美國大公司執行長的薪資，大約是一般員工的300倍，相當於工作一天，便可以抵員工一年的薪水。為什麼他們可以領這麼多？若搞砸下台，卻能拿走高額資遣費？

美國舊金山在2020年11月通過「管理人給薪過高稅」（Overpaid Executive Tax），如果企業支付給CEO的薪水，超過員工年薪中位數100倍，將加徵0.1%的稅，預計於2021年生效，希望能解決薪資不平等的問題。

此法案適用對象為在該市營運的所有公司，像是電動車廠特斯拉創辦人伊隆．馬斯克、蘋果執行長提姆．庫克都被點名薪水「過高」了。

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據彭博的CEO薪酬比率（CEO pay ratio）寫道，S&P 500企業CEO薪水大約是一般員工的300倍。庫克2019年薪水是1,155萬美金（約3.2億元台幣），即便和前年相比下降不少，但和員工年薪中位數5萬7,596美金（約161萬元台幣）相比，仍高出200倍。

「執行長憑什麼領這麼多？」關於這個疑問，經濟學家泰勒．柯文（Tyler Cowen）在《企業的惡與善》提供一個分析角度： 執行長領的薪酬真的帶來對應的價值嗎？

40年間，執行長薪水漲9倍！薪酬漲幅真的帶來對應的價值？

美國經濟政策研究所（Economic Policy Institute）指出，從1978至2018年，執行長的薪資成長了940%，一般員工的薪資漲幅僅12%。為什麼差距這麼大？

首先，執行長的工作既困難又多元。激勵員工、傳播企業文化，規劃未來策略，這些我們認為很困難的任務，只是執行長的標準配備。他們還必須「博學多聞」，可能一個人就要幹3個人以上、不同職能的活。

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這個情況到了21世紀更為嚴峻，柯文表示，執行長的「技能包」長大了許多。以前只要懂得營運核心業務，像是設置鑽油平台或製造家具，就可以讓公司順暢運轉；現在，執行長還要同步了解金融市場，避免投機客大幅收購公司股票、搶占董事會席次，進而影響公司決策等情況。

同時，也要具備傑出的公關手段，靈活應對社群媒體、記者或政府官員。最重要的是，現在美國的頂尖公司，不論是食衣住行育樂，都成為了科技公司。比方說，零售業無人商店、金融業推動行動支付，科技素養早就變成了CEO的必修課。

那麼執行長的薪資漲幅，有為公司提供更大的價值嗎？根據一則哈佛大學的研究《Why has CEO pay increased so much？》，在1980至2003年間，世界前50大公司的CEO薪資平均增加了6倍，資本市場大約也增加了6倍，表示執行長薪資漲幅，確實帶動對應的公司市值上漲。

執行長的「代理問題」：為了衝高短期股價，會不會犧牲公司長期利益？

許多公司設定的執行長薪資條件，是以股權和選擇權為主，但執行長畢竟不是公司負責人、任期有限，會不會為了拉抬眼前的股價、提升自己的收益，犧牲公司的長期潛力？

柯文認為，這樣的指責言過其實，因為多數領導者都看不清未來策略。像是Netflix削弱了百視達的生意，或許並非百視達的高層短視近利，而是確實無法肯定提供串流內容的策略能夠勝出。

執行長能根據數據資料，掌握產品和服務的平均壽命，比如健康照顧領域的產品生命周期約11年，但即便知道期限一到將面臨技術變革，事前仍然難以預測下一代的產品及服務的樣貌。因此與其說執行長只重視短期績效，不如說他們習慣聚焦處理癱在面前的問題，並且確認問題被根除。

執行長搞砸後下台，為什麼能得到高額資遣費？

企業不只提供執行長高薪，還在執行長決策失敗之後，給予黃金降落傘（golden parachute）保護，讓公司高層主動或被迫離開公司時，還能得到一筆豐厚的資遣費作為補償，經常引起大眾撻伐。

截圖自Twitter

柯文解釋背後原因。其一，是為了防止執行長不願意離開，或離職前報復公司。遣散金能確保執行長「積極走人」，不會想保全在公司的地位；第二，如果少了此報酬，就沒有執行長願意承擔可能失敗、丟掉職位的風險，做出獨樹一幟、對公司有益的決策。董事會知道，保守的作為不會讓公司成長，執行長必須敢於冒險，所以才提供黃金降落傘，讓執行長勇於抓住成長機會。

從市場整體表現來看，執行長之所以能拿到高薪和高額遣散費，正是因為這樣的合約通常都管用。柯文提醒，不要採用逐案檢視證據的評論方法衡量執行長的薪水，而應該檢視遊戲規則是否能夠產出良好的實行結果。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

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