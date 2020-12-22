哪裡買得到綠電？成為2020年企業最關注的問題，因應全球ESG浪潮來襲，棄煤擁抱綠能已成為不可逆的趨勢，台灣供應鏈廠商勢必得提前佈局綠電採購。

2020年，為什麼是台灣綠電交易元年？

台灣不只寫下綠電自由化新里程碑，經濟部標檢局公布兩波加總逾8億度的綠電交易量中，參與的產業涵蓋半導體、化妝品、生技業、律師事務所，台北101也攜手化妝品集團台灣萊雅，成為首個商辦大樓的綠電交易案，顯示購買綠電不再是科技公司Google、蘋果等巨擘的專利，成為各家企業因應國際ESG（environmental、social、governance）浪潮，提升國際競爭力的策略。

全球再生能源業至今簽署最大的企業購售電契約也在台灣！晶圓代工龍頭台積電向離岸風電大廠沃旭能源（Ørsted）購買未來20年大彰化西南第二階段與西北離岸風場共920MW裝置的所有發電量，實踐環境永續的具體承諾，背後反映的是國際供應鏈綠化的現象。

蘋果推動2030年碳中和，台積電宣示100%使用再生能源

蘋果執行長庫克自上任以來重視環境保護，承諾2030年整體供應鏈達到碳中和，代表未來iPhone、Mac的生產過程達到淨零碳排，為推動供應鏈綠化，蘋果早在2015年推動清潔能源供應商計畫，輔導供應商棄煤改採再生能源發電，迄今已有70家供應商承諾使用100%再生能源，台積電正是其中一員。

為了宣示100%使用再生能源的目標，台積電在2020年7月27日正式加入國際再生能源倡議組織RE100，目標2030年全公司生產廠房的25%用電量為再生能源、非生產廠房100%用電量使用再生能源，最終2050年全球據點100%使用再生能源，某種程度是回應蘋果的要求。

全球再生能源倡議組織RE100目前已有超過240家企業成員，台積電是第一個加入RE100的半導體業者。 Shutterstock

不只台積電，鴻海、台泥均設下2050年實現碳中和的承諾，表明對抗全球氣候變遷的決心，以及《巴黎氣候協定》所訂定的，在本世紀末全球升溫不超過攝氏2度的目標，連鄰國日本、南韓都宣示野心勃勃的碳中和目標，朝向低碳經濟已成為國際趨勢。

企業採購綠電，維持國際競爭力

過去企業採購綠電多半是為了達成企業社會責任（CSR），如今不用綠電可能面臨掉單的供應鏈壓力，被貼上不環保標籤。

台灣產業以外銷為導向，許多中小企業為國際知名品牌代工，意味著台灣供應鏈廠商勢必得提前佈局綠電採購，以維持企業國際競爭力。

不過眼前綠電交易仍有不少挑戰，根據RE100統計，約有38%的RE100成員需要仰賴台灣綠電供給，以實現100%綠電的目標，但目前市場上仍有綠電價格高、缺乏資訊透明度及中小企業採購綠電困難度高3個難關，有待政府及產業界共同解決。

責任編輯：錢玉紘