卻還是4個關鍵零件組成，相當精密。 王郁倫攝影

小小關鍵螺絲釘，把關客戶高階邏輯晶片品質

一顆GPU（繪圖顯示）是良品與否，需要IC測試座來連結測試，測試座上面有幾千支針腳，針腳由金、鈀合金製成，精密度高，「一根探針裡就有4種零件組起來，工差在um等級，」賴琦郎說，這些探針能連結晶片下的錫球，藉此測驗晶片是否正常，若一根探針毀損，則整個測試座都不能用。

穎崴科技做的就是晶片封裝前的晶圓垂直測試探針卡（營收8~9%），以及佔營收規模6～7成的晶片封裝後「最終測試底座」、「系統測試（SLT）測試座」生意。目前光全球邏輯晶片「測試座」業者排名，穎崴已經衝上全球第三，第一大是美國Cohu，第二大為日廠Yokowo，其中後者還是穎崴探針的外包合作夥伴。

2018～2019年穎崴再跨足燒機測試座（Burn In Socket），這個業務主要是幫客戶做晶片老化測試，這對高瓦數晶片或車用晶片來說是非常關鍵一環，因為晶片未來必須在環境常處於高或低溫-40度下運作，經過老化測試才能確保品質，穎崴因溫度控制能力突出，該業務2020年已小有成果，年營業額500萬美元。

穎崴董事長王嘉煌過去是日月光集團主管，隨後自己看到商機創業，他透露福雷電在美國掛牌不只是台灣第一家，當時PE高達50倍。 王郁倫攝影

「我們是老化測試新進入者，現在規模還小，排名在10名外，但我給內部設定了目標，5年內（2025）要挑戰5,000萬美元生意，對手生意含其他業務總計規模約1億美元，我相信穎崴兩三年內就有機會拚到第一。」董事長王嘉煌信心滿滿。

探針如耗材，穎崴大舉擴廠建探針產能

全球晶片測試治具一年產值約8.67億美元，每一顆晶片如何測？穎崴必須從IC設計階段起就與輝達等客戶同步客製化設計測試座，因此，穎崴跟許多封裝與IC設計原廠關係緊密，除測試座生意，若客戶銷售暢銷，每一套測試座3~4個月就可能因大量磨損，需要更換「探針」，這就是高利潤的耗材生意。

看好探針商機，穎崴目前每月需250～300萬根探針，現在自產量僅50萬根，2021年底也預估擴增至100萬根，自給率3成，王嘉煌透露，長期希望自給率提升至5成，為擴大產能，已宣佈投資21億元在高雄興建新廠，2023年量產。

至於為何會穎崴會專攻高階邏輯晶片測試座，成為第一家擠入前10強的IC晶片測試介面台廠？董事長王嘉煌透露，創業前他其實服務於日月光集團旗下福雷電子，因此跟IC設計及封測業相當熟悉，2001年他離開福雷電，聽到同業頻怨晶片測試介面商多為日韓外商，台灣找不到技術服務，為解決這個問題，他遂創立穎崴，2002年穎崴第一個客戶就拿到國際繪圖晶片大廠ATI（後來被AMD併購）。

從第一顆繪圖晶片開始，穎崴跟AMD、NVIDIA、高通、博通、美系電動車龍頭等客戶合作密切，隨高運算電腦（HPC）需求起飛，穎崴在測試介面排名也從2018年第六大，一口氣拼到2019年變第三大。

中國IC設計百家爭鳴，晶片測試需求看好

放眼未來，中國市場拼半導體本土化，IC設計百花齊放，穎崴也早有佈局，「我們3年前在蘇州已有工廠，內有20台CNC（電腦控制數值機台），約佔總產能20～25％，探針卡測試機也有兩部，一部造價高達100萬美元。」副總陳紹焜表示。

垂直探針卡是用來測試晶圓尚未封裝前的品質。 穎崴官網

目前穎崴中國客戶高達35家以上，今年因華為遭禁令，旗下海思9月15日前狂拉貨，穎崴上半年業績也大受惠，不過今年來自中國營收下半年驟降，全年估業績貢獻將下滑至10%，比去年25%要少，2021年在老化測試及系統測試等新業務加入下，預估可以回升。

穎崴觀察，中芯被列入美國黑名單確實是重大影響，但中國IC設計業正百家爭鳴，愈做愈好，從阿里巴巴的平頭哥、海光、龍芯、紫光展銳、OPPO及VIVO都積極開發晶片，在X86到IOT都能見到佈局，連海思設計晶片動作都沒停，而這也將是穎崴的下一個新機會。

責任編輯：蕭閔云