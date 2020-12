Josiah Zayner是一名基因駭客,同時也是首位公開對人體進行基因編輯實驗的人,瘋狂的舉動令全球嘩然,而他背後的動機究竟是什麼?

自從新冠肺炎爆發之後,Josiah Zayner定期會在Twitter上分享一些關於疫情的事情,同時也會對於CDC的防疫指導給出反饋。但是,每次在直播裡都會有很多粉絲追問他,關於新冠疫苗的進展。

Josiah是一名基因駭客(Gene Hacker),他和另外兩名基因駭客嘗試在家製作疫苗,他們的想法很簡單:複製已在猴子身上試驗成功的新冠疫苗,並在自己身上做實驗,將整個過程向大眾直播,最後以每個人都能夠承受的價格銷售這個疫苗。

但是,「疫苗的實驗比我們想像的要復雜很多」。10月,Josiah Zayner接受Bloomberg的採訪,坦承疫苗的實驗沒有成功,雖然他們三個人都出現了不同程度的抗體,但他自己並沒有通過官方的抗體測試。

儘管如此,還是有很多人湧入他的Twitter,繼續詢問疫苗研發的情況,甚至有人私信他表示「只相信他的疫苗」。

Josiah Zayner是「基因駭客」中的一名,他們常常利用生物技術手段(尤其是基因編輯手段)在自己的身上做實驗,來優化自己的身體。Zayner經常在網路上討論如何用基因編輯技術(CRISPR)去治療遺傳疾病,甚至讓人們跳出自然的選擇,完成新的進化。不僅如此,他還會直播說明如何在家裡搭建生物實驗室,簡易地開始基因編輯的嘗試。

而人們之所以對他熟知,則是從某次瘋狂的人體試驗開始。

一次瘋狂的人體試驗,震驚眾人的目光

2017年10月3日下午4點,在舊金山Mission Bay Conference Center的一個房間裡,坐著大約30多名聽眾。但對於Josiah Zayner來說,這是他人生最為重要的一次公開演講。

之前他在Gene Hacker的圈子裡已經小有名氣,絕大多數來的人都抱著一些獵奇的心態,想了解這位生物科技領域的「叛逆者」。但他們沒有想到的是,在演講的過程裡,這位略為邋遢、不修邊幅的年輕人,講著講著就從隨身攜帶著的包包裡掏出一個針頭,注射到自己的手臂裡。

如演講主題一樣:「A step-by-step guide to genetically modifying yourself with CRISPR(手把手教你如何使CRSIPR進行基因編輯)」,Josiah Zayner成為了第一個公開對人類身體進行基因編輯實驗的人。

在現場,Josiah Zayner注射一種可以幫助人體長出肌肉的基因分子,這是從比利時藍牛身上所提取的,這種牛的特點是不需要任何鍛鍊就可以長出肌肉,而這也是Josiah Zayner的目的,讓人類也可以輕鬆地擁有讓人羨慕的肌肉。

Josiah至今依舊能夠記起現場人們發出的驚呼,「Are you carzy!」,但對他而言,這一點也不瘋狂。從2005年開始關注基因編輯以來,他做了很多的研究與準備,希望寫出一個非常通俗易懂的CRISPR手冊。但是他很快地發現,並不是沒有,而是普羅大眾對生物技術本身充滿了懼怕。

這個幾近「瘋狂」的舉動,雖然遭到很多專業人士的批評,卻也讓Josiah Zayner和基因駭客們走出了他們的小圈子。Netflix邀請他們拍攝紀錄片,人們也社群媒體上不斷地分享著這個行為,越來越多的人開始討論CRISPR以及他們所做的實驗。

基因駭客David Ishee Medium

David Ishee也是一名基因駭客,以及這次新冠疫苗的三個先鋒者之一。不過,他早在先前就已成名,他曾使用CRISPR技術改造動物,特別是製作出夜裡會自動發光的狼狗。

Josiah Zayner表示,他預估在目前全球範圍內大約有10萬名的基因駭客,他們在家中搭起簡易的實驗室環境,並在動物、人體身上嘗試基因改造,試圖製造出新的物種,或尋找到治療一些遺傳性疾病的方法。

Josiah Zayner自己營運的郵件訂閱系統裡,大概有超過20萬的使用者。但Josiah Zayner提到:「對基因編輯感到興趣的人遠遠超出了這個數字,而我的目的則是希望每個人都可以擁有基因編輯的能力。」

不過,Josiah Zayner並不喜歡自己被標上「叛逆者」、「先鋒者」的身份,他一直認為自己是溫和派,「 生物科技在實驗室裡已經待太久了,它不該成為少數人的特權,而是與電腦技術一樣,成為每個人都可以掌握的一個能力。 」目前他計畫在Austin開一所實體學校,讓那些對於生物科技有興趣的人可以接受系統性的培訓。

相關法律跟不上!飽受爭議的基因駭客

生物科技一直被譽為21世紀的行業,但是它的進展遠遠比大眾所想像的慢上許多。例如被基因駭客們推崇的CRISPR,早在2002年時就已在學術界逐步成型,卻受限於成本、倫理道德以及其他技術的原因,一直沒有被大規模地實踐。直到2017年,FDA才在技術誕生將近20年後開始討論CRISPR的臨床使用,但到了今日,它依舊只是實驗室裡的一項研究。

就連今年的諾貝爾化學獎也頒發給CRISPR基因編輯技術的重要發現者和推動者:德國馬克斯.普朗克病原學研究所的Emmanuelle Charpentier博士以及美國加州大學柏克萊分校的Jennifer A. Doudna博士。

Josiah Zayner經常把生物科技行業與30–40年前的訊息技術行業做對比。在他看來,正是個人電腦的出現,才使得訊息技術如此深刻且快速地改變著每個人的生活,更為重要的是,這個技術之於大眾其實並不複雜。

正因如此,CRISPR在他眼中就如同個人電腦般的平台,是生物科技大眾化的重要節點,它並不需要複雜的實驗室環境,甚至在家中廚房就能夠實現。

Josiah Zayner畢業於美國著名的芝加哥大學,擁有生物學相關的博士學位,在 NASA也工作過一段時間,從事合成生物學的研究。「他們不讓我做相關的實驗,在可以預見的將來,我看不到它的應用。」他說,「太慢了,我等不及了!」。

於是Josiah Zayner決定自己動手,他在自己的網站上為民眾提供新手包,價格平均在150–300美元之間,與動輒百萬美金的實驗室配置相比,這樣的價格著實親民。此外,他還會為購買「新手包」的客戶們提供線上輔導,以及Josiah Zayner專屬的YouTube頻道。

但是,像Josiah Zayner這樣的基因駭客們卻遭受到大量的批評。

幾十年來,涉及生物技術的法律沒有獲得重大更新,使得現有的法律在相關方面仍是空白。Josiah Zayner也因被指控無照行醫,遭到加州政府的調查,最糟的結果恐面臨3年的監禁和1,0000美金的罰款。

此外,他在2016年時還被FDA盯上,因為FDA禁止他出售其自制的夜光啤酒。在他為自己注射肌肉基因分子之後,FDA再一次發出警告,銷售用於人身上的DIY基因編輯套裝是違法的。

去年,加州通過一項法律:銷售DIY的CRISPR套件是非法的,除非這些套件在包裝上粗體註明:「該套件不能用於自我注射」。然而,FDA在2017年就曾表示,銷售用於自我注射的基因編輯產品就是違法的,因為這些產品沒有被批准。

CRISPR技術並非完美,它之所以仍待在實驗室裡,正是因為它有著許多的潛在風險,先前有一些著名的基因駭客,在注射後產生了嚴重的併發症,最終死亡。除此之外,它也無法解決倫理上的問題,例如隨時改變自己的膚色、身高、聲音等等,人們真的能夠隨意跳出自然的選擇嗎?

在《Scientific American》雜誌上,威爾遜中心的Eleonore Pauwels列舉出基因駭客們所導致的危害,包括在治療和自我試驗之間的界限模糊、來自同行的壓力會讓人加入試驗、利用某些易受傷害的個人、缺乏對品質控制和風險傷害的監管等。

生物技術結合食品!一個從細胞孵化的雞肉

最近,Josiah Zayner做了一個新嘗試,把生物技術應用在一個新的領域——食品。

在人體身上多次嘗試於實驗之後,Josiah似乎也對醫療領域有些疲倦了。他位於Oakland的家,同時也是公司所在地,不斷地收到FDA和加州地方警察的通知,要求他必須在銷售的商品上明確地標註:「不允許使用在人體身上」。與此同時,Josiah也必須接受更多的調查和監管。

另一方面,他對於CRISPR基因編輯技術所能夠完成的醫療突破也有所懷疑。他在最新的一篇PO文裡提到:「幾乎所有CRISPR基因編輯技術能夠治療的疾病,都可以透過其他的方式獲得醫治,價格甚至更便宜。」

「一方面是為了讓大眾更瞭解CRISPR基因編輯技術,但更重要的是,他們得試著掌握這個技術。」 除了準備設立實體學校之外,Josiah希望透過一些其他有意思的實驗方式,讓更多人瞭解生物科技。

截圖自Josiah Zayner臉書

這就是他的新計畫——從細胞開始孵化出一隻雞,然後成為人們餐桌上的食物。在Josiah Zayner心中,他更期望人們叫他「Gene Designer」(基因設計師),「 其實生物科技可以應用的範圍相當寬廣,我想向人們證明它是一個人人都可以學的技術,而它也真的能夠讓你的生活變得更加美好,例如從一個食物開始。 」

