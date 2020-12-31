LCAP的出現，為缺乏IT人才的中小企業帶來新轉機，未來五年內，全球企業用系統將會由部分非IT專業的人員開發。LCAP究竟是什麼？有哪些厲害之處？

未來五年內，全球企業用系統會有將近三分之二是由「非IT專業」的其他部門人員所開發的。低度程式開發平台（LCAP）正在攪動企業內部的IT資源分配，而對於國內缺乏程式人才、IT專家的中小企業來說，導入門檻越來越低的LCAP無疑是一股強心針。

當企業有特定的客製化商用軟體需求，卻沒有足夠的IT人力時，介於「程式外包」與「自主開發」之間的LCAP（Low-Code Application Platform，低度程式碼開發平台）逐漸嶄露頭角，近來更成為主流的選擇趨勢。

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根據科技市調機構Markets&Markets統計，全球LCAP市場規模將自2020年的132億美元，增長至2025年的455億美元，複合年均增長率（CAGR）達28%。Gartner更預期，2025年LCAP將佔據全球企業內應用程式開發市場的65%，也就是說，到了2025年，企業內部用的系統會有將近三分之二，是由「非IT專業」的其他業務部門人員所開發並維護的。

對許多大型企業來說，這個變化會衍伸出新的IT治理課題，而對於國內IT能量相對薄弱的中小企業、新創企業而言，採用LCAP則具有明顯的優勢——其概念源自於「讓終端使用者（如銀行業務人員）自行開發程式，而非組織內的專業工程師或第三方業者」的EUD（End-User Development）輕量開發。

打造更符合客戶需求的產品

LCAP的高度靈活性，不僅可以減少對IT人員的依賴與負擔，同時也可以更深度結合第一線專業人員知識，縮減內容開發週期。市面上的LCAP大多擁有視覺化開發環境（Visual IDE），讓非IT專業使用者可以模組拖曳、簡易的腳本語言來開發符合部門所需且更貼近客戶需求的客製化應用，也因此，IT部門能更專注於既有系統的開發與維護，以及新技術（如AI、IoT）的導入。

舉例來說，澳洲的大型金融機構本迪戈銀行（Bendigo Bank）大幅採用了Appian 的LCAP，希望結合業務人員對客戶的深度理解，在不同金融服務（如信用卡、房貸、外幣購買）間打造無縫的使用流程，為客戶提供量身訂做的流暢體驗。在18個月的開發過程中，本迪戈銀行共開發了37個應用程式，其中的12個即是由非IT部門的一般業務人員所開發。而除了企業以外，個人新創也能利用LCAP快速打造應用程式的雛型，並進行初階段的營運驗證。

近幾年已有許多大型企業開始發現LCAP的商機，例如Appian、微軟的PowerApps平台、Amazon的AWS For Everyone、Salesforce的閃電平台（Lighting Platform）等，都是目前主流的LCAP選擇。

結合第一線專業人員知識，可開發出更符合客戶需求的服務。 fizkes via shutterstock

評估自身企業適用與否

那麼對中小或新創企業來說，該如何評估自身是否適合導入LCAP平台？主要的考量點如下：

學習曲線與學習成本 ：大部分LCAP平台對開發能力的要求都相當低（甚至完全不需要），頂多需具備VB、Scratch等級的程式邏輯即可，因此非IT背景的人員（例如企劃經理）也能進行開發。相較於程式技術能力，反而是良好的使用者體驗、使用者旅程（User Journey Map）的規劃能力更為重要。 和企業既有系統／資料庫的對接 ：大部分企業應用皆與企業或客戶數據處理有關，因此LCAP是否能和企業既有的資料庫（例如SQL／NoSQL），或已存在的應用程式API介接，也是考量LCAP導入的一個重點。 和既有IT政策的對接 ：這是許多企業主對LCAP最大的疑慮——讓非IT人員處理企業資料、客戶資料、往往會產生相關授權以及安全性的問題。因此制定安全性規範，及在LCAP程式與既有程式間進行資料驗證等流程，有時仍需專業技術或資安人員介入評估。 營運和維護成本 ：許多線上的LCAP方案都是雲端佈署，因此雖然LCAP能在初期省下昂貴的系統開發費用，並快速進入程式佈署、測試階段，仍必須考慮未來持續使用的維運成本。

雖然LCAP有著明顯的優勢，但仍有不少企業仍對其抱持觀望態度。根據2019年底一篇論文調查，企業不採用LCAP的主要原因，除了缺乏對LCAP的知識外，還包括了害怕被特定平台綁死、認為LCAP無法開發所需的客製化應用、以及可規模化（Scalability）、資料安全性等問題。

企業「不使用」LCAP的主要原因，包括怕被特定平台綁死、資安問題等。 Low-Code as Enabler of Digital Transformation in M

不過以國內高等教育現況發展來看，未來投入企業的非IT人力也將愈來愈具備基礎的「程式思維」以及使用者體驗設計能力——即使不是資訊工程師，也能在LCAP的平台上開發應用，因此可以預期，相較於傳統的程式開發流程，未來LCAP將更有機會成為企業成長的助力。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

本文授權轉載自：未來商務