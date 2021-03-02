廣錠佈局離岸風電產業，宣佈跟新加坡商合資的特瑞斯海事工程，將替富崴能源設計台電離岸風力發電二期計畫，下半年認列設計費用。

太陽能跟離岸風電成為政府大力推動的新能源政策主要建設方向，2025年力拼再生能源裝置容量佔全台發電比率2成，達5.5GW，國產化供應鏈為政府推動政策。

為搶吃台灣離岸風電供應鏈國產化契機，特瑞斯海事技術2020年下旬成立，資本額4.1億元，由工業電腦廠廣錠投資52.8%，與技術方新加坡海事工程TERAS OFFSHORE出資20%、台灣雲豹合資成立，並延攬台灣離岸風電葉片廠「天力離岸」總座徐傑輝加入，期望搶吃未來5年龐大建設標案大餅。

延攬天力總經理助陣，多案齊發

徐傑輝指出，在外資股東技術移轉下，目前手上有4個以上案子將展開，包括位於彰化鹿港外海的台電離岸二期由富崴能源得標，該總標金金額628.88億元，預計2025年完工，新加坡海事工程廠商TERAS OFFSHORE擔任其分包商，並由特瑞斯海事執行水下基礎、塔架、海纜、海上變電站等等工作。

新加坡商特瑞斯離岸風電業者，具有海事工程技術，與台廠合資搶吃國產化商機。 新加坡特瑞斯

廣錠指出，海事工程約佔總標金約30~35%比例，特瑞斯海事技術約拿下百億元標案，2021年展開設計作業，今年下半預估有8～10億元設計費，2023年動工進行海纜鋪設跟安裝，2025年底目標完工，目標發電容量300MW。

與新加坡合資，籌建海事工程台灣隊

另外，台電二期也有一個420ＭＷ延伸工程，預計2023年開始動工，2027年完工。

另外，西北部苗栗縣外海的開發計畫「Formosa 4」也在上緯新能源送環評中，特瑞斯也在洽談爭取水下工程，該案預計2026年動工，由於算大型離岸風電計畫，總開發容量高達4.4GW，預計要花10年完程建置。

「我們的優勢是語言跟成本。」徐傑輝指出，雖然特瑞斯是新成立公司，但團隊技術來自經驗老道的新加坡股東，該股東過去是石油天然氣產業出身，有海上鑽油技術，雙方技術合作，相對歐洲團隊，語言不通，工作母船與周邊合作船隻溝通成本高，且毆商船員費用也高，特瑞斯有信心成為台灣最具技術的水下基礎工程業者。

徐傑輝指出，海事工程沒有專利，一般是靠經驗累積技術，海上作業風險大，最怕颱風天前後，會延誤工程進度，因此一般而言海上工程利潤率一般抓15~20%。

離岸風電技術難度比陸上風電高。 CIP

特瑞斯也計畫爭取台電火力發電廠清汙專案，樺棋營造是統包商，3月將敲定合作方，該工期3年，金額15億元，除此之外，特瑞斯也積極跟CIP（哥本哈根基礎建設基金）及麥格理綠色投資集團(GIG)談合作機會，

工業電腦廠轉型佈局能源業，鎖定企業用戶

廣錠為何要投資風電供應鏈？公司解釋，主要是看好風電業案場興建後，會需要興建儲能設備，廣錠的儲能業務能爭取相關業務，在2020年跟美國儲能業者普威（Powin）合作後，今年下半廣錠將推出負載100度電的自有品牌儲能櫃（STACK），相較普威需要的是負載230度電的電廠儲能櫃，主要是鎖定台灣企業或工廠需求。

廣錠、普威、村田宣佈策略聯盟，進軍儲能市場 王郁倫攝影

廣錠指出，目前蘆竹廠3月將試車，進入量產，產能兩條線每月可做1000個Stack，總空間產能可月產2000個stack，目前已有接單，另外中壢廠兩條線總產量每月400個Stack，隨新產能支持，上半年光儲能訂單就將超過13億元。

責任編輯：錢玉紘