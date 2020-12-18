LINE把過去的兩大AI產品線，整併為「LINE CLOVA」，台灣技術長陳鴻嘉說，2021年將與台灣在地企業合作，把LINE的AI技術應用在產品中。

攤開過去LINE的財報，在金融事業、人工智慧（AI）的策略性投資，帶給LINE不少虧損，許多對外發表的應用與技術，仍離商業落地有段距離，LINE財務長黃仁埈曾表示，這些投資都是為了2~3年後的突破做準備。

經過過去一年的努力，現在LINE終於開始要用AI賺錢了！

過去LINE的AI業務，可以分為針對企業的B2B業務「LINE BRAIN」，以及面向用戶的AI技術品牌「LINE CLOVA」，而今年（2020）LINE 台灣開發者大會（LINE TAIWAN TECHPULSE 2020）上的重要焦點，就是LINE把這兩大AI產品線，整併為「LINE CLOVA」。

更重要的是，這些AI技術不再只是概念，LINE台灣技術長陳鴻嘉表示，2021年將與台灣在地企業合作，把LINE的AI技術應用在產品中，解決使用者生活和商業上的繁瑣問題。

推出三大商用產品，LINE開始要用AI賺錢了

針對台灣市場，LINE將會發展「CLOVA Chatbot（聊天機器人）」、「CLOVA Face（臉部辨識）」、「CLOVA OCR（光學字元辨識）」三大人工智慧商用產品，並推出兩大人工智慧解決方案，分別為LINE eKYC和LINE AiCall。

上述的這些應用，背後用到了NLU（自然語言理解）、Face（臉部辨識）、OCR（光學字元辨識）、STT（語音辨識）等AI技術，事實上，無論是eKYC或是LINE AiCall，這些應用在2019年的LINE日本開發者大會上，都已經對外發布，不過礙於語言、技術等因素，還無法在台灣市場落地應用。

LINE 台灣技術長陳鴻嘉預告，LINE接下來會推出做出不同領域的應用案例，讓 LINE CLOVA 的應用融入台灣市場， LINE

技術長陳鴻嘉表示，這次釋出的AI技術，本來就已經存在於LINE團隊當中，「會把技術開放出來，是因為我們發現它有效果，想提供給外部開發者，進一步推廣到台灣市場。」過去一年台灣LINE積極地跟日本總部合作，針對中文資料做蒐集、訓練與調教，才能實現商業應用。

「LINE會跟台灣的技術夥伴合作，以 LINE CLOVA 技術提高商業服務的價值，」陳鴻嘉預告，LINE接下來會推出做出不同領域的應用案例，讓 LINE CLOVA 的應用融入台灣市場，這麼做的好處是，能減輕企業自行開發的負擔，最重要的是，能提供用戶更方便的服務。

技術一：CLOVA 聊天機器人

先前CLOVA聊天機器人，因為無法支援日文以外的語言，技術遲遲無法出海，現在這個障礙終於被打破。

根據LINE統計，使用CLOVA聊天機器人（CLOVA chatbot）的服務，在全球已上線超過44個，所累積的問答資料庫達100萬筆、使用超過1億人次，累積的使用者對話保守估計約有17億之多，豐富的資料庫，讓NLU（自然語言理解）技術成為LINE在人工智慧發展的核心，

CLOVA聊天機器人的優勢在於運用LINE的亞洲市場利基，與豐富資料累積，能更精確地判讀使用者的發話意圖和對話內容，對於辨識相對困難的亞洲語言格外擅長。

不只LINE自己發展人工智慧聊天機器人，LINE也提供Chatbot builder這個平台，讓企業開發者減少耗費訓練成本，更彈性、快速地打造聰明的人工智慧聊天機器人，打造好之後，即使是LINE以外的服務或平台，也可以很容易地與其串接。

以LINE內部來說，已經運用Chatbot builder上線的服務像是LINE官方帳號內的Smart chat（AI自動回應訊息）功能，LINE客服小幫手官方帳號，以及已經完成開發的自動報帳系統，陳鴻嘉表示，CLOVA Chatbot從現在起，正式開放台灣企業夥伴合作洽談。

技術二：CLOVA 臉部辨識

「安全性跟速度，是LINE人臉辨識的主要優勢。」許多科技公司都有佈局人臉辨識技術，陳鴻嘉表示，因為LINE以亞洲作為主要市場，因此在臉部辨識技術具有一定優勢基礎。

「CLOVA Face」具備四大功能，以階段性進行辨識作業，首先透過影像做人臉偵測，接著，會讀取臉部特徵和表情做內部校正，最後，以擷取到的特徵值進行辨識和比對，進一步還可藉由臉部樣貌讀取出更細微的資訊，包含年齡、性別和當下心情。

在今年的LINE 台灣開發者大會上，就是使用「CLOVA Face」技術，在30分鐘內完成上千人次入場報到流程。 LINE

在今年的LINE 台灣開發者大會上，就是使用「CLOVA Face」技術，在30分鐘內完成上千人次入場報到流程。LINE在去年的日本開發者大會上，首次採用自家的人臉辨識技術，完成報到入場，根據記者實測，不像蘋果的FaceID在辨識時會有需要等一下的感覺，「CLOVA Face」整體的辨識速度非常快，幾乎是人臉瞄準鏡頭的當下就完成，體驗相當好。

陳鴻嘉表示，「CLOVA Face」可用平板、智慧型手機等各種裝置，可以一次辨識多張臉部影像，目前也針對年齡識別、辨識速度進行優化，此外，應用範範圍很廣，像是有些公司就將「CLOVA Face」用在差勤系統上。

技術三：CLOVA OCR

「CLOVA OCR」是將OCR（光學字元辨識）與人工智慧技術結合，透過OCR（光學字元辨識）與資料增強法（Data Augmentation），有效提供辨識結果的準確度，並開發出不同模式的OCR產品，包含文字單元辨識極高的general OCR，以及針對特定樣式和規格的specialized OCR，和操作介面簡易且具有AI運算邏輯的OCR Builder。

其中，在Specialized OCR會主要開發台灣最多使用者需要的樣式，例如：健保卡、車票、發票和身分證，更便利大眾的日常生活；而OCR builder則提供一個介面友善的平台，透過機器深度學習達到區域辨識和文字辨識，讓技術更簡單拓展應用面。更進一步，當OCR技術結合Face（臉部辨識），即能發展出AI解決方案LINE eKYC，提供企業界以更數位的方式辨識用戶身分。

應用一：eKYC

許多公司在提供服務之前，會先要求顧客提供證件等個人資料，這個步驟稱為「認識你的客戶（Know your customer），簡稱：KYC」，目的是為了預防身份盜竊、金融詐騙、洗錢及恐怖主義融資，傳統上會要求用戶透過影印的方式提供，通常需要耗費許多時間。

未來「CLOVA Face」也能用於KYC，像是去年四月，LINE Pay在日本推出eKYC技術，用戶只需要拿著證件面對手機鏡頭，拍一張照片，文件及臉部辨識完成後，就等同完成數位化認證作業，就能使用LINE Pay轉帳。

CLOVA Face自現在起正式開放台灣企業夥伴合作洽談，純網銀LINE Bank也即將開幕營運，陳鴻嘉預告，未來也有機會將「CLOVA Face」技術，應用在純網銀的eKYC流程中。

應用二：LINE AiCall

LINE在去年的日本開發者大會上，正式宣布於日本推出AI訂位技術服務「AiCall（AI訂位技術服務）」，這是一款結合語音識別、聊天機器人和語音合成做自然語言處理（NLP），能以極為自然的方式，跟來電訂位的顧客對話。

今年（2020）LINE 台灣開發者大會（LINE TAIWAN TECHPULSE 2020）上的重要焦點，就是LINE把過去的兩大AI產品線，整併為「 LINE CLOVA」。 LINE

NAVER AI部門主管都旻兌（KyoungTae Doh）曾分享，根據內部調查，即便手機網路普及，仍有高達65%民眾在訂位時會優先選擇播打電話，然而訂位過程中，因為雙方溝通不良，有很高的機率導致訂位資訊出錯；加上日本勞動力不足，有許多餐廳業者傾向縮減人力，導致電話訂位成餐廳經營的痛點之一。LINE AiCall的出現，就是希望在餐廳尖峰時段，透過AI協助消費者完成電話訂位登記。

LINE AiCall透過STT（語音辨識）和NLU（自然語言理解）兩項技術結合，擅長辨識日常隨興的對話內容和較長的語句，並且在噪音環境內的辨識能力也相當突出。

陳鴻嘉表示，LINE AiCall在日本大多使用在餐飲業定位的情境，現在支援中文進軍台灣，同樣看好應用在餐飲業，不過要克服的技術困難仍不少。 高敬原攝影

陳鴻嘉表示，LINE AiCall在日本大多使用在餐飲業訂位的情境，現在支援中文進軍台灣，同樣看好應用在餐飲業，不過要克服的技術困難仍不少，陳鴻嘉舉例，要在台灣落地應用，必須將LINE AiCall與餐廳的POS系統連結，才能做到同步確認當日訂位狀況，「現正逐步完善技術面，關注台灣餐飲市場的需求，同時徵求試行合作案例，為在台商用做準備。」

責任編輯：錢玉紘