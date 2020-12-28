Josiah Zayner是一名基因駭客，同時也是首位公開對人體進行基因編輯實驗的人，瘋狂的舉動令全球嘩然，而他背後的動機究竟是什麼？

自從新冠肺炎爆發之後，Josiah Zayner定期會在Twitter上分享一些關於疫情的事情，同時也會對於CDC的防疫指導給出反饋。但是，每次在直播裡都會有很多粉絲追問他，關於新冠疫苗的進展。

基因駭客Josiah Zayner RedBull

Josiah是一名基因駭客（Gene Hacker），他和另外兩名基因駭客嘗試在家製作疫苗，他們的想法很簡單：複製已在猴子身上試驗成功的新冠疫苗，並在自己身上做實驗，將整個過程向大眾直播，最後以每個人都能夠承受的價格銷售這個疫苗。

但是，「疫苗的實驗比我們想像的要復雜很多」。10月，Josiah Zayner接受Bloomberg的採訪，坦承疫苗的實驗沒有成功，雖然他們三個人都出現了不同程度的抗體，但他自己並沒有通過官方的抗體測試。

儘管如此，還是有很多人湧入他的Twitter，繼續詢問疫苗研發的情況，甚至有人私信他表示「只相信他的疫苗」。

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Josiah Zayner是「基因駭客」中的一名，他們常常利用生物技術手段（尤其是基因編輯手段）在自己的身上做實驗，來優化自己的身體。Zayner經常在網路上討論如何用基因編輯技術（CRISPR）去治療遺傳疾病，甚至讓人們跳出自然的選擇，完成新的進化。不僅如此，他還會直播說明如何在家裡搭建生物實驗室，簡易地開始基因編輯的嘗試。

而人們之所以對他熟知，則是從某次瘋狂的人體試驗開始。

一次瘋狂的人體試驗，震驚眾人的目光

2017年10月3日下午4點，在舊金山Mission Bay Conference Center的一個房間裡，坐著大約30多名聽眾。但對於Josiah Zayner來說，這是他人生最為重要的一次公開演講。

之前他在Gene Hacker的圈子裡已經小有名氣，絕大多數來的人都抱著一些獵奇的心態，想了解這位生物科技領域的「叛逆者」。但他們沒有想到的是，在演講的過程裡，這位略為邋遢、不修邊幅的年輕人，講著講著就從隨身攜帶著的包包裡掏出一個針頭，注射到自己的手臂裡。

如演講主題一樣：「A step-by-step guide to genetically modifying yourself with CRISPR（手把手教你如何使CRSIPR進行基因編輯）」，Josiah Zayner成為了第一個公開對人類身體進行基因編輯實驗的人。

截圖自Facebook

在現場，Josiah Zayner注射一種可以幫助人體長出肌肉的基因分子，這是從比利時藍牛身上所提取的，這種牛的特點是不需要任何鍛鍊就可以長出肌肉，而這也是Josiah Zayner的目的，讓人類也可以輕鬆地擁有讓人羨慕的肌肉。

Josiah至今依舊能夠記起現場人們發出的驚呼，「Are you carzy！」，但對他而言，這一點也不瘋狂。從2005年開始關注基因編輯以來，他做了很多的研究與準備，希望寫出一個非常通俗易懂的CRISPR手冊。但是他很快地發現，並不是沒有，而是普羅大眾對生物技術本身充滿了懼怕。

這個幾近「瘋狂」的舉動，雖然遭到很多專業人士的批評，卻也讓Josiah Zayner和基因駭客們走出了他們的小圈子。Netflix邀請他們拍攝紀錄片，人們也社群媒體上不斷地分享著這個行為，越來越多的人開始討論CRISPR以及他們所做的實驗。

基因駭客David Ishee Medium

David Ishee也是一名基因駭客，以及這次新冠疫苗的三個先鋒者之一。不過，他早在先前就已成名，他曾使用CRISPR技術改造動物，特別是製作出夜裡會自動發光的狼狗。

Josiah Zayner表示，他預估在目前全球範圍內大約有10萬名的基因駭客，他們在家中搭起簡易的實驗室環境，並在動物、人體身上嘗試基因改造，試圖製造出新的物種，或尋找到治療一些遺傳性疾病的方法。

Josiah Zayner自己營運的郵件訂閱系統裡，大概有超過20萬的使用者。但Josiah Zayner提到：「對基因編輯感到興趣的人遠遠超出了這個數字，而我的目的則是希望每個人都可以擁有基因編輯的能力。」

不過，Josiah Zayner並不喜歡自己被標上「叛逆者」、「先鋒者」的身份，他一直認為自己是溫和派，「 生物科技在實驗室裡已經待太久了，它不該成為少數人的特權，而是與電腦技術一樣，成為每個人都可以掌握的一個能力。 」目前他計畫在Austin開一所實體學校，讓那些對於生物科技有興趣的人可以接受系統性的培訓。

相關法律跟不上！飽受爭議的基因駭客

生物科技一直被譽為21世紀的行業，但是它的進展遠遠比大眾所想像的慢上許多。例如被基因駭客們推崇的CRISPR，早在2002年時就已在學術界逐步成型，卻受限於成本、倫理道德以及其他技術的原因，一直沒有被大規模地實踐。直到2017年，FDA才在技術誕生將近20年後開始討論CRISPR的臨床使用，但到了今日，它依舊只是實驗室裡的一項研究。

就連今年的諾貝爾化學獎也頒發給CRISPR基因編輯技術的重要發現者和推動者：德國馬克斯．普朗克病原學研究所的Emmanuelle Charpentier博士以及美國加州大學柏克萊分校的Jennifer A. Doudna博士。

Twitter Via Nobel Prize

Josiah Zayner經常把生物科技行業與30–40年前的訊息技術行業做對比。在他看來，正是個人電腦的出現，才使得訊息技術如此深刻且快速地改變著每個人的生活，更為重要的是，這個技術之於大眾其實並不複雜。

正因如此，CRISPR在他眼中就如同個人電腦般的平台，是生物科技大眾化的重要節點，它並不需要複雜的實驗室環境，甚至在家中廚房就能夠實現。

Josiah Zayner畢業於美國著名的芝加哥大學，擁有生物學相關的博士學位，在 NASA也工作過一段時間，從事合成生物學的研究。「他們不讓我做相關的實驗，在可以預見的將來，我看不到它的應用。」他說，「太慢了，我等不及了！」。

於是Josiah Zayner決定自己動手，他在自己的網站上為民眾提供新手包，價格平均在150–300美元之間，與動輒百萬美金的實驗室配置相比，這樣的價格著實親民。此外，他還會為購買「新手包」的客戶們提供線上輔導，以及Josiah Zayner專屬的YouTube頻道。

但是，像Josiah Zayner這樣的基因駭客們卻遭受到大量的批評。

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幾十年來，涉及生物技術的法律沒有獲得重大更新，使得現有的法律在相關方面仍是空白。Josiah Zayner也因被指控無照行醫，遭到加州政府的調查，最糟的結果恐面臨3年的監禁和1,0000美金的罰款。

此外，他在2016年時還被FDA盯上，因為FDA禁止他出售其自制的夜光啤酒。在他為自己注射肌肉基因分子之後，FDA再一次發出警告，銷售用於人身上的DIY基因編輯套裝是違法的。

去年，加州通過一項法律：銷售DIY的CRISPR套件是非法的，除非這些套件在包裝上粗體註明：「該套件不能用於自我注射」。然而，FDA在2017年就曾表示，銷售用於自我注射的基因編輯產品就是違法的，因為這些產品沒有被批准。

CRISPR技術並非完美，它之所以仍待在實驗室裡，正是因為它有著許多的潛在風險，先前有一些著名的基因駭客，在注射後產生了嚴重的併發症，最終死亡。除此之外，它也無法解決倫理上的問題，例如隨時改變自己的膚色、身高、聲音等等，人們真的能夠隨意跳出自然的選擇嗎？

在《Scientific American》雜誌上，威爾遜中心的Eleonore Pauwels列舉出基因駭客們所導致的危害，包括在治療和自我試驗之間的界限模糊、來自同行的壓力會讓人加入試驗、利用某些易受傷害的個人、缺乏對品質控制和風險傷害的監管等。

生物技術結合食品！一個從細胞孵化的雞肉

最近，Josiah Zayner做了一個新嘗試，把生物技術應用在一個新的領域——食品。

在人體身上多次嘗試於實驗之後，Josiah似乎也對醫療領域有些疲倦了。他位於Oakland的家，同時也是公司所在地，不斷地收到FDA和加州地方警察的通知，要求他必須在銷售的商品上明確地標註：「不允許使用在人體身上」。與此同時，Josiah也必須接受更多的調查和監管。

另一方面，他對於CRISPR基因編輯技術所能夠完成的醫療突破也有所懷疑。他在最新的一篇PO文裡提到：「幾乎所有CRISPR基因編輯技術能夠治療的疾病，都可以透過其他的方式獲得醫治，價格甚至更便宜。」

「一方面是為了讓大眾更瞭解CRISPR基因編輯技術，但更重要的是，他們得試著掌握這個技術。」 除了準備設立實體學校之外，Josiah希望透過一些其他有意思的實驗方式，讓更多人瞭解生物科技。

截圖自Josiah Zayner臉書

這就是他的新計畫——從細胞開始孵化出一隻雞，然後成為人們餐桌上的食物。在Josiah Zayner心中，他更期望人們叫他「Gene Designer」（基因設計師），「 其實生物科技可以應用的範圍相當寬廣，我想向人們證明它是一個人人都可以學的技術，而它也真的能夠讓你的生活變得更加美好，例如從一個食物開始。 」

責任編輯：文潔琳

本文授權轉載自：品玩