未來五年內,全球企業用系統會有將近三分之二是由「非IT專業」的其他部門人員所開發的。低度程式開發平台(LCAP)正在攪動企業內部的IT資源分配,而對於國內缺乏程式人才、IT專家的中小企業來說,導入門檻越來越低的LCAP無疑是一股強心針。

當企業有特定的客製化商用軟體需求,卻沒有足夠的IT人力時,介於「程式外包」與「自主開發」之間的LCAP(Low-Code Application Platform,低度程式碼開發平台)逐漸嶄露頭角,近來更成為主流的選擇趨勢。

metamorworks via shutterstock

根據科技市調機構Markets&Markets統計,全球LCAP市場規模將自2020年的132億美元,增長至2025年的455億美元,複合年均增長率(CAGR)達28%。Gartner更預期,2025年LCAP將佔據全球企業內應用程式開發市場的65%,也就是說,到了2025年,企業內部用的系統會有將近三分之二,是由「非IT專業」的其他業務部門人員所開發並維護的。

對許多大型企業來說,這個變化會衍伸出新的IT治理課題,而對於國內IT能量相對薄弱的中小企業、新創企業而言,採用LCAP則具有明顯的優勢——其概念源自於「讓終端使用者(如銀行業務人員)自行開發程式,而非組織內的專業工程師或第三方業者」的EUD(End-User Development)輕量開發。

LCAP的高度靈活性,不僅可以減少對IT人員的依賴與負擔,同時也可以更深度結合第一線專業人員知識,縮減內容開發週期。市面上的LCAP大多擁有視覺化開發環境(Visual IDE),讓非IT專業使用者可以模組拖曳、簡易的腳本語言來開發符合部門所需且更貼近客戶需求的客製化應用,也因此,IT部門能更專注於既有系統的開發與維護,以及新技術(如AI、IoT)的導入。

舉例來說,澳洲的大型金融機構本迪戈銀行(Bendigo Bank)大幅採用了Appian 的LCAP,希望結合業務人員對客戶的深度理解,在不同金融服務(如信用卡、房貸、外幣購買)間打造無縫的使用流程,為客戶提供量身訂做的流暢體驗。在18個月的開發過程中,本迪戈銀行共開發了37個應用程式,其中的12個即是由非IT部門的一般業務人員所開發。而除了企業以外,個人新創也能利用LCAP快速打造應用程式的雛型,並進行初階段的營運驗證。

近幾年已有許多大型企業開始發現LCAP的商機,例如Appian、微軟的PowerApps平台、Amazon的AWS For Everyone、Salesforce的閃電平台(Lighting Platform)等,都是目前主流的LCAP選擇。

結合第一線專業人員知識,可開發出更符合客戶需求的服務。 fizkes via shutterstock

那麼對中小或新創企業來說,該如何評估自身是否適合導入LCAP平台?主要的考量點如下:

雖然LCAP有著明顯的優勢,但仍有不少企業仍對其抱持觀望態度。根據2019年底一篇論文調查,企業不採用LCAP的主要原因,除了缺乏對LCAP的知識外,還包括了害怕被特定平台綁死、認為LCAP無法開發所需的客製化應用、以及可規模化(Scalability)、資料安全性等問題。