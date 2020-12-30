南山人壽在近日攜手多間智慧醫療設備商，組成「健康守護圈」，宣示將進入「新保險時代」。這麼做能帶來什麼加值服務？

國發會發布的數據指出，在2018年，台灣65歲以上老年人口已佔總人口的14%，邁入高齡化社會，並預期這個數字將在2025年達到20%，跨入超高齡社會。

這樣人口老化的趨勢，不但帶動各種長期照護的市場需求，也影響了保險公司的服務內容與保單產品規劃。

走向「新保險」模式！南山人壽組成健康守護圈

在壽險公會的統計之中，在2019年全台灣的長期照顧保險新契約保費維20.3億新台幣，其中南山人壽的保單就佔了18億，在長照險市場中，市占率高達88%。

南山人壽代理總經理范文偉（圖左）與產品發展暨精算功能副總經理陳維新（圖右）。 程倚華攝影

搶下超高市佔之後，南山人壽還要進一步擴大保單的打擊範圍，開始在自家產品中導入「新保險」的概念，把保險的範圍由患病之後的理賠，往前延伸到患病前的健康照護領域。

南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新說明，過去客戶買了保單之後，就等著理賠，但未來在過程中，還能思考如何促進保護健康。

因此，南山人壽在近期組成了「南山健康守護圈」，與Remark、慧康科技、廣和順科技、點睛科技、行動基因、眾匯智能、英華達、寶原興業及群健科技等各類型的智慧醫療廠商合作。舉例來說，像是英華達的全家寶，旗下有心電圖機、血糖監測機、血壓計等等設備，透過系統串接，可以直接透過手機App在雲端查看健康數據。這樣的服務，在未來就可能成為保單服務內容的一部分，也能成為保戶加保時的費用的分析依據。

在未來，合作廠商也將持續擴大，陳維新說，目前已與6間業者合作，共有13間業者的服務還會陸續上架。而在2021年會看到更多合作成型，但確切數字現在還不願透露。

英華達全家寶旗下的心電圖機。 程倚華攝影

智慧醫療能為保險帶來什麼加值？弱體保單、實務給付是重要方向

與智慧醫療領域的夥伴合作，把相關服務導入到保險之中，對於南山人壽來說有幾點好處。首先，針對體況不佳者的「弱體保單」就是其中一項。

根據WHO的統計，全世界有75%的人口是屬於介於健康與患病之間的「亞健康」狀態，如糖尿病就是亞健康族群常見的症狀。陳維新說明，在過去，亞健康狀態的人可能沒有辦法買保險，或是保費比較昂貴。但是像是第二型糖尿病假若能夠控制血糖，就能穩定病情，避免併發症。

「我們就開始思考，是不是可以透過一些健康飲食的堅持、定期量測數據，來降低風險，讓他一樣可以來買健康險，」陳維新說明。像是南山人壽就已經與惠康科技的智抗糖App合作，推出糖尿病友專屬保單。

他認為，這樣的新保險模式，就是保險業未來的新藍海。不但可以協助保戶維持健康狀態，對保險公司來說，也是降低、延緩理賠的方式。

藉由與這些智慧醫療器材的合作，未來南山人壽也考慮延伸出以實物取代現金給付的「實物給付」服務。「不過長照服務非常複雜，有些廠商的商品也還未成熟，需要更長時間來研發客製化商品。」

責任編輯：錢玉紘