2011年在福島核災中，為日本人民牽起聯繫橋梁的LINE，其實是韓國最大搜尋引擎Naver的子公司。LINE是如何攻陷亞洲用戶、躋身通訊巨頭的行列中？

自2011年李海珍創立LINE以來，LINE已經成為全球42個國家免費應用程式類別下載量的第一名。

Naver與LINE創辦人李海珍 Naver

在過去的幾年間，LINE無疑地成為了臺灣最受歡迎的通訊軟體，簡便的使用方式和超人氣的貼圖策略，都是讓LINE成功打開市場的關鍵，甚至逐漸取代傳統的電話通訊。

LINE的母公司Naver，讓韓國擺脫Google的統治

LINE的創辦人李海珍，畢業於韓國的首爾大學，一畢業時便進入韓國知名的三星集團工作，爾後輾轉進到NHN（Next Human Network）集團任職。2013年，NHN切割成兩間公司，分別為NHN Entertainment和Naver，李海珍則成為Naver的創辦人，以及子公司LINE的負責人。

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最初的Naver是以網路搜尋引擎起家，即知名的Naver.com。該網站不僅是韓國人最常使用的搜尋引擎，也促使韓國成為全球少數沒有被Google搜尋引擎所統治的國家。Naver更在2020年被《財星》雜誌評選為「未來50強」的公司。

根據《財星》表示：「Naver不僅是韓國最大搜尋引擎的營運者，更在近期專注於正在快速發展的領域，例如金融科技、雲端和網頁漫畫（webtoon）等，並達到單季營收較去年同期成長24%的成績。」

誕生於福島核災，LINE成為聯繫親人的橋樑

而作為Naver子公司的LINE，則是在日本311大地震及福島核災後的產物。NHN日本市場策略官Jun Masuade受訪表示：「當初開發LINE的原因，是由於災後人們難以利用行動裝置進行通話或發送電子郵件，通訊變得十分困難，人們無法確認親人是否平安，進而讓LINE的誕生。」

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科技與人性始終緊緊相依，當時日本人曾一度轉向使用Twitter發布訊息，但社群平台卻又成為假訊息的溫床，進而造成混亂。LINE滿足了使用者的所有需求，成為高效率的私人通訊應用程式。

可愛貼圖的策略，擄獲無數LINE用戶的心

不過在LINE剛推出時，並未受到特別的矚目，在推出後的四個月才得到首批200萬用戶。然而，在2011年10月推出貼圖功能後，短短兩天的時間，LINE就暴增了100萬名使用者。貼圖策略的成功，與日本存在已久的「可愛」文化有著必然的關聯。

line官方Blog

推出不到四年的時間，LINE就已累積至5.6億的註冊人次，主要來自於日本、臺灣和泰國。營收則達到6.56億美元的好成績。

「個人感」或許是LINE夾雜在眾科技巨頭間，最有利的武器。 雖然市面上已經有Facebook的Messenger、WhtasApp和WeChat等競爭對手，但不斷推陳出新的精緻貼圖產品、行動支付、單人或多人共玩的小遊戲，以及效果不同於大型社群媒體的官方帳號，都讓LINE在世界通訊的戰爭中，華麗地攻下亞洲區數座城池。

打破韓國的性別天花板，由女性出任執行長

2016年李海珍率領LINE在紐約上市，使該公司的市值在創立五年間就來到87億美元，為母公司Naver帶來大筆進帳。

而Naver也在2017年投下一顆震撼彈，元老級創辦人李海珍宣佈退居幕後，交棒給韓聖淑出任執行長。在重男輕女的韓國社會，此舉為韓國的科技業女性樹立起新的標竿。

韓聖淑表示：「男人與女人看待與處理問題的方式截然不同，正因如此，也會有不一樣的用戶模式。而一間公司能否廣泛地理解兩者之間的不同，這點至關重要。」如今一舉打破性別天花板的Naver，未來又會在世界通訊軟體的大戰中如何出招，著實令人好奇。

責任編輯：文潔琳

資料來源：EN24 News、Fast Company、Tech Crunch、Loper Online、Forbes